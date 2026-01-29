Весна не удержалась: январское тепло в Крыму оказалось паузой перед резким обвалом

В Крыму, где январь уже успел удивить почти весенним теплом, погода готовит резкий и малоприятный разворот. После нескольких дней с дневными температурами до +16 градусов региону предстоит стремительное возвращение зимних условий. Контраст окажется настолько заметным, что смена погоды будет ощущаться буквально в течение суток. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лето и зима

Резкий разворот погоды после аномального тепла

Текущая неделя на полуострове проходит под знаком нетипичного для января тепла. Мягкая погода, солнечные дни и почти весенние показатели температуры воздуха стали для жителей и гостей Крыма приятным, но кратковременным бонусом. Однако синоптики предупреждают: такое январское тепло продлится недолго и сменится классическим зимним сценарием, характерным для южных регионов России.

Уже с 30 января регион окажется под влиянием южного циклона, который принесёт с собой резкое ухудшение погодных условий. По прогнозам специалистов, дневные температуры начнут стремительно снижаться, а разница по сравнению с текущими значениями может составить почти 20 градусов. Подобные перепады чаще всего возникают в периоды активной циклонической деятельности.

Осадки, снег и гололёд: что ожидает полуостров

По данным метеорологов, днём 30 января, а также 31 января и 1 февраля в Крыму прогнозируется целый комплекс неблагоприятных погодных явлений. Сначала ожидаются дожди, которые вечером 31 января перейдут в мокрый снег, а затем и в снегопады. В отдельных районах осадки могут быть очень интенсивными, с образованием плотного слоя мокрого снега.

Дополнительную опасность создаст гололёд. Отложение мокрого снега на проводах, деревьях и дорожном покрытии способно осложнить работу коммунальных служб и повысить риск аварийных ситуаций. Подобные погодные условия нередко становятся серьёзным испытанием для повседневной жизни и транспортной инфраструктуры.

Усиление ветра и сложная обстановка на дорогах

Помимо осадков, синоптики обращают внимание на усиление ветра. Ожидается юго-западный ветер с последующим переходом на северо-западный. Его скорость составит 15–20 метров в секунду, а местами порывы могут достигать 25 метров в секунду. Такой ветер в сочетании со снегом и гололёдом значительно ухудшит видимость и создаст дополнительные риски на дорогах.

На проезжей части прогнозируется гололедица, что потребует от водителей повышенной осторожности. Автомобилистам рекомендуется заранее подготовить транспорт к зимним условиям, а пешеходам — учитывать вероятность скользких тротуаров и сильных порывов ветра, сообщает argumenti.ru.

Морозы в начале февраля

Кульминацией похолодания станет 1 февраля. По прогнозу, температура воздуха понизится сразу на 10–12 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до −8…−13 градусов, а днём будут держаться в пределах −1…−6 градусов. Для Крыма такие показатели вполне соответствуют зимней норме, однако после недавнего тепла они будут ощущаться особенно резко.

Резкая смена температурного режима может сказаться и на самочувствии людей, особенно тех, кто чувствителен к погодным перепадам. Специалисты советуют одеваться по-зимнему и по возможности избегать переохлаждения.

Советы: как подготовиться к резкой смене погоды

Регулярно следить за обновлениями прогноза погоды. Проверить состояние автомобиля и зимних шин. Подобрать тёплую, непродуваемую одежду. Сократить поездки в дни с наиболее неблагоприятными условиями. Быть особенно внимательными на улице и на дорогах.

Популярные вопросы о погоде в Крыму зимой

Почему в Крыму возможны такие резкие перепады температуры?

Полуостров находится под влиянием различных воздушных масс и циклонов, что приводит к быстрой смене погодных условий.

Насколько опасны прогнозируемые осадки и ветер?

Основную опасность представляют гололёд, сильные порывы ветра и ухудшение видимости на дорогах.

Как долго продлится похолодание?

По предварительным прогнозам, зимняя погода задержится как минимум на несколько дней, после чего возможны новые изменения.