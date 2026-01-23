Гигант исчез без вспышек: крупнейшее солнечное пятно завершило жизнь вопреки всему

Крупнейший за последние годы комплекс солнечных пятен исчез с поверхности Солнца, не проявив привычной для таких масштабов активности. Астрономы ожидали мощных вспышек и выбросов энергии, однако развитие событий пошло по иному, редкому сценарию.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Пятно на Солнце

Речь идёт о группе пятен с индексами 4294-4298, которая считалась самой крупной в 2025 году и привлекала пристальное внимание специалистов. Наблюдения показали, что её жизненный цикл завершился без единого сильного взрыва.

Необычное поведение Солнца

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отмечают, что подобные комплексы, как правило, сопровождаются мощными вспышками и выбросами плазмы. В этом случае Солнце продемонстрировало аномально спокойное поведение, не характерное для столь массивных магнитных структур.

Солнечная активность не всегда поддаётся строгому прогнозированию. Вся колоссальная энергия, заключенная в магнитных полях пятен, рассеялась без единого крупного взрыва. Солнечная активность часто развивается по непредсказуемым сценариям, и этот случай наглядно это демонстрирует.

Масштабы исчезнувшего комплекса

По данным института, в момент максимального развития площадь комплекса солнечных пятен достигала примерно 2300 условных единиц. Это делало его крупнейшим объектом подобного рода за последние два года наблюдений. Для сравнения, активная область 4341, вызвавшая мощный радиационный шторм неделей ранее, имела площадь почти в пять раз меньше.

Такое соотношение подчёркивает необычность произошедшего: гораздо меньшие по размеру области способны провоцировать серьёзные космические события, тогда как гигантский комплекс завершил существование практически незаметно.

Контекст наблюдений

Специалисты ИКИ РАН отмечают, что подобные случаи представляют особый интерес для науки, поскольку позволяют лучше понять механизмы высвобождения магнитной энергии на Солнце. Наблюдения за спокойным распадом столь крупного комплекса дополняют общую картину солнечного цикла.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии также сообщали об открытии первой кометы 2026 года, что подчёркивает насыщенность текущего периода для астрономических исследований и постоянную динамику процессов в Солнечной системе — сообщает Известия.