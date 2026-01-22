План Б для человечества: в вечной мерзлоте создали хранилище климатической истории

Пока климат на планете меняется быстрее прогнозов, учёные ищут способы сохранить то, что может исчезнуть безвозвратно. В Антарктиде реализован проект, который выглядит почти фантастически, но опирается на законы самой природы. Под толщей снега там создано хранилище, способное пережить любые технологические кризисы.
Современные климатические наблюдения показывают устойчивый рост среднегодовых температур. 2026 год уже вошёл в число самых тёплых за всю историю инструментальных измерений, а это ускоряет таяние горных и полярных ледников. Вместе с ними исчезают и уникальные данные о прошлом атмосферы Земли.
Лёд — это не просто замёрзшая вода. В его слоях сохраняются пузырьки древнего воздуха, следы вулканических извержений и информация о температурных колебаниях. Потеря таких "записей" означает пробелы в понимании того, как климат реагировал на изменения в прошлом, в том числе в условиях глобального потепления.
Ответом на эту угрозу стал проект "Заповедник ледяной памяти". Его цель — собрать цилиндрические ледяные керны из уязвимых регионов мира и сохранить их в месте, где лёд может пролежать столетиями без риска таяния.
Для этого выбрано Антарктическое плато и район франко-итальянской станции "Конкордия". Это одно из самых холодных мест на планете: температура здесь часто держится около -50 °C. Такие условия позволяют создать естественное хранилище, не зависящее от техники и энергетических ресурсов.
Ледяные образцы размещают в пещере, вырытой прямо под снежным покровом. Проект принципиально отказался от использования генераторов, холодильных установок и других уязвимых систем. Холод самого континента выполняет всю работу по сохранению льда.
Подобный подход делает хранилище устойчивым даже в случае глобальных катастроф. Даже если внешний мир столкнётся с энергетическим или технологическим коллапсом, антарктический лёд продолжит хранить информацию о климате Земли, как это уже происходило при изучении антарктических льдов.
Собранные керны рассчитаны на хранение в течение многих поколений. Они станут своеобразной "капсулой времени", к которой смогут обратиться будущие учёные, чтобы восстановить климатическую картину прошлого и сравнить её с новыми данными.
Проект показывает, что иногда самые надёжные решения не требуют сложных технологий. Используя природный холод Антарктиды, человечество создаёт архив, который может пережить любые политические, экономические и технические потрясения. Об этом сообщает Podere Rega.
У такого подхода есть очевидные преимущества. Он не требует постоянного обслуживания и не зависит от источников энергии. Однако доступ к образцам ограничен суровыми условиями региона и сложной логистикой, что делает работу с кернами возможной лишь для ограниченного круга специалистов.
Там сохраняются экстремально низкие и стабильные температуры.
Риск минимален благодаря природным условиям плато.
Чтобы сохранить данные о климате прошлого для будущих исследований.
