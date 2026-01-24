Нефть искали не там: забытый север Сибири оказался перспективнее привычных районов

Российские ученые фактически заново открыли один из забытых нефтегазовых регионов Сибири — северную часть Вилюйской впадины. Исследования, выполненные специалистами ВНИГНИ и РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, показали: прежние выводы о низкой перспективности этой территории оказались основаны на устаревших данных и неполной картине строения недр.
Речь идет о гигантской тектонической структуре, площадь которой сопоставима сразу с несколькими европейскими государствами. Впадина заполнена мощными осадочными толщами, формировавшимися на протяжении сотен миллионов лет. Однако ее северный борт долгие десятилетия считался почти бесперспективным. Немногочисленные скважины, пробуренные еще в конце XX века, не дали промышленных притоков нефти и газа, и регион надолго выпал из поля зрения геологоразведки.
Ситуация изменилась благодаря федеральной программе "Геология: Возрождение легенды". Использование современной сейсморазведки и комплексной интерпретации архивных и новых данных позволило буквально "просветить" недра с точностью, недоступной предыдущим поколениям исследователей. В результате геологическая модель региона оказалась значительно сложнее, чем предполагалось ранее.
Одним из ключевых выводов стало подтверждение рифтовой природы Вилюйской впадины. В далеком прошлом земная кора здесь испытывала мощные растяжения и разрывы, в результате чего сформировалась система грабенов и поднятий. Эти древние тектонические процессы во многом определили современное распределение пород и возможных ловушек углеводородов.
Особое внимание ученые уделили куонамской свите — породам, богатым органическим веществом и считающимся главным источником нефти в регионе. Ранее полагали, что именно центральная часть впадины является основной "кухней" углеводородов. Однако новые данные показали обратное: в осевой зоне эти отложения были уничтожены мощной эрозией в геологическом прошлом. Это существенно снижает шансы на открытие крупных месторождений в центре синеклизы.
Зато на северном борту ситуация оказалась куда более обнадеживающей. Здесь куонамская свита сохранилась и залегает на самых разных глубинах — от относительно доступных до экстремально глубоких. По оценкам специалистов, органическое вещество в этих породах достигло необходимой степени зрелости, что создает предпосылки для формирования как нефтяных, так и газовых залежей.
Кроме того, впервые удалось подробно описать древнейшие слои осадочного чехла — отложения рифея и венда. Исследователи также не исключают наличие биогермных, рифоподобных построек в кембрийских породах, которые во многих регионах мира служат отличными природными резервуарами для углеводородов.
В итоге ученые пришли к выводу, что регион нуждается в принципиально новом подходе к поискам. Акцент предлагается сместить с центральной части Вилюйской впадины на ее северный склон, где следует искать не только классические структурные ловушки, но и более сложные — стратиграфические и тектонически экранированные, связанные с древними рифтами и зонами выклинивания пород.
История северного борта Вилюйской впадины стала наглядным примером того, как возвращение к "забытой" территории с современными методами может полностью изменить представления о ее потенциале. То, что десятилетиями считалось геологическим тупиком, сегодня вновь рассматривается как одно из перспективных направлений для поиска новых ресурсов.
