Геном из эпохи пирамид заговорил: вскрытый саркофаг перевернул версию происхождения

Учёные получили уникальные данные о жителях Древнего Египта, восстановив полный геном человека, жившего почти пять тысяч лет назад. Генетическая информация позволила заглянуть в эпоху ранних пирамид и по-новому взглянуть на происхождение населения долины Нила. Открытие также указывает на связи Египта с соседними регионами Ближнего Востока. Об этом сообщает Earth.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Египетская гробница

Захоронение, сохранившее ДНК

Останки древнеегипетского мужчины были найдены в Нуайрате — примерно в 265 километрах к югу от Каира. Тело было погребено в керамическом сосуде, что помогло частично защитить зубы от разрушения. Именно они стали ключом к восстановлению генома.

Работу возглавила доктор Аделина Морес Джейкобс из Ливерпульского университета Джона Мурса. Её команда специализируется на изучении древней ДНК — фрагментов генетического материала, которые сохраняются в костях и зубах на протяжении тысячелетий.

Этот период совпадает с ранним расцветом строительства пирамид, поэтому полученный геном даёт редкую возможность понять, кто именно жил и трудился в то время.

Почему полный геном — редкость для Египта

Ранее исследования египетских мумий давали лишь частичную генетическую информацию. Жаркий и сухой климат ускоряет разрушение ДНК, из-за чего древние образцы редко сохраняются в пригодном для анализа состоянии — с похожими ограничениями археологи сталкиваются и при изучении таких находок, как древние египетские гробницы.

Полный геном — это последовательность ДНК со всех хромосом, позволяющая более точно проследить родословные связи. В данном случае два зуба содержали достаточно материала, чтобы с помощью современных вычислительных методов собрать почти полную генетическую картину.

При этом учёные подчёркивают: отдельный геном становится по-настоящему информативным лишь в сравнении с другими находками.

Происхождение и следы миграций

Сравнение с тысячами современных и древних геномов показало, что мужчина имел преимущественно североафриканское происхождение. Однако около пятой части его генетического наследия связывается с населением Месопотамии.

"Его генетическое происхождение в целом соответствует соседним популяциям того времени", — отметила Аделина Морес Джейкобс.

Точные сроки смешения определить не удалось, но результаты подтверждают, что контакты между регионами существовали задолго до классического периода египетской истории.

Что рассказали зубы и кости

Химический анализ зубной эмали показал, что мужчина вырос именно в долине Нила. Изотопы, зафиксированные в эмали в детстве, соответствуют местной воде и сельскохозяйственным культурам, таким как пшеница и ячмень.

Скелет дал дополнительную информацию о жизни человека. Износ суставов и развитые места крепления мышц указывают на многолетний физический труд. Учёные оценили возраст смерти в диапазоне от 44 до 64 лет, а рост — около 157-160 сантиметров.

Интересно, что захоронение в скальной гробнице говорит о сравнительно высоком статусе, что показывает: тяжёлый труд и социальный престиж могли сосуществовать.

Ограничения и научная осторожность

Исследователи подчёркивают, что один геном не может представлять всё древнеегипетское общество. Захоронения различались по регионам, времени и уровню достатка, а генетические выводы зависят от полноты сравнительных данных.

"Вопрос о том, кем были древние египтяне, действительно волнует людей", — отметила Джейкобс.

Для более точных выводов необходимы новые геномы из разных частей Египта и сопредельных территорий.

Сравнение: археология и генетика

Археологические находки давно указывали на контакты Египта с Месопотамией через торговлю, технологии и искусство — подобно тому, как подводные исследования, связанные с тайной гробницы Клеопатры, расширяют представления о связях Египта с внешним миром. Генетические данные дополняют эту картину, показывая, что миграции и смешанные браки оставляли след не только в предметах, но и в ДНК.

Популярные вопросы о геноме древних египтян

Почему это первый полный геном из Египта?

Климат страны крайне неблагоприятен для сохранения ДНК, поэтому пригодные образцы встречаются редко.

Доказывает ли находка массовые миграции?

Нет, она лишь подтверждает генетические связи, которые могли формироваться на протяжении многих поколений.

Что дадут новые исследования?

Они помогут точнее понять, насколько распространённым было смешение населения в разных регионах Египта.