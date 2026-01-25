Перепутали в каталоге — потеряли на 400 лет: неожиданная находка в старой библиотеке

В библиотеке старинной английской школы десятилетиями хранилась рукопись, значение которой никто не осознавал. Лишь недавний научный анализ показал, что перед исследователями — уникальный средневековый текст, не имеющий аналогов. Речь идёт о самой ранней и единственной известной латинской версии одного из ключевых трудов христианской мистики.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Древняя рукопись на столе

Кто такой Ричард Ролл и почему он важен

Ричард Ролл, также известный как "Ричард-отшельник", был одним из самых читаемых авторов позднего Средневековья. Он родился около 1300 года в Йоркшире и большую часть жизни провёл в уединении, посвятив себя духовным размышлениям и письму. Его смерть в 1349 году, по одной из версий, совпала с эпидемией чумы.

Популярность Ролла впечатляет даже по современным меркам. До наших дней дошло более 650 рукописей с его текстами — значительно больше, чем сохранилось работ Джеффри Чосера. Его произведения сочетали богословие, практические советы и личный мистический опыт, поэтому читались не только монахами, но и мирянами.

"Исправление жизни" как средневековый self-help

Самым влиятельным трудом Ролла со временем стало латинское сочинение Emendatio vitae ("Исправление жизни"). В нём автор описал 12 этапов духовного пути, предлагая читателю способы сосредоточения, молитвы и борьбы с рассеянностью. По сути, это был своего рода практический путеводитель по внутренней жизни для людей XIV века.

"Средневековые люди так же страдали от отвлекающих факторов, как и мы сегодня. Они пытались успокоить блуждающий ум", — сказал историк Университета Бергена Тимоти Гловер.

По его словам, Ролл предлагал конкретные стратегии для духовной концентрации, из-за чего многие современники воспринимали его почти как святого.

Ошибка длиной в несколько столетий

Интерес к личности Ролла привёл Тимоти Гловера в Шрусбери — частную школу, основанную в 1552 году. Именно там, в архиве школьной библиотеки, хранилась рукопись, известная под условным названием MS 25. Документ находился в собрании с 1607 года и был официально описан ещё в 1920-х, однако его истинное происхождение оставалось незамеченным.

"Будучи отшельником, Ролл вряд ли имел постоянный доступ к библиотеке и редко упоминал, что именно читает. Я искал ранние копии его работ, чтобы понять это лучше", — объяснил Гловер.

Решающим моментом стало обнаружение в тексте фрагмента о "шести видах сновидений". Сравнение показало, что он полностью совпадает с отрывком из английского произведения Ролла The Form of Living. Это и стало отправной точкой для нового анализа.

Одно слово как ключ к разгадке

Ранее считалось, что часть текста в MS 25 была добавлена позднее неизвестным автором. Однако криминалистическое исследование, результаты которого опубликованы в журнале "Средневековые исследования", доказало обратное. Рукопись оказалась полным и неизменённым вариантом первоначального текста Ролла.

Ключевым доказательством стало вымышленное слово melliphono.

"Melliphono — это очень ролловское слово. Он был одержим идеей духовной песни и небесной музыки как высшего проявления Бога", — сказал Тимоти Гловер.

Этот термин встречается только в работах Ролла и нигде больше в текстах той эпохи, что окончательно подтвердило авторство.

Почему находка считается уникальной

Ролл не писал книгу собственноручно — как и большинство средневековых текстов, она была переписана на пергамент. Однако MS 25 — единственная сохранившаяся версия, передающая исходный черновик без поздних правок и сокращений. По словам Гловера, со времён Средневековья он стал первым человеком, прочитавшим этот текст с осознанием его подлинного статуса.

Находка уже признана важным событием для историков литературы, теологов и специалистов по средневековой культуре. Она позволяет по-новому взглянуть на наследие автора, чьё влияние долгое время оставалось недооценённым. Об этом сообщает University of Cambridge.

Популярные вопросы о средневековых рукописях

Почему рукопись могли неправильно идентифицировать?

Из-за отсутствия современных методов анализа и схожести почерка средневековых переписчиков.

Где чаще всего находят такие книги?

В университетских и школьных библиотеках, монастырских архивах и частных коллекциях.

Что лучше для сохранности рукописей — реставрация или цифровизация?

Оптимальным считается сочетание бережной реставрации и создания цифровых копий для исследований.