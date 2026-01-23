Один зуб — минус миллионы лет: в Европе нашли след последней колючей сони

Небольшая находка в немецком карьере заставила ученых пересмотреть историю исчезновения древних грызунов Европы. Один-единственный зуб помог уточнить сроки вымирания целого семейства. Оказалось, что колючие сони продержались на континенте дольше, чем считалось ранее.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Колючая соня

Неожиданная находка в глиняном карьере

Палеонтологи обнаружили коренной зуб ископаемой колючей сони Neocometes brunonis на глиняном карьере Хаммершмиде на юге Германии. Возраст находки был определен в 11,58 миллиона лет, что соответствует началу позднего миоцена. До этого ученые полагали, что представители этого рода исчезли с территории Европы примерно на 1,7 миллиона лет раньше, как и многие другие виды, исчезновение которых изучает современная палеонтология.

Изучением образца занимались палеонтолог Мадлен Бёме из Тюбингенского университета и ее коллега Жером Прието из Мюнхенского университета. По их выводам, зуб принадлежал молодой особи N. brunonis, что позволило уточнить временные рамки существования вида.

Кто такие колючие сони

Семейство колючих сонь (Platacanthomyidae) считается одним из самых малочисленных среди грызунов. В наше время к нему относят два, реже три вида. Самая известная — колючая соня Platacanthomys lasiurus, обитающая в тропических лесах Западных Гат в Южной Индии. Внешне она напоминает садовую соню, но отличается наличием жестких плоских игл среди меха на спине.

Еще один или два вида принадлежат к роду роющих сонь Typhlomys, распространенных в горных районах Китая и Вьетнама. Эти животные имеют сильно редуцированные глаза, роют норы, лазают по деревьям и, как предполагается, обладают способностью к эхолокации.

Европейское прошлое древних грызунов

В миоцене ареал колючих сонь был значительно шире и включал Европу. Здесь обитали два вида вымершего рода Neocometes. Первый, N. similis, появился около 17,5 миллиона лет назад. Позже его сменил N. brunonis, который, как считалось ранее, исчез около 13,3 миллиона лет назад.

Новый зуб из Хаммершмиде показал, что этот вид дожил до начала позднего миоцена. Подобные открытия, как и находки древних хищников, позволяют точнее восстановить картину исчезновения животных в разные геологические эпохи.

Среда обитания и редкость находок

Современные колючие сони предпочитают горные леса на высотах от 400 до 3250 метров. Их европейские предки, вероятно, придерживались схожих условий. Большинство мест находок Neocometes связано с гористой местностью, включая склоны древних вулканов.

При этом район карьера Хаммершмиде в позднем миоцене представлял собой пологий лесистый берег реки. Такая среда была менее подходящей для колючих сонь, что объясняет редкость их остатков в этом месте, несмотря на обилие ископаемых грызунов. Об этом сообщает научное издание Fossil Imprint.

Сравнение европейских и современных колючих сонь

Европейские виды рода Neocometes отличались более широким ареалом, но были сильнее привязаны к определенным ландшафтам. Современные азиатские виды сохранились благодаря стабильным горным экосистемам, тогда как климатические изменения в Европе сыграли решающую роль в исчезновении их древних родственников.

Популярные вопросы о колючих сонях

Почему один зуб имеет такое значение?

Форма и структура зубов позволяют точно определить вид и возраст находки.

Где сегодня живут колючие сони?

Современные представители обитают в Южной и Восточной Азии.

Что лучше сохраняется в ископаемом виде — кости или зубы?

Зубы сохраняются лучше благодаря прочной эмали.