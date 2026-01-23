Камень, который не хочет лежать спокойно: тайный механизм роста тровантов раскрыт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В Румынии существуют камни, которые выглядят так, будто они живут своей собственной жизнью. Они появляются из-под земли, увеличиваются в размерах и со временем меняют форму, чем давно будоражат воображение туристов и исследователей. У этих странных валунов есть вполне земное объяснение, хотя на первый взгляд оно кажется почти фантастическим.

Камни на песке
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Камни на песке

Что такое "живые камни"

Неподалёку от небольшого румынского городка Костешти можно увидеть необычные скопления округлых валунов, которые местные жители давно называют "живыми камнями". В научной среде эти образования известны как трованты. Они встречаются и в других районах севернее Бухареста, где природные процессы нередко формируют объекты, напоминающие теории о том, что камни породили всё.

Внешне трованты напоминают выпуклые каменные глыбы, словно выдавленные из почвы. Они заметно отличаются от окружающих пород и кажутся более плотными и массивными.

Геологическая природа тровантов

С точки зрения геологии трованты представляют собой песчаниковые конкреции с прочной внешней оболочкой. По структуре их часто сравнивают с конфетами в плотной глазури: твёрдая оболочка защищает внутренние слои от быстрого разрушения. Пока более мягкие породы вокруг постепенно выветриваются, такие камни как бы "всплывают" на поверхность, напоминая о процессах, при которых нефть образуется прямо сейчас в недрах Земли.

Почему создаётся иллюзия роста

Особенно загадочно трованты ведут себя после дождей. Влага вступает в реакцию с минералами внутри камня, вызывая расширение отдельных участков. На поверхности появляются округлые вздутия, которые со стороны выглядят как новые "наросты" или даже "детёныши" камня.

На самом деле эти процессы крайне медленные. По оценкам учёных, за примерно 1200 лет тровант увеличивается менее чем на пять сантиметров, поэтому любые изменения заметны только в масштабах столетий.

Как формировались "живые камни"

Миллионы лет назад на месте современных тровантов находилась дельта древней реки. Она приносила песчаниковые и алевролитовые отложения с огромных территорий. Со временем минеральные вещества растворялись, перемещались внутри осадков и играли роль природного цемента, скрепляя частицы песка и гравия между собой.

Именно поэтому трованты отличаются по химическому составу и форме: каждый камень формировался в собственных условиях и "собрал" уникальный набор минералов.

Сравнение тровантов и обычных валунов

Трованты отличаются от привычных камней не только внешне. Обычные валуны постепенно разрушаются под действием воды и ветра, теряя форму. Трованты, напротив, дольше сохраняют целостность благодаря плотной оболочке и внутренним цементирующим процессам. Об этом сообщает Gismeteo.

Популярные вопросы о "живых камнях"

Как выбрать место для наблюдения тровантов?

Наиболее известные скопления находятся в районе Костешти и других населённых пунктов севернее Бухареста.

Насколько быстро растут трованты?

Процессы идут очень медленно: за тысячелетия камень увеличивается всего на несколько сантиметров.

Что лучше: трованты или обычные геологические памятники?

Трованты ценны своей редкостью и наглядной демонстрацией сложных природных процессов, формирующих облик планеты.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
