Пока Илон Маск распыляет силы в космосе: в России сделали ход без спутниковых роев

Наука

Развитие беспилотных технологий всё чаще упирается не в возможности самих аппаратов, а в устойчивость и безопасность связи. В Московском авиационном институте предложили альтернативный подход к спутниковому управлению автономным транспортом, способный работать на почти всей территории страны.

Управление беспилотниками в космосе
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Управление беспилотниками в космосе

Альтернатива массовым спутниковым группировкам

В МАИ ведётся разработка защищённого канала связи для управления беспилотниками через геостационарный спутник. Проект концептуально сравнивают с сервисами SpaceX, однако речь идёт не о создании тысяч низкоорбитальных аппаратов, а о более компактной архитектуре. Основу системы составляет схема "беспилотник — геостационарный спутник — центр управления полётами".

Сейчас команда тестирует терминалы, уже доступные на рынке. Параллельно идёт разработка собственного терминала связи, ориентированного на работу с беспилотниками через геостационарные спутники, а в перспективе — и через отечественные низкоорбитальные группировки.

"Сейчас мы испытываем различные терминалы, доступные на рынке. В разработке — собственный терминал для связи с беспилотниками через геостационарный спутник", — заявил руководитель проектов Центра космических технологий МАИ Никита Матасов.

Зона покрытия и работа с данными ДЗЗ

Ключевая особенность проекта — создание защищённого канала связи, охватывающего до 85-90% территории России. Система рассчитана на устойчивую работу на расстоянии до 36 тысяч километров, что соответствует орбите геостационарных спутников. Такой подход позволяет управлять беспилотными автомобилями, судами и летательными аппаратами вне зоны действия наземных сетей.

В схеме предусмотрено использование данных дистанционного зондирования Земли. Информация, например о внезапных препятствиях, поступает в центр управления, после чего через геостационарный спутник на борт беспилотника отправляется команда для коррекции маршрута. В качестве источника спутниковых снимков рассматривается группировка космических аппаратов "Зоркий".

Аппараты Зоркий и дальнейшие планы

Отдельный спутник "Зоркий" выполнен в формате кубсата — международной унифицированной платформы, состоящей из стандартных модулей размером 10 на 10 сантиметров. Чем больше таких модулей объединяется, тем функциональнее становится аппарат. В рассматриваемом проекте используется 12-юнитовая конфигурация, включающая все необходимые системы для работы в космосе.

На фоне этих разработок ранее SpaceX вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink, продолжая развивать собственную низкоорбитальную сеть. В МАИ, в свою очередь, делают ставку на иную архитектуру спутниковой связи, ориентированную на задачи автономного транспорта и защищённого управления — сообщает Газета. Ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
