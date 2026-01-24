Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Море нарушило статистику: в Тихом океане зарегистрировали аномалию раз в 1300 лет
Рынок лихорадило зря: модели, устоявшие перед утиль-паникой и перегретыми ценами
Просто ставили на ночь: дворники без снега и поездок теряют прижим и подводят зимой
Квартира и машина под замком: что заставило неплательщика срочно отдать 972 тысячи
Соревнования сменили страну: почему Евро-2026 по фехтованию пришлось спасать Франции
Гигант исчез без вспышек: крупнейшее солнечное пятно завершило жизнь вопреки всему
Дефицит кадров с изъяном: рынок труда чистят без объявлений, но последствия нарастают
Газовый разворот без аплодисментов: Россия готова вернуться в Европу без гарантий
Приморье накрыла хищная тревога: рысь пришла к людям и выбрала добычу у дома

Смерть за несколько дней: паразит, который съедает заживо, подошёл к границе США

Наука

Опасный паразит, способный разрушать живые ткани, вплотную подошёл к территории Соединённых Штатов. Речь идёт о винтовом черве Нового Света — личинке мухи, представляющей серьёзную угрозу как для животных, так и для человека. Эксперты опасаются, что при неблагоприятном сценарии вспышка может перекинуться на южные штаты США.

Ленточный червь в лабораторном аквариуме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ленточный червь в лабораторном аквариуме

Что такое винтовой червь и почему его боятся

Винтовой червь Нового Света — это не самостоятельный организм, а личиночная стадия определённого вида мух. Опасность заключается в механизме заражения: насекомое откладывает яйца в открытые раны, ссадины, а также на слизистые оболочки животных и человека. После вылупления личинки начинают активно питаться живыми тканями хозяина.

В отличие от многих других паразитов, которые используют уже повреждённые или отмершие ткани, винтовой червь разрушает здоровые участки. Это приводит к быстрому развитию некроза, сильным воспалениям и тяжёлым инфекционным осложнениям. При отсутствии своевременного лечения последствия могут быть фатальными.

Кто находится в группе риска

Наиболее часто заражению подвергаются сельскохозяйственные животные. В первую очередь это крупный рогатый скот, лошади и свиньи, для которых болезнь представляет особую опасность из-за масштабов поражения и скорости развития. По данным специалистов, взрослая корова может погибнуть всего за несколько дней, иногда — примерно за неделю после заражения.

Однако риск не ограничивается фермами. Ветеринары фиксируют случаи поражения у домашних животных — собак и кошек. В редких, но задокументированных ситуациях паразит заражает и людей, особенно при наличии открытых ран или сниженного иммунитета.

Где уже зафиксирована вспышка

На данный момент очаги распространения винтового червя выявлены в Мексике и ряде стран Южной Америки. По официальным данным, зарегистрировано не менее 1 190 случаев заражения, а также сообщается о семи смертях среди людей. Большинство эпизодов связано с сельскими регионами, где контакт между животными и насекомыми наиболее интенсивен.

Особую тревогу у американских властей вызывает ситуация в Мексике. В этой стране подтверждено 601 активное заражение среди животных. Восемь случаев выявлены в штате Тамаулипас, который непосредственно граничит с Техасом. Именно близость очага к территории США стала поводом для экстренного предупреждения CDC.

Почему США особенно уязвимы

Потенциальное проникновение паразита в Соединённые Штаты рассматривается как серьёзный риск для экономики и продовольственной безопасности. Техас является крупнейшим штатом по разведению крупного рогатого скота, и масштабное заражение может привести к колоссальным потерям.

По оценкам специалистов, возможный экономический ущерб от распространения винтового червя на территории США может составить около 1,8 миллиарда долларов. В эту сумму входят потери фермеров, расходы на ветеринарные меры, карантин, а также снижение экспорта сельхозпродукции.

Исторический опыт борьбы с паразитом

Для США угроза винтового червя не является новой. В середине XX века страна уже сталкивалась с масштабными вспышками этого паразита. Тогда заражения наносили серьёзный урон сельскому хозяйству и требовали комплексных мер.

Ключевым решением стала программа по массовому выпуску стерильных самцов мух. Они спаривались с самками, но не давали потомства, что постепенно приводило к исчезновению популяции. Метод оказался эффективным, и к началу 1980-х годов винтовой червь был полностью ликвидирован на территории США.

Какие меры принимаются сейчас

На сегодняшний день CDC подчёркивает, что случаев заражения в США не зафиксировано. Предупреждение носит превентивный характер и направлено на повышение бдительности. Врачи, ветеринары и сотрудники сельскохозяйственных служб получили рекомендации по раннему выявлению симптомов и оперативному реагированию.

Раннее обнаружение считается ключевым фактором. При своевременном лечении заражение можно остановить до развития тяжёлых осложнений, а локальные очаги — изолировать, не допуская масштабного распространения.

Советы по снижению риска заражения

  1. Регулярно осматривать животных на наличие ран и повреждений кожи.
  2. Немедленно обрабатывать любые ссадины и укусы насекомых.
  3. Обращаться к ветеринару при первых признаках воспаления или необычного поведения животного.
  4. Соблюдать санитарные меры на фермах и в местах содержания скота.

Популярные вопросы о винтовом черве Нового Света

Опасен ли паразит для человека?

Да, заражение возможно, хотя встречается редко. Наибольший риск — при наличии открытых ран.

Можно ли полностью вылечить заболевание?

При раннем выявлении и правильном лечении прогноз благоприятный, но запущенные случаи могут быть смертельными.

Насколько высок риск для США сейчас?

На данный момент случаев нет, однако близость очагов в Мексике требует повышенного контроля.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Недвижимость
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Минус объём и плюс морщины: как один оттенок помады меняет лицо после 50 лет
Красота и стиль
Минус объём и плюс морщины: как один оттенок помады меняет лицо после 50 лет
В Германии потребовали вернуть золотой запас из США
ЦБ
В Германии потребовали вернуть золотой запас из США
Популярное
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду

Яркий многолетник, который способен заменить привычные однолетние цветы, всё чаще выбирают для садов. Чем он привлекает и как за ним ухаживать.

Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Не оправдали доверия: в Германии требуют вернуть золотой запас из США
Зацветает, когда зима ещё не ушла: растение, которое не боится снега
Летающие автомобили стали реальностью: Китай готовит серийный прорыв уже в этом году Сергей Милешкин Хищения века: американские чиновники воровали миллиардами бюджетные деньги Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Изумруд под ногами всё лето: этот почвопокровник создаёт эффект 3D-сада
Эффект мрамора — без стройки: новая альтернатива захватывает ванные комнаты
Эффект мрамора — без стройки: новая альтернатива захватывает ванные комнаты
Последние материалы
Смерть за несколько дней: паразит, который съедает заживо, подошёл к границе США
Меньше еды, больше спорта — но результат нулевой: что ломает процесс похудения
Море нарушило статистику: в Тихом океане зарегистрировали аномалию раз в 1300 лет
Рынок лихорадило зря: модели, устоявшие перед утиль-паникой и перегретыми ценами
Весна обманула садоводов: ночные заморозки бьют по грядкам, а спасение под рукой
Цвет как источник споров: именно палитра делает комнату либо убежищем, либо ловушкой
Просто ставили на ночь: дворники без снега и поездок теряют прижим и подводят зимой
То, что считалось уютом, начало душить пространство — стены меняются без шума
Экономия начинается с колёс: как обычная монета помогает вовремя заметить проблему
Мода повернула в другую сторону: именно так выглядят актуальные джинсы 2026 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.