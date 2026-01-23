Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Резервы России резко прибавили: за неделю в копилку пришли $16,6 млрд
Защита длиной в секунду: эти пароли взламывают быстрее, чем вы успеваете их ввести
Курс вниз, последствия вверх: что доллар по 76 рублей значит для экономики России
Камень, который не хочет лежать спокойно: тайный механизм роста тровантов раскрыт
Поезд превращается в личное пространство: РЖД меняет формат поездок на дальние пути
Финансовый предел Европы: выдержит ли ЕС триллионные требования Украины
Человечество оставило автограф тысячи лет назад: прежняя версия истории не выдержала
В Госдуме ответили на инициативу ЕС создать трибунал против российских лидеров
В Госдуме назвали сроки появления первых законов об искусственном интеллекте

Один зуб — минус миллионы лет: в Европе нашли след последней колючей сони

Наука

Небольшая находка в немецком карьере заставила ученых пересмотреть историю исчезновения древних грызунов Европы. Один-единственный зуб помог уточнить сроки вымирания целого семейства. Оказалось, что колючие сони продержались на континенте дольше, чем считалось ранее.

Колючая соня
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Колючая соня

Неожиданная находка в глиняном карьере

Палеонтологи обнаружили коренной зуб ископаемой колючей сони Neocometes brunonis на глиняном карьере Хаммершмиде на юге Германии. Возраст находки был определен в 11,58 миллиона лет, что соответствует началу позднего миоцена. До этого ученые полагали, что представители этого рода исчезли с территории Европы примерно на 1,7 миллиона лет раньше, как и многие другие виды, исчезновение которых изучает современная палеонтология.

Изучением образца занимались палеонтолог Мадлен Бёме из Тюбингенского университета и ее коллега Жером Прието из Мюнхенского университета. По их выводам, зуб принадлежал молодой особи N. brunonis, что позволило уточнить временные рамки существования вида.

Кто такие колючие сони

Семейство колючих сонь (Platacanthomyidae) считается одним из самых малочисленных среди грызунов. В наше время к нему относят два, реже три вида. Самая известная — колючая соня Platacanthomys lasiurus, обитающая в тропических лесах Западных Гат в Южной Индии. Внешне она напоминает садовую соню, но отличается наличием жестких плоских игл среди меха на спине.

Еще один или два вида принадлежат к роду роющих сонь Typhlomys, распространенных в горных районах Китая и Вьетнама. Эти животные имеют сильно редуцированные глаза, роют норы, лазают по деревьям и, как предполагается, обладают способностью к эхолокации.

Европейское прошлое древних грызунов

В миоцене ареал колючих сонь был значительно шире и включал Европу. Здесь обитали два вида вымершего рода Neocometes. Первый, N. similis, появился около 17,5 миллиона лет назад. Позже его сменил N. brunonis, который, как считалось ранее, исчез около 13,3 миллиона лет назад.

Новый зуб из Хаммершмиде показал, что этот вид дожил до начала позднего миоцена. Подобные открытия, как и находки древних хищников, позволяют точнее восстановить картину исчезновения животных в разные геологические эпохи.

Среда обитания и редкость находок

Современные колючие сони предпочитают горные леса на высотах от 400 до 3250 метров. Их европейские предки, вероятно, придерживались схожих условий. Большинство мест находок Neocometes связано с гористой местностью, включая склоны древних вулканов.

При этом район карьера Хаммершмиде в позднем миоцене представлял собой пологий лесистый берег реки. Такая среда была менее подходящей для колючих сонь, что объясняет редкость их остатков в этом месте, несмотря на обилие ископаемых грызунов. Об этом сообщает научное издание Fossil Imprint.

Сравнение европейских и современных колючих сонь

Европейские виды рода Neocometes отличались более широким ареалом, но были сильнее привязаны к определенным ландшафтам. Современные азиатские виды сохранились благодаря стабильным горным экосистемам, тогда как климатические изменения в Европе сыграли решающую роль в исчезновении их древних родственников.

Популярные вопросы о колючих сонях

Почему один зуб имеет такое значение?

Форма и структура зубов позволяют точно определить вид и возраст находки.

Где сегодня живут колючие сони?

Современные представители обитают в Южной и Восточной Азии.

Что лучше сохраняется в ископаемом виде — кости или зубы?

Зубы сохраняются лучше благодаря прочной эмали.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Садоводство, цветоводство
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Военные новости
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Казахстан меняет структуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Последние материалы
Один зуб — минус миллионы лет: в Европе нашли след последней колючей сони
В Германии потребовали вернуть золотой запас из США
Зимой волосы живут между морозилкой и батареей: три шага против сухости и хаоса
Минимум движений — максимум блеска: простой кухонный трюк стирает известковый налёт
Дом тот же, а ощущение другое: зимние приёмы меняют гостиную быстро и заметно
Защита длиной в секунду: эти пароли взламывают быстрее, чем вы успеваете их ввести
Классика дала сбой: красная помада на показах 2026 года стала совсем другой
Курс вниз, последствия вверх: что доллар по 76 рублей значит для экономики России
Камень, который не хочет лежать спокойно: тайный механизм роста тровантов раскрыт
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.