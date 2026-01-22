Сухой сценарий природы: реки России приблизились к минимумам за многие десятилетия

2025 год стал одним из самых сложных для водных артерий России за последние десятилетия. Реки на юге страны столкнулись с беспрецедентным снижением уровня воды, а Дон показал значения, близкие к историческим минимумам. Последствия маловодья затронули энергетику, сельское хозяйство и экосистемы целых регионов.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обмелевшее русло реки

Дон на критической отметке

Эксперты Азово-Черноморского филиала ВНИРО зафиксировали крайне низкий уровень воды в реке Дон по итогам 2025 года. В октябре показатели опустились до значений, которые специалисты относят к критическим, а сам год уже называют одним из самых рекордных по дефициту водных ресурсов за весь период инструментальных наблюдений.

По информации гидрометеорологов, годовой сток Дона в створе станицы Раздорской составил около 10 кубических километров. Это существенно ниже среднемноголетних значений и указывает на системное недополучение воды в течение всего года. Подобная ситуация отражает не единичное погодное отклонение, а совокупность неблагоприятных климатических факторов.

Слабое половодье и последствия для водохранилища

Ключевой причиной обмеления специалисты называют крайне скудное весеннее половодье. В период с 7 марта по 17 мая приток воды в Цимлянское водохранилище составил лишь 3,1 кубического километра, что соответствует примерно 31 % от климатической нормы. Такой объём не позволил восполнить запасы, необходимые для стабильной работы гидроузла и водообеспечения региона.

Максимальный уровень водохранилища в течение года остановился на отметке 34,08 метра при нормальном подпорном уровне в 36 метров. Аналогичные экстремальные значения фиксировались ранее лишь в отдельные кризисные периоды — в 1972 и 2020 годах, что подчёркивает исключительность ситуации 2025 года.

Регулирование сбросов и водопользование

На фоне дефицита воды эксплуатация Цимлянского гидроузла велась в режиме жёсткой экономии ресурсов. Сбросные расходы в течение года регулировались в диапазоне от 160 до 250 кубометров в секунду. Такие меры были необходимы, чтобы обеспечить водопользователей Нижнего Дона и одновременно сохранить минимально допустимые уровни воды в русле.

Дополнительную нагрузку на водную систему оказал забор воды для орошения. По системе Донского магистрального канала за год было использовано около 1,65 кубического километра. Для аграрного сектора это критически важный ресурс, однако в условиях маловодья он стал ещё одним фактором давления на реку и водохранилище.

Маловодье как климатический сигнал

Специалисты подчёркивают, что ситуация с Доном вписывается в более широкий климатический контекст. В последние годы всё чаще фиксируются аномально тёплые зимы, неравномерное распределение осадков и сокращение снежного покрова. В совокупности эти факторы приводят к снижению весеннего стока, который традиционно формирует основную часть годового водного баланса рек европейской части России.

Маловодные периоды напрямую отражаются на судоходстве, качестве питьевой воды, состоянии прибрежных экосистем и работе гидроэнергетики. Для южных регионов страны Дон остаётся стратегической рекой, поэтому его состояние рассматривается не только как природная, но и как социально-экономическая проблема, сообщает VSE42.Ru.

Осторожный оптимизм в начале 2026 года

Начало 2026 года, по оценкам гидрологов, даёт сдержанные основания для оптимизма. В верховьях Дона зафиксировано заметное снегонакопление, что повышает шансы на более полноценное весеннее половодье. Дополнительным положительным фактором стал устойчивый ледостав, установившийся в районе Ростова-на-Дону с 19 января.

Такие условия позволяют рассчитывать, что в текущем году сток реки может приблизиться к среднестатистическим значениям. Однако специалисты подчёркивают, что окончательные выводы будут зависеть от погодных условий весной и объёма осадков в ключевые месяцы.

Сравнение маловодных лет: 1972, 2020 и 2025

Исторические данные показывают, что экстремальное обмеление Дона случается редко, но имеет долгосрочные последствия. В 1972 году маловодье привело к серьёзным ограничениям в водопользовании и судоходстве. В 2020 году ситуация повторилась на фоне засушливого лета и тёплой зимы.

2025 год выделяется тем, что дефицит воды наблюдался практически на всех этапах водного режима — от зимнего накопления до весеннего половодья и летне-осеннего периода. Это делает его одним из наиболее показательных примеров климатических рисков для речных систем.

Популярные вопросы о маловодье рек

Почему маловодье повторяется всё чаще?

Основная причина связана с изменением климата, тёплыми зимами и снижением объёма весеннего половодья.

Чем опасно обмеление рек для регионов?

Оно влияет на водоснабжение, сельское хозяйство, судоходство и состояние природных экосистем.

Можно ли полностью компенсировать дефицит воды регулированием?

Регулирование помогает смягчить последствия, но не способно полностью заменить естественный приток воды.