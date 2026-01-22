Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрытая причина потери уверенности: что на самом деле происходит с самооценкой
Школы снова хотят оценивать поведение — почему это может взорвать атмосферу в классах
Ресторанный рынок сжимается: почему россияне все реже выбирают столик
Оклад больше не главное: в школах готовят новую схему оплаты труда
Четыре года тишины закончились: какапо вступили в самый важный сезон за десятилетия
Мощь, проверенная временем: почему РСЗО Град до сих пор держит фронт в напряжении
Абхазия рискует потерять семьи с детьми: новое правило ломает привычный отдых
Земля нервничает — тело реагирует первым: конец января проверит организм на прочность
Безлимит больше не бесплатный: старые тарифы мобильных операторов дорожают

План Б для человечества: в вечной мерзлоте создали хранилище климатической истории

Наука

Пока климат на планете меняется быстрее прогнозов, учёные ищут способы сохранить то, что может исчезнуть безвозвратно. В Антарктиде реализован проект, который выглядит почти фантастически, но опирается на законы самой природы. Под толщей снега там создано хранилище, способное пережить любые технологические кризисы.

Пещера Антарктиды
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Пещера Антарктиды

Когда лёд становится архивом истории

Современные климатические наблюдения показывают устойчивый рост среднегодовых температур. 2026 год уже вошёл в число самых тёплых за всю историю инструментальных измерений, а это ускоряет таяние горных и полярных ледников. Вместе с ними исчезают и уникальные данные о прошлом атмосферы Земли.

Лёд — это не просто замёрзшая вода. В его слоях сохраняются пузырьки древнего воздуха, следы вулканических извержений и информация о температурных колебаниях. Потеря таких "записей" означает пробелы в понимании того, как климат реагировал на изменения в прошлом, в том числе в условиях глобального потепления.

Антарктический "ковчег" для ледяной памяти

Ответом на эту угрозу стал проект "Заповедник ледяной памяти". Его цель — собрать цилиндрические ледяные керны из уязвимых регионов мира и сохранить их в месте, где лёд может пролежать столетиями без риска таяния.

Для этого выбрано Антарктическое плато и район франко-итальянской станции "Конкордия". Это одно из самых холодных мест на планете: температура здесь часто держится около -50 °C. Такие условия позволяют создать естественное хранилище, не зависящее от техники и энергетических ресурсов.

Хранилище без проводов и двигателей

Ледяные образцы размещают в пещере, вырытой прямо под снежным покровом. Проект принципиально отказался от использования генераторов, холодильных установок и других уязвимых систем. Холод самого континента выполняет всю работу по сохранению льда.

Подобный подход делает хранилище устойчивым даже в случае глобальных катастроф. Даже если внешний мир столкнётся с энергетическим или технологическим коллапсом, антарктический лёд продолжит хранить информацию о климате Земли, как это уже происходило при изучении антарктических льдов.

Зачем сохранять лёд на сотни лет

Собранные керны рассчитаны на хранение в течение многих поколений. Они станут своеобразной "капсулой времени", к которой смогут обратиться будущие учёные, чтобы восстановить климатическую картину прошлого и сравнить её с новыми данными.

Проект показывает, что иногда самые надёжные решения не требуют сложных технологий. Используя природный холод Антарктиды, человечество создаёт архив, который может пережить любые политические, экономические и технические потрясения. Об этом сообщает Podere Rega.

Плюсы и минусы ледяного заповедника

У такого подхода есть очевидные преимущества. Он не требует постоянного обслуживания и не зависит от источников энергии. Однако доступ к образцам ограничен суровыми условиями региона и сложной логистикой, что делает работу с кернами возможной лишь для ограниченного круга специалистов.

Популярные вопросы о ледяном заповеднике

Почему выбран именно центр Антарктиды?

Там сохраняются экстремально низкие и стабильные температуры.

Может ли лёд растаять в будущем?

Риск минимален благодаря природным условиям плато.

Зачем хранить лёд так долго?

Чтобы сохранить данные о климате прошлого для будущих исследований.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Военные новости
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Авто
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Кремль раскрыл хитрый план с $1 млрд для Трампа: что задумал Путин Любовь Степушова Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Последние материалы
Ванная без вентиляции работает как террариум: способ укротить влажность без приборов
Кудрявые волосы выглядят ухоженными сами — если геометрия выбрана верно
План Б для человечества: в вечной мерзлоте создали хранилище климатической истории
Кремль раскрыл хитрый план с $1 млрд для Трампа: что задумал Путин
Школы снова хотят оценивать поведение — почему это может взорвать атмосферу в классах
Ресторанный рынок сжимается: почему россияне все реже выбирают столик
Сэкономите на цементе и не прогадаете: по этой технологии забор переживёт любой ветер
Мода спустилась с подиума в реальность: эти брюки стали главным символом 2026 года
Оклад больше не главное: в школах готовят новую схему оплаты труда
Французы грозят судами всем, кто купит уран в Нигере
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.