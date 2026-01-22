Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Карманные динозавры из Африки: в океанариуме выращивают существ с рогами трицератопса
Рыба, которую раньше брали килограммами, теперь кусается: что происходит с ценами
Один документ сменил повестку страны: газовый скандал грозит новым витком напряжения
Космический трафик зашкаливает: орбита теряет запас прочности быстрее, чем ожидалось
Кислотный пилинг как путь к молодости: как обновление кожи может обернуться ожогами
Несколько собственников, одна квартира: как не попасть в юридическую ловушку
Поющие струны души: в Цыганском театре Ромэн отметят юбилейный, сотый показ спектакля
24 января на сцене Театра в Хамовниках представят комедию нравов
Личная переписка стала достоянием публики: чем грозит публикация чужих сообщений

Сухой сценарий природы: реки России приблизились к минимумам за многие десятилетия

Наука

2025 год стал одним из самых сложных для водных артерий России за последние десятилетия. Реки на юге страны столкнулись с беспрецедентным снижением уровня воды, а Дон показал значения, близкие к историческим минимумам. Последствия маловодья затронули энергетику, сельское хозяйство и экосистемы целых регионов.

Обмелевшее русло реки
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обмелевшее русло реки

Дон на критической отметке

Эксперты Азово-Черноморского филиала ВНИРО зафиксировали крайне низкий уровень воды в реке Дон по итогам 2025 года. В октябре показатели опустились до значений, которые специалисты относят к критическим, а сам год уже называют одним из самых рекордных по дефициту водных ресурсов за весь период инструментальных наблюдений.

По информации гидрометеорологов, годовой сток Дона в створе станицы Раздорской составил около 10 кубических километров. Это существенно ниже среднемноголетних значений и указывает на системное недополучение воды в течение всего года. Подобная ситуация отражает не единичное погодное отклонение, а совокупность неблагоприятных климатических факторов.

Слабое половодье и последствия для водохранилища

Ключевой причиной обмеления специалисты называют крайне скудное весеннее половодье. В период с 7 марта по 17 мая приток воды в Цимлянское водохранилище составил лишь 3,1 кубического километра, что соответствует примерно 31 % от климатической нормы. Такой объём не позволил восполнить запасы, необходимые для стабильной работы гидроузла и водообеспечения региона.

Максимальный уровень водохранилища в течение года остановился на отметке 34,08 метра при нормальном подпорном уровне в 36 метров. Аналогичные экстремальные значения фиксировались ранее лишь в отдельные кризисные периоды — в 1972 и 2020 годах, что подчёркивает исключительность ситуации 2025 года.

Регулирование сбросов и водопользование

На фоне дефицита воды эксплуатация Цимлянского гидроузла велась в режиме жёсткой экономии ресурсов. Сбросные расходы в течение года регулировались в диапазоне от 160 до 250 кубометров в секунду. Такие меры были необходимы, чтобы обеспечить водопользователей Нижнего Дона и одновременно сохранить минимально допустимые уровни воды в русле.

Дополнительную нагрузку на водную систему оказал забор воды для орошения. По системе Донского магистрального канала за год было использовано около 1,65 кубического километра. Для аграрного сектора это критически важный ресурс, однако в условиях маловодья он стал ещё одним фактором давления на реку и водохранилище.

Маловодье как климатический сигнал

Специалисты подчёркивают, что ситуация с Доном вписывается в более широкий климатический контекст. В последние годы всё чаще фиксируются аномально тёплые зимы, неравномерное распределение осадков и сокращение снежного покрова. В совокупности эти факторы приводят к снижению весеннего стока, который традиционно формирует основную часть годового водного баланса рек европейской части России.

Маловодные периоды напрямую отражаются на судоходстве, качестве питьевой воды, состоянии прибрежных экосистем и работе гидроэнергетики. Для южных регионов страны Дон остаётся стратегической рекой, поэтому его состояние рассматривается не только как природная, но и как социально-экономическая проблема, сообщает VSE42.Ru.

Осторожный оптимизм в начале 2026 года

Начало 2026 года, по оценкам гидрологов, даёт сдержанные основания для оптимизма. В верховьях Дона зафиксировано заметное снегонакопление, что повышает шансы на более полноценное весеннее половодье. Дополнительным положительным фактором стал устойчивый ледостав, установившийся в районе Ростова-на-Дону с 19 января.

Такие условия позволяют рассчитывать, что в текущем году сток реки может приблизиться к среднестатистическим значениям. Однако специалисты подчёркивают, что окончательные выводы будут зависеть от погодных условий весной и объёма осадков в ключевые месяцы.

Сравнение маловодных лет: 1972, 2020 и 2025

Исторические данные показывают, что экстремальное обмеление Дона случается редко, но имеет долгосрочные последствия. В 1972 году маловодье привело к серьёзным ограничениям в водопользовании и судоходстве. В 2020 году ситуация повторилась на фоне засушливого лета и тёплой зимы.

2025 год выделяется тем, что дефицит воды наблюдался практически на всех этапах водного режима — от зимнего накопления до весеннего половодья и летне-осеннего периода. Это делает его одним из наиболее показательных примеров климатических рисков для речных систем.

Популярные вопросы о маловодье рек

Почему маловодье повторяется всё чаще?

Основная причина связана с изменением климата, тёплыми зимами и снижением объёма весеннего половодья.

Чем опасно обмеление рек для регионов?

Оно влияет на водоснабжение, сельское хозяйство, судоходство и состояние природных экосистем.

Можно ли полностью компенсировать дефицит воды регулированием?

Регулирование помогает смягчить последствия, но не способно полностью заменить естественный приток воды.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Наука и техника
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Авто
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Последние материалы
Карманные динозавры из Африки: в океанариуме выращивают существ с рогами трицератопса
Рыба, которую раньше брали килограммами, теперь кусается: что происходит с ценами
Закапал глаза — и фокус уехал: лекарства, из-за которых дорога плывёт за рулём
Сухой сценарий природы: реки России приблизились к минимумам за многие десятилетия
Один документ сменил повестку страны: газовый скандал грозит новым витком напряжения
Космический трафик зашкаливает: орбита теряет запас прочности быстрее, чем ожидалось
Тауэр оказался построен на костях: под часовней вскрыли следы катастроф прошлого
После 45 утро может быть бодрым: зарядка, которая запускает энергию без надрыва
Зимой копилось, весной проявилось: почему волосы внезапно становятся тусклыми
Бабушкин ковёр на стене — это не стыдно: вот как пережиток превращают в модную деталь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.