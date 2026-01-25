Океан исчез, а горы остались: найден неожиданный источник хребтов Центральной Азии

Горы Центральной Азии могут быть наследием океана, которого больше не существует. Геологи выяснили, что ключевые этапы горообразования в этом регионе запускались процессами за тысячи километров от него. Речь идет о древнем океане Тетис, исчезнувшем миллионы лет назад, но оставившем заметный след в рельефе Евразии.

Как исчезнувший океан повлиял на рельеф Центральной Азии

Исследователи из Университета Аделаиды пришли к выводу, что формирование гор Центральной Азии в меловой период нельзя объяснить только локальными причинами. Существенную роль сыграли тектонические процессы, происходившие в океане Тетис, который в то время разделял крупные массивы суши.

По мере его медленного закрытия тектонические напряжения распространялись на тысячи километров вглубь континента. Это вызывало кратковременные, но интенсивные фазы поднятия и разрушения гор задолго до появления Гималаев.

Почему прежние объяснения оказались неполными

Традиционно пересеченный рельеф региона связывали с климатом, мантийной конвекцией и локальной тектоникой за последние 250 миллионов лет. Однако анализ показал, что климат и процессы в мантии играли второстепенную роль.

"Мы обнаружили, что изменение климата и мантийные процессы оказали незначительное влияние на ландшафт Центральной Азии, которая на протяжении большей части последних 250 миллионов лет оставалась засушливой", — сказал доктор Сэм Бун.

Вместо этого динамику далёкого океана Тетис можно напрямую соотнести с кратковременными периодами горообразования в Центральной Азии.

Горы до появления Гималаев

Современный облик региона во многом связан со столкновением Индии и Евразии, но новые данные показывают, что горы существовали здесь и раньше.

"Современный рельеф Центральной Азии в значительной степени сформировался в результате столкновения Индии и Евразии", — отметил доцент Стейн Глори.

Однако в меловой период динозавры также могли видеть гористый ландшафт, похожий на современную провинцию Бассейн-энд-Рейндж. По его словам, откат погружающихся плит океанической коры Тетиса приводил к реактивации древних шовных зон и формированию параллельных горных хребтов далеко от будущей зоны Гималаев.

Как ученые восстановили геологическую историю

Команда объединила сотни ранее опубликованных моделей тепловой истории, созданных за 30 лет исследований. Такой подход позволил увидеть закономерности, незаметные в отдельных работах.

Эти модели показывают, как горные породы остывали по мере подъема к поверхности в результате горообразования и эрозии. Модели сопоставили с реконструкциями эволюции океана Тетис, осадконакопления и процессов в мантии, что дало целостную картину. Об этом сообщает ScitechDaily.

Популярные вопросы о происхождении гор Центральной Азии

Что такое океан Тетис?

Это древний океан, существовавший между континентами и почти полностью исчезнувший, оставив после себя Средиземное море.

Почему его влияние ощущалось так далеко?

Тектонические напряжения распространяются на тысячи километров через литосферные плиты.

Можно ли применить метод к другим регионам?

Да, ученые уже используют его для изучения отделения Австралии от Антарктиды.