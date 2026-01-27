Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лайфхак для тех, кто всегда в работе: способ вернуть выходным покой без рабочих писем
Финансовые ямы становятся нормой: как в 2026 году удержать бюджет под контролем
Засыпаете под сериал? Врач раскрыл неожиданный плюс привычки, которую все ругают
Автовладельцы бегут из дилерских центров: гаражные СТО становятся новым стандартом
Налоговый разворот: уехавшие иноагенты массово закрывают долги перед ФНС
Прямое столкновение неизбежно: что останавливает силовой сценарий в Приднестровье
Диалога не вышло: Давос показал новую реальность мировой политики
Малый бизнес теряет клиентов незаметно: воронка продаж раскрывает скрытые провалы
Каждый чек под лупой: новые онлайн-кассы превращают 2026 год в стресс-тест для Кубани

Телефон шлет опасные намеки: эти признаки говорят, что ваш смартфон заражен вирусом

Наука

Замедление работы приложений, повышенный нагрев и быстрый расход батареи часто указывают на заражение смартфона вирусом. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Смартфон
Фото: Pexels by Polina Zimmerman, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Смартфон

Эксперт пояснил, что заподозрить заражение смартфона можно по изменению его привычного поведения: устройство начинает "тормозить", быстрее садится батарея, а отдельные приложения перестают открываться. Игнорировать такие симптомы нельзя — это может привести к утечке личной информации и потере данных.

"Существует несколько признаков, по которым можно заподозрить заражение смартфона вирусом. Первое — это торможения устройства, когда приложения долго открываются, а браузер работает медленнее обычного. Второе — чрезмерный нагрев и быстрый расход батареи. Следующее, на что стоит обратить внимание, — невозможность зайти в приложения, социальные сети или банковские сервисы: появляется ошибка или сообщение о неверном пароле. В этом случае стоит перезагрузить устройство, скачать антивирус и запустить полную проверку", — отметил Дворянский.

Он подчеркнул, что пользователи часто недооценивают важность защиты мобильных устройств, хотя именно смартфон содержит максимальный объем личной информации. По словам специалиста, стоит использовать только лицензионные антивирусы, а при подозрениях на заражение — обратиться в мастерскую для профессиональной диагностики.

"Ни в коем случае не стоит скачивать программы с непроверенных сайтов или переходить по подозрительным ссылкам. Если кто-то предлагает установить приложение, которого нет в официальных магазинах, или запрашивает коды доступа, это повод насторожиться. Такие действия могут привести к компрометации устройства и утечке личных данных", — предупредил эксперт.

Дворянский добавил, что вирусы способны не только замедлить работу смартфона, но и получить доступ к банковским приложениям, документам, фотографиям и контактам. По его словам, последствия могут быть самыми серьезными — от кражи учетных данных до рассылки вредоносных ссылок от имени пользователя.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Еда и рецепты
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Еда и рецепты
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Красота и стиль
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Популярное
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков

Хрустящие чебуреки с сочной начинкой можно приготовить дома всего за 30 минут. Рассказываем, как добиться идеального теста и насыщенного вкуса без ошибок.

Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Своя рубашка ближе к телу: как Франция защищает свой ВПК, якобы поддерживая Украину Юрий Бочаров Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay Любовь Степушова Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике Сергей Милешкин
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Последние материалы
Лайфхак для тех, кто всегда в работе: способ вернуть выходным покой без рабочих писем
Телефон шлет опасные намеки: эти признаки говорят, что ваш смартфон заражен вирусом
Финансовые ямы становятся нормой: как в 2026 году удержать бюджет под контролем
Сыпь у детей — лишь начало: этот вирус способен ударить по жизненно важным органам
Своя рубашка ближе к телу: как Франция защищает свой ВПК, якобы поддерживая Украину
Засыпаете под сериал? Врач раскрыл неожиданный плюс привычки, которую все ругают
Ягоды внутри, корочка сверху: пирог, который исчезает быстрее, чем остывает
Автовладельцы бегут из дилерских центров: гаражные СТО становятся новым стандартом
Налоговый разворот: уехавшие иноагенты массово закрывают долги перед ФНС
Прямое столкновение неизбежно: что останавливает силовой сценарий в Приднестровье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.