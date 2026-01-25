Океан исчез, а горы остались: найден неожиданный источник хребтов Центральной Азии

Горы Центральной Азии могут быть наследием океана, которого больше не существует. Геологи выяснили, что ключевые этапы горообразования в этом регионе запускались процессами за тысячи километров от него. Речь идет о древнем океане Тетис, исчезнувшем миллионы лет назад, но оставившем заметный след в рельефе Евразии.
Исследователи из Университета Аделаиды пришли к выводу, что формирование гор Центральной Азии в меловой период нельзя объяснить только локальными причинами. Существенную роль сыграли тектонические процессы, происходившие в океане Тетис, который в то время разделял крупные массивы суши.
По мере его медленного закрытия тектонические напряжения распространялись на тысячи километров вглубь континента. Это вызывало кратковременные, но интенсивные фазы поднятия и разрушения гор задолго до появления Гималаев.
Традиционно пересеченный рельеф региона связывали с климатом, мантийной конвекцией и локальной тектоникой за последние 250 миллионов лет. Однако анализ показал, что климат и процессы в мантии играли второстепенную роль.
"Мы обнаружили, что изменение климата и мантийные процессы оказали незначительное влияние на ландшафт Центральной Азии, которая на протяжении большей части последних 250 миллионов лет оставалась засушливой", — сказал доктор Сэм Бун.
Вместо этого динамику далёкого океана Тетис можно напрямую соотнести с кратковременными периодами горообразования в Центральной Азии.
Современный облик региона во многом связан со столкновением Индии и Евразии, но новые данные показывают, что горы существовали здесь и раньше.
"Современный рельеф Центральной Азии в значительной степени сформировался в результате столкновения Индии и Евразии", — отметил доцент Стейн Глори.
Однако в меловой период динозавры также могли видеть гористый ландшафт, похожий на современную провинцию Бассейн-энд-Рейндж. По его словам, откат погружающихся плит океанической коры Тетиса приводил к реактивации древних шовных зон и формированию параллельных горных хребтов далеко от будущей зоны Гималаев.
Команда объединила сотни ранее опубликованных моделей тепловой истории, созданных за 30 лет исследований. Такой подход позволил увидеть закономерности, незаметные в отдельных работах.
Эти модели показывают, как горные породы остывали по мере подъема к поверхности в результате горообразования и эрозии. Модели сопоставили с реконструкциями эволюции океана Тетис, осадконакопления и процессов в мантии, что дало целостную картину. Об этом сообщает ScitechDaily.
Это древний океан, существовавший между континентами и почти полностью исчезнувший, оставив после себя Средиземное море.
Тектонические напряжения распространяются на тысячи километров через литосферные плиты.
Да, ученые уже используют его для изучения отделения Австралии от Антарктиды.
Гречневая вода — доступное удобрение, которое помогает комнатным растениям восстановиться после зимы, укрепить корни и запустить активный рост.