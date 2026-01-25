После динозавров Земля свернула не туда: найден механизм глобального похолодания

Климат Земли пережил один из самых резких переломов в своей истории после вымирания динозавров. Планета, которая миллионы лет находилась в состоянии экстремального тепла, постепенно перешла к устойчивому похолоданию и формированию ледяных щитов. Ученые выяснили, что ключ к этому процессу скрывался не в атмосфере, а в глубинах океана.

Как океаны повлияли на глобальное похолодание

Международная группа исследователей под руководством ученых из Саутгемптонского университета пришла к выводу, что долгосрочное охлаждение климата связано с химическими изменениями морской воды. За последние 66 миллионов лет содержание кальция в океанах снизилось более чем на 50 процентов. Эти изменения оказали прямое влияние на то, как океан взаимодействует с углеродом и атмосферой.

Результаты работы, показывают, что снижение уровня кальция способствовало уменьшению концентрации углекислого газа в воздухе. Поскольку CO₂ удерживает тепло, его постепенное удаление ослабляло парниковый эффект и вело к глобальному охлаждению.

Связь кальция и климата Земли

Ведущий автор исследования доктор Дэвид Эванс отметил, что химия океана играет гораздо более активную роль в формировании климата, чем считалось ранее.

"Наши результаты показывают, что в начале кайнозойской эры, вскоре после того, как по планете бродили динозавры, уровень растворённого кальция был в два раза выше, чем сегодня", — сказал специалист по океанам и Земле Дэвид Эванс.

По его словам, при высоком уровне кальция океаны удерживали меньше углерода, активно выделяя углекислый газ в атмосферу. По мере снижения этих уровней CO2 высасывался из атмосферы, и температура на Земле снижалась, что привело к похолоданию на 15-20 градусов по Цельсию.

Что рассказали древние окаменелости

Ученые изучили окаменелости микроскопических морских организмов - фораминифер, извлеченных из донных отложений. Их химический состав позволил восстановить эволюцию океанической воды и круговорота углерода за десятки миллионов лет.

Компьютерное моделирование показало, что уровень кальция напрямую влияет на то, сколько углерода фиксируют морские организмы, такие как планктон и кораллы, и как он захоранивается в осадках. Об этом сообщает ScitechDaily.

"Этот процесс эффективно выводит углекислый газ из атмосферы и изолирует его", — подчеркнула Соавтор исследования доктор Сяоли Чжоу.

Глубинные процессы и движение плит

Исследователи также связали снижение концентрации кальция с замедлением спрединга океанического дна — процесса образования новой земной коры. По мере его ослабления изменялся химический обмен между породами и морской водой.

"Но наши новые данные свидетельствуют о том, что для понимания истории климата нашей планеты мы должны обратить внимание на изменение химического состава морской воды", — отметил Профессор Яир Розенталь.

Популярные вопросы о климатической загадке Земли

Почему кальций так важен для климата

Он влияет на способность океана связывать углерод и регулировать уровень CO₂ в атмосфере.

Можно ли сравнивать древнее похолодание с современным изменением климата

Нет напрямую: процессы схожи по механике, но различаются по скорости и причинам.

Значит ли это, что океан может спасти климат сегодня

Океан играет важную роль, но современные изменения происходят быстрее, чем естественные геологические механизмы.