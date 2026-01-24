Море нарушило статистику: в Тихом океане зарегистрировали аномалию раз в 1300 лет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В открытом океане иногда происходят события, которые не укладываются даже в самые смелые научные модели. Одно из них было зафиксировано у берегов Канады и поставило под сомнение привычные представления о поведении волн. Речь идёт о гигантском одиночном подъёме воды, который резко выделился на фоне окружающего моря.

Штормовая океанская волна
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Штормовая океанская волна

Случай, который заметил только прибор

В ноябре 2020 года в северо-восточной части Тихого океана, у побережья канадской провинции Британская Колумбия, океанский буй зафиксировал резкий и аномальный скачок уровня воды. В течение короткого промежутка времени поверхность океана поднялась почти на 18 метров, после чего вернулась к обычным значениям.

Никаких фото- или видеоматериалов сделано не было. Буй не оснащён камерами и не "понимает", что именно происходит вокруг. Он лишь регистрирует физические параметры: высоту волн, их период и динамику. Именно эти сухие цифры и стали отправной точкой для последующего анализа.

Почему эта волна оказалась особенной

Когда учёные детально разобрали данные, стало ясно: зафиксированное событие не просто необычное. Оно подпадает под определение так называемой волны-убийцы — редкого и крайне опасного явления в океане.

Ключевая особенность этой волны заключалась не столько в абсолютной высоте, сколько в контрасте. Она оказалась почти в три раза выше окружающих волн в тот же момент времени. Ранее подобных отклонений приборы не фиксировали.

Именно поэтому исследователи называют её самой экстремальной волной-убийцей из всех, что когда-либо были зарегистрированы научными средствами наблюдения.

Что такое волны-убийцы и почему в них не верили

Волнами-убийцами называют одиночные, резко возникающие волны, которые не вписываются в стандартную волновую картину моря. Они появляются внезапно, без постепенного нарастания, и могут быть значительно выше окружающих волн.

Долгое время такие рассказы считались морскими байками. Моряки столетиями описывали "стены воды", возникающие из ниоткуда и обрушивающиеся на суда, но научного подтверждения этим словам не было. Теория волн не допускала появления настолько аномальных структур.

Ситуация изменилась лишь в конце XX века, когда спутники и океанические буи начали фиксировать подобные явления инструментально. С этого момента существование волн-убийц перестало быть предметом споров.

Почему эту волну вообще удалось заметить

Буй, который оказался в эпицентре события, был установлен в рамках научного проекта по мониторингу состояния океана. Его основная задача — долгосрочные наблюдения за волновой активностью, штормами и потенциально опасными изменениями морской среды.

Если бы в этой точке не было измерительного оборудования, волна прошла бы незамеченной. В открытом океане нет свидетелей, а суда в момент события поблизости не находились. Именно поэтому такие явления долго оставались вне поля зрения науки.

Этот случай стал редким примером того, как автоматические системы наблюдения позволяют зафиксировать то, что человек увидеть физически не может.

Насколько редки такие события

По оценкам исследователей, волны подобного масштаба возникают крайне редко. В одном конкретном месте вероятность их появления может составлять примерно один раз в тысячу — полторы тысячи лет. Именно поэтому событие и получило столь широкий резонанс.

При этом учёные подчёркивают: редкость не означает невозможность. Волны-убийцы могут формироваться и в других регионах, особенно там, где сходятся разные волновые системы, течения и погодные условия.

Важно и то, что подобные волны опасны не только у берега. Напротив, наибольшую угрозу они представляют в открытом море.

Чем опасны стены воды

Волны-убийцы способны наносить серьёзный ущерб морской инфраструктуре. Их внезапное появление делает невозможным заблаговременное маневрирование, а ударная нагрузка многократно превышает расчётные значения.

Под угрозой оказываются:

  • торговые и рыболовецкие суда;
  • нефтяные и газовые платформы;
  • морские ветряные электростанции;
  • исследовательские станции и буи.

В прошлом именно такие волны связывали с загадочными кораблекрушениями, которые не удавалось объяснить штормами или техническими неисправностями.

Можно ли предсказать такие волны

На сегодняшний день точного механизма прогнозирования волн-убийц не существует. Учёные продолжают изучать сочетание факторов, которые могут приводить к их формированию: интерференцию волн, влияние течений, резкие изменения ветра и глубины.

Современные исследования направлены на разработку алгоритмов, которые позволят хотя бы краткосрочно распознавать опасные условия. Это особенно важно для судоходства и эксплуатации морских сооружений.

Пока же главный вывод остаётся прежним: океан остаётся системой, способной преподносить резкие и крайне опасные сюрпризы даже там, где, казалось бы, всё давно изучено.

Популярные вопросы о волнах-убийцах

Насколько высокими могут быть волны-убийцы?

Зафиксированные значения превышают 20 метров, но ключевым фактором остаётся не высота, а резкое отличие от окружающих волн.

Можно ли увидеть волну-убийцу заранее?

В большинстве случаев — нет. Они возникают слишком быстро и без заметных предвестников.

Учащаются ли такие явления из-за изменения климата?

Этот вопрос пока остаётся открытым. Учёные продолжают исследования, чтобы понять возможную связь с глобальными изменениями в атмосфере и океане.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
