Человечество оставило автограф тысячи лет назад: прежняя версия истории не выдержала

Наука

На стене индонезийской пещеры учёные обнаружили трафаретный контур человеческой руки, возраст которого оценивается минимум в 67 800 лет. Находка может оказаться самым древним образцом наскального искусства, известным науке, и меняет представления о ранних культурных практиках людей. Исследование связывает этот рисунок с масштабными миграциями древних популяций в Юго-Восточной Азии.

Отпечаток руки на скале
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Отпечаток руки на скале

Самый древний след искусства

Выцветший отпечаток руки был найден в пещере Метандуно на острове Муна, входящем в архипелаг Сулавеси. Рисунок выполнен красной охрой по трафаретной технике, когда ладонь прикладывали к стене, а пигмент распыляли вокруг. Подобные изображения встречаются и в других пещерах региона, как и в случаях, когда археологи фиксируют уникальные находки вроде гробницы фараона в Египте, способные пересматривать устоявшиеся хронологии.

"Они сделаны из охры. Они прикладывали к ним руку, а затем распыляли пигмент. Мы не можем сказать, какую технику они использовали. Они могли набирать пигмент в рот и распылять его. Они могли использовать какой-то инструмент", — сказал археолог и геохимик Университета Гриффита Максим Обер.

Почему Сулавеси так важен

Учёные изучили 44 пещерных объекта на юго-востоке Сулавеси и точно датировали 11 изображений, включая семь отпечатков рук. Минимальный возраст определяли по минеральным коркам, сформировавшимся поверх рисунков, — этот метод позволяет установить, насколько древним не позднее какого времени является изображение.

"То, что мы наблюдаем в Индонезии, — это, вероятно, не череда отдельных сюрпризов, а постепенное раскрытие гораздо более глубокой и древней культурной традиции, которая до недавнего времени была для нас просто невидимой", — сказал Обер.

Кто мог оставить эти следы

Большинство исследователей считают, что авторы рисунков относились к Homo sapiens и жили в регионе во время ледникового периода, когда уровень моря был ниже, а острова располагались ближе друг к другу. При этом часть учёных призывает к осторожности в интерпретациях, напоминая о дискуссиях вокруг судьбы других древних людей, включая исчезновение неандертальцев.

"Прежде чем писать грандиозные повествования о сложности и успехе Homo sapiens, нам действительно стоит рассмотреть другие, потенциально более интересные объяснения этого удивительного феномена", — отметил профессор Даремского университета Пол Петтитт.

Контекст миграций и опасных маршрутов

Возраст наскальных рисунков помогает по-новому взглянуть на заселение утраченного континента Сахул, объединявшего Австралию и Новую Гвинею. Если люди уже находились на Сулавеси почти 70 тысяч лет назад, это поддерживает гипотезу раннего "северного маршрута" миграции с использованием морских переходов, которые требовали планирования и коллективных навыков.

"Количество и возраст найденных здесь наскальных рисунков позволяют предположить, что это было не периферийное, а центральное место культуры, где древние люди жили, путешествовали и выражали свои идеи через искусство на протяжении десятков тысяч лет", — отметил Максим Обер.

Сравнение наскального искусства: Азия и Европа

Наскальные изображения Сулавеси заметно древнее знаменитых европейских памятников, включая Ласко во Франции. В отличие от абстрактных линий или одиночных знаков индонезийские рисунки демонстрируют устойчивую традицию, охватывающую десятки тысяч лет. Это позволяет говорить о равнозначном, а не вторичном развитии искусства вне Европы, сообщает CNN.

Популярные вопросы о древнем наскальном искусстве

Как выбирают пещеры для исследований?

Учитывают сохранность рисунков и геологические условия.

Насколько точны такие датировки?

Они дают минимальный возраст, реальный может быть выше.

Что лучше изучено — Европа или Азия?

Европа исследована глубже, но Азия активно догоняет по количеству данных.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
