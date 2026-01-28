В Госдуме ответили, планируют ли в РФ запрещать зарубежные сервисы для видеоконференций

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В России не рассматривается вопрос о запрете зарубежных сервисов для видеосвязи, таких как Zoom или Google Meet. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал депутат Государственной думы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Видеочат
Фото: https://ru.freepik.com by benzoix is licensed under Free
Видеочат

Ранее издание Politico сообщило, что Франция в ближайшие дни запретит государственным служащим использовать американские платформы для видеоконференций, включая Google Meet, Zoom и Teams. 

По словам Ющенко, в России пока не обсуждается возможность введения подобных ограничений. Депутат отметил, что решения о запрете IT-платформ могут приниматься только при наличии конкретных оснований, связанных с нарушением законодательства.

"Тема возможных ограничений пока не обсуждалась. Если подобные меры и вводятся, то только при наличии реальных оснований. Запрещают не просто так, а когда IT-компания, владеющая платформой, не выполняет требований законодательства. В таком случае можно рассматривать вопрос о введении мер. Что касается платформ для видеоконференций, пока таких инициатив нет", — подчеркнул он.

Депутат отметил, что в настоящее время разговоры о запрете иностранных платформ преждевременны. По словам депутата, в России пока нет ни технических предпосылок, ни официальных предложений, которые могли бы стать основанием для подобных решений.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
