Подводные башни без солнца: затерянный город раскрыл тайну происхождения жизни

Наука

На дне Атлантического океана обнаружено место, которое ученые все чаще называют одной из вероятных колыбелей жизни на Земле. Речь идет о гидротермальном поле Lost City — уникальном комплексе известняковых башен, где химия заменяет солнце. Именно такие условия могли существовать на планете задолго до появления кислородной атмосферы.

Подводный мир
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Подводный мир

Что скрывает "Затерянный город"

Lost City расположен к западу от Срединно-Атлантического хребта на глубине более 700 метров. Здесь возвышаются гигантские карбонатные колонны, самая высокая из которых достигает 60 метров. Эти структуры формируются не за счет вулканической активности, а в результате реакции морской воды с породами земной мантии.

По оценкам исследователей, гидротермальная система действует не менее 120 тысяч лет. В отличие от "черных курильщиков", температура флюидов здесь умеренная — около 40 градусов, что делает среду стабильной для развития сложных микробных сообществ.

"Такие геохимические системы важны тем, что показывают: энергия для жизни может возникать без участия солнца и фотосинтеза", — считает геолог, обозреватель Pravda. ru Трофимов Алексей Сергеевич.

Жизнь без света и кислорода

В процессе серпентинизации в воду выделяются водород и метан. Эти газы становятся источником энергии для микроорганизмов, обитающих в порах известняковых башен. Вокруг источников встречаются бактерии, улитки и ракообразные, тогда как более крупные виды появляются значительно реже.

Подобные экосистемы помогают ученым лучше понять, как могла выглядеть ранняя биосфера Земли, а также дополняют данные, полученные при изучении гипотез о жизни на Марсе.

Почему Lost City важен для науки

Главный интерес представляет происхождение углеводородов. Они формируются не из атмосферного углекислого газа, а исключительно в результате химических реакций в земной коре. Это делает Lost City естественной лабораторией по изучению перехода от неживой материи к живой.

Аналоги за пределами Земли

Ученые предполагают, что похожие условия могут существовать в подледных океанах Европы и Энцелада, а также в далеком прошлом Марса. Именно поэтому Lost City часто упоминается в контексте исследований внеземной жизни и миссий по поиску биосигнатур.

Угрозы для уникальной экосистемы

Несмотря на научную ценность, гидротермальное поле остается уязвимым. Разрешения на разведку полезных ископаемых в прилегающих районах океанского дна вызывают опасения у экологов. Даже косвенное воздействие может нарушить хрупкий баланс системы, формировавшейся тысячелетиями. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Популярные вопросы о Lost City

Может ли там существовать жизнь без кислорода?

Да, микроорганизмы используют химическую энергию.

Почему это важно для астробиологии?

Условия аналогичны средам на спутниках планет-гигантов.

Опасна ли добыча ресурсов рядом с объектом?

Даже косвенное воздействие может быть критичным.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
