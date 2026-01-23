Цифровой шпаргалке открыли двери: нейросети незаметно захватили аудитории вузов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Инструменты искусственного интеллекта всё глубже проникают в образовательную среду и постепенно становятся привычной частью учебного процесса. Студенты используют нейросети не только для поиска информации, но и для подготовки к экзаменам, написания работ и решения учебных задач. Новое исследование позволяет оценить, насколько массовым стало это явление и какие группы учащихся чаще всего прибегают к помощи ИИ.

факультет искусственного интеллекта
Фото: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
факультет искусственного интеллекта

Почти все студенты знакомы с ИИ на практике

Исследование, проведённое Санкт-Петербургской школой экономики и менеджмента Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), показало, что около 90% российских студентов используют технологии искусственного интеллекта в учебной деятельности. Речь идёт не о разовых экспериментах, а о систематическом применении цифровых помощников при подготовке к занятиям, зачётам и экзаменам.

В рамках работы было опрошено более 500 студентов из разных регионов страны. В выборку вошли учащиеся вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Уфы, Белгорода, Тюмени, Йошкар-Олы и ряда других городов. Такой охват позволил авторам исследования получить представление не только о столичных, но и о региональных образовательных практиках.

Нейросети как инструмент учебного читинга

По данным исследования, искусственный интеллект стал самым распространённым инструментом так называемого читинга — использования сторонних средств для упрощения выполнения учебных заданий. Почти треть студентов признались, что обращаются к нейросетям регулярно, а не эпизодически. При этом модальное значение частоты использования оказалось на уровне 4, что указывает на повседневный характер взаимодействия с ИИ.

"Искусственный интеллект оказался самым популярным инструментом читинга: его используют почти 90% студентов, причём почти 30% делают это часто, а модальное значение 4 свидетельствует о том, что нейросети стали повседневными помощниками в учёбе", — отмечается в тексте исследования.

Авторы подчёркивают, что под читингом в данном случае понимается широкий спектр практик — от генерации черновиков текстов до помощи в формулировке ответов и структурировании информации.

Кто использует ИИ чаще всего

Анализ данных показал, что наиболее активно к помощи искусственного интеллекта прибегают студенты третьих курсов. В этой группе доля пользователей ИИ достигла 91,4%. Исследователи связывают это с ростом учебной нагрузки, усложнением программ и необходимостью совмещать учёбу с подработкой или стажировками.

В то же время полностью игнорируют нейросети лишь 11% опрошенных. Эти студенты заявили, что ни разу не использовали ИИ в учебных целях, предпочитая традиционные методы подготовки и самостоятельную работу с источниками.

Влияние ИИ на образовательный процесс

Распространение нейросетей в вузах вызывает активные дискуссии в академической среде. С одной стороны, ИИ может рассматриваться как удобный инструмент для обучения: он помогает быстрее находить информацию, разбираться в сложных темах и экономить время. С другой — возникает риск снижения уровня самостоятельного мышления и критического анализа.

В исследовании подчёркивается, что многие студенты воспринимают ИИ не как способ обмана, а как вспомогательный ресурс, сопоставимый с учебниками, онлайн-курсами или справочными системами. Однако граница между помощью и подменой собственной работы остаётся размытой, сообщает Известия.

Позиция властей и возможные риски

Тема влияния искусственного интеллекта на образование поднимается и на государственном уровне. Президент России Владимир Путин во время "Итогов года" 19 декабря 2025 года обратил внимание на потенциальные риски развития ИИ. По его словам, существует опасность того, что дети, подростки, школьники и студенты со временем перестанут самостоятельно думать и искать решения.

Глава государства назвал эту проблему сложной и подчеркнул, что по мере внедрения цифровых технологий она будет только обостряться. Особую роль, по его мнению, играет организация образовательного процесса, которая должна учитывать новые реалии и формировать у обучающихся навыки осознанного и ответственного использования ИИ.

Как вузы могут реагировать на новую реальность

Эксперты отмечают, что полный запрет нейросетей в учебной среде вряд ли будет эффективным. Вместо этого всё чаще обсуждается необходимость адаптации образовательных программ, пересмотра форм контроля знаний и развития цифровой грамотности студентов.

Речь может идти о:

  1. внедрении заданий, требующих анализа и интерпретации, а не простого воспроизведения информации;
  2. обучении принципам этичного использования ИИ;
  3. разработке прозрачных правил применения нейросетей в учебных работах.

Такой подход позволяет рассматривать искусственный интеллект не только как вызов, но и как ресурс для повышения качества образования.

Популярные вопросы о применении ИИ в образовании

Можно ли полностью запретить ИИ в вузах?

На практике это сложно реализовать из-за доступности технологий и их повсеместного использования.

Использование нейросетей считается нарушением?

Всё зависит от правил конкретного учебного заведения и формата задания.

Может ли ИИ заменить самостоятельное обучение?

ИИ способен помогать, но не заменяет развитие критического мышления и глубокого понимания предмета.

