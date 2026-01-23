В Госдуме назвали сроки появления первых законов об искусственном интеллекте

Жесткое регулирование сферы искусственного интеллекта может замедлить развитие технологий в России. Первые законы в этой области могут появиться не раньше 2027 года. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что Республика Корея стала первой страной, где вступил в силу всеобъемлющий закон о регулировании безопасного использования искусственного интеллекта. Документ устанавливает правовые рамки и требования к генеративным моделям ИИ, а также предусматривает штрафы за нарушения.

Свинцов напомнил, что в начале прошлого года по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина была создана рабочая группа, куда вошли представители всех парламентских фракций. Ее задача — изучить мировой опыт, как положительный, так и отрицательный, чтобы при разработке российского законодательства избежать ошибок и стимулировать развитие технологий.

"Пока рабочая группа пришла к выводу, что жесткое регулирование тематики искусственного интеллекта в России скорее будет тормозить развитие. Мы, к сожалению, не находимся в первой пятерке, даже, наверное, в первой десятке стран по развитию искусственного интеллекта. Поэтому чрезмерные ограничения на данном этапе способны только мешать, а не помогать развитию технологий. Сейчас важно анализировать мировой опыт и учитывать как положительные, так и отрицательные примеры", — отметил депутат.

Он добавил, что готовых законопроектов в сфере ИИ пока нет. Сейчас обсуждаются различные концепции, однако они быстро устаревают, поэтому, подчеркнул парламентарий, Государственная Дума приняла решение не торопиться с их разработкой.

"Мой прогноз, что первые законы, которые будут приняты в Государственной Думе, или как минимум начнут свое действие, — это 2027 год. В этом году, скорее всего, будет только обсуждение и анализ опыта различных стран, то есть всего мирового сообщества. Пока готовых законопроектов, которые могли бы быть вынесены на рассмотрение, нет. Есть разные концепции, но они быстро устаревают, поэтому Госдума приняла решение не торопиться", — заключил депутат.