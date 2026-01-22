Земля нервничает — тело реагирует первым: конец января проверит организм на прочность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В конце января жителей России ожидает заметное геомагнитное событие, которое может отразиться на самочувствии и работе техники. Учёные заранее предупредили о двухдневной магнитной буре средней силы. В ближайшие дни обстановка останется стабильной, но затем фон изменится.

Полярное сияние над землей
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Полярное сияние над землей

Когда ожидается магнитная буря

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, с 22 по 25 января геомагнитная обстановка будет спокойной. В этот период не прогнозируется опасных возмущений, которые могли бы повлиять на здоровье людей или работу электронных систем.

Однако уже 26 января ситуация изменится. В понедельник ожидается магнитная буря уровня G1, которая сохранится и во вторник, 27 января. Такой уровень считается слабым, но чувствительным для метеозависимых людей.

Что означает уровень G1

Магнитные бури классифицируются по шкале от G1 до G5. Уровень G1 относится к слабым бурям, однако даже они могут вызывать дискомфорт. Чаще всего в такие дни люди жалуются на головные боли, скачки давления, усталость и снижение концентрации внимания.

Кроме того, при бурях этого уровня возможны незначительные сбои в радиосвязи, навигации и работе спутниковых систем, которые используются, в том числе, в смартфонах и автомобилях с навигацией.

Контекст: активное начало 2026 года

Предстоящая буря произойдёт вскоре после завершения самого мощного геомагнитного шторма с начала 2026 года. Он продолжался почти двое суток и стал заметным событием для специалистов по космической погоде. Ранее также сообщалось о второй по мощности магнитной буре XXI века, что подчёркивает повышенную солнечную активность в последнее время.

Кому стоит быть особенно внимательными

Медики и специалисты по космической погоде напоминают, что сильнее всего магнитные бури ощущают пожилые люди и дети. В группе риска также находятся те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или имеет повышенную метеочувствительность.

В такие дни рекомендуется снизить физические нагрузки, больше отдыхать, следить за режимом сна и питьевой баланс. Эти простые меры помогают легче перенести периоды геомагнитных возмущений.

Сравнение: спокойные дни и период бури

В спокойные геомагнитные периоды организм работает в привычном ритме, а техника функционирует без помех. Во время магнитной бури даже слабого уровня возможны кратковременные ухудшения самочувствия и нестабильность сигналов связи. Именно поэтому учёные заранее публикуют прогнозы, чтобы люди могли подготовиться. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Советы на период магнитной бури

  1. Старайтесь избегать переутомления и стрессовых ситуаций.
  2. Пейте достаточное количество воды и ограничьте кофеин.
  3. При необходимости контролируйте артериальное давление.
  4. Отложите интенсивные тренировки и дальние поездки.

Популярные вопросы

Насколько опасна магнитная буря уровня G1?

Она считается слабой, но может быть ощутимой для метеозависимых людей.

Повлияет ли буря на связь и интернет?

Возможны кратковременные незначительные сбои, но серьёзных проблем обычно не возникает.

Что лучше делать в дни магнитных бурь?

Соблюдать щадящий режим, больше отдыхать и внимательно относиться к самочувствию.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть? Любовь Степушова Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
