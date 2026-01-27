Телефон шлет опасные намеки: эти признаки говорят, что ваш смартфон заражен вирусом

Замедление работы приложений, повышенный нагрев и быстрый расход батареи часто указывают на заражение смартфона вирусом. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Фото: Pexels by Polina Zimmerman, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Смартфон

Эксперт пояснил, что заподозрить заражение смартфона можно по изменению его привычного поведения: устройство начинает "тормозить", быстрее садится батарея, а отдельные приложения перестают открываться. Игнорировать такие симптомы нельзя — это может привести к утечке личной информации и потере данных.

"Существует несколько признаков, по которым можно заподозрить заражение смартфона вирусом. Первое — это торможения устройства, когда приложения долго открываются, а браузер работает медленнее обычного. Второе — чрезмерный нагрев и быстрый расход батареи. Следующее, на что стоит обратить внимание, — невозможность зайти в приложения, социальные сети или банковские сервисы: появляется ошибка или сообщение о неверном пароле. В этом случае стоит перезагрузить устройство, скачать антивирус и запустить полную проверку", — отметил Дворянский.

Он подчеркнул, что пользователи часто недооценивают важность защиты мобильных устройств, хотя именно смартфон содержит максимальный объем личной информации. По словам специалиста, стоит использовать только лицензионные антивирусы, а при подозрениях на заражение — обратиться в мастерскую для профессиональной диагностики.

"Ни в коем случае не стоит скачивать программы с непроверенных сайтов или переходить по подозрительным ссылкам. Если кто-то предлагает установить приложение, которого нет в официальных магазинах, или запрашивает коды доступа, это повод насторожиться. Такие действия могут привести к компрометации устройства и утечке личных данных", — предупредил эксперт.

Дворянский добавил, что вирусы способны не только замедлить работу смартфона, но и получить доступ к банковским приложениям, документам, фотографиям и контактам. По его словам, последствия могут быть самыми серьезными — от кражи учетных данных до рассылки вредоносных ссылок от имени пользователя.