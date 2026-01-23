Чудо света вернулось из тьмы: утерянный символ античности более 1600 лет назад найден

Глубины Средиземного моря вновь напомнили о масштабах античной цивилизации и ее инженерном гении. Археологи подняли со дна восточной гавани Александрии массивные элементы легендарного Александрийского маяка — сооружения, которое на протяжении веков считалось безвозвратно исчезнувшим. Эта находка уже называют одной из самых значимых в подводной археологии за последние десятилетия.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александрийский маяк

Неожиданное возвращение символа античности

В ходе подводных работ в акватории Александрии исследователи обнаружили 22 гигантских каменных блока, некогда составлявших основу Александрийского маяка. Речь идет о монументальных архитектурных элементах — порогах, косяках, перемычках и плитах мощения, вес которых достигает 70-80 тонн. Эти детали входили в парадный вход сооружения и отражали сложное переплетение египетских и греческих строительных традиций.

Хотя отдельные фрагменты руин были заметны под водой еще с конца 1960-х годов, только современные методы подводной археологии позволили системно подойти к их изучению и сохранению. Новая находка стала результатом многолетней кропотливой работы ученых и инженеров, которые шаг за шагом восстанавливали картину разрушения и затопления одного из главных символов античного мира.

Международный проект PHAROS и его цели

Обнаружение блоков стало частью международной программы PHAROS — масштабного научного проекта, объединяющего специалистов из разных стран. В работе участвуют французский Центр национальных научных исследований (CNRS), Министерство туризма и древностей Египта, а также Фонд Dassault Systèmes. Руководит исследованиями археолог Изабель Эри, под чьим началом работает междисциплинарная команда ученых.

Ключевая задача проекта — не просто поднять артефакты, а создать максимально точную цифровую реконструкцию Александрийского маяка. Для этого каждый обнаруженный элемент тщательно сканируется и документируется, чтобы затем занять свое место в виртуальной модели древнего сооружения.

Десятилетия под водой: путь к находке

Систематические исследования затонувших объектов у берегов Александрии ведутся уже более 20 лет. Еще в 1994 году французский археолог Жан-Ив Эмпер инициировал крупномасштабную подводную экспедицию, в ходе которой было зафиксировано свыше 3300 объектов. Среди них — сфинксы, обелиски, колонны и массивные гранитные блоки, принадлежавшие различным эпохам истории города.

Именно тогда ученым удалось впервые уверенно идентифицировать остатки Александрийского маяка, разрушенного серией землетрясений и постепенно ушедшего под воду. Новые технологии позволили вернуться к этим находкам и поднять наиболее ценные и хорошо сохранившиеся элементы, El Cronista.

Как создается цифровая реконструкция маяка

За последнюю декаду более 100 архитектурных фрагментов были отсканированы прямо на морском дне с использованием фотограмметрии высокого разрешения. Этот метод позволяет получить точные трехмерные модели объектов, не нарушая их структуру.

Специалисты Фонда Dassault Systèmes обрабатывают полученные данные и виртуально "собирают" маяк, словно гигантский археологический пазл. Параллельно историки и нумизматы анализируют античные описания, изображения на монетах и мозаиках, чтобы сопоставить цифровую модель с письменными источниками.

Каким был Александрийский маяк в древности

Александрийский маяк был возведен в начале III века до нашей эры во времена правления Птолемея I Сотера. Автором проекта считается греческий архитектор Сократ Книдский. Сооружение возвышалось более чем на 100 метров над островом Фарос и служило главным навигационным ориентиром для кораблей, входивших в порт Александрии.

На протяжении более 1600 лет маяк считался самым высоким сооружением, созданным человеком. Он не только обеспечивал безопасность мореплавания, но и символизировал мощь и научное превосходство эллинистического Египта. Его свет был виден на десятки километров, а сама башня стала эталоном инженерной мысли своего времени.

Почему эта находка так важна

Поднятые блоки дают ученым уникальный шанс перейти от гипотез к точному пониманию конструкции маяка. До сих пор большинство реконструкций основывалось на косвенных данных и поздних описаниях. Теперь же исследователи располагают подлинными элементами сооружения, что открывает новые возможности для изучения античной архитектуры.

Кроме того, проект имеет большое значение для сохранения культурного наследия Египта и развития научного туризма. Цифровая модель маяка в перспективе может стать частью музейных экспозиций и образовательных программ по всему миру.

Популярные вопросы о находке Александрийского маяка

Можно ли будет увидеть поднятые блоки в музее?

Часть элементов планируется экспонировать после завершения консервации, однако основной упор делается на цифровую реконструкцию.

Насколько точной будет виртуальная модель маяка?

По оценкам ученых, она станет самой детализированной за всю историю исследований и будет максимально приближена к оригиналу.

Почему маяк оказался под водой?

Сооружение было разрушено серией мощных землетрясений, после чего его остатки постепенно обрушились в гавань.