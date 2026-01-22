Земля нервничает — тело реагирует первым: конец января проверит организм на прочность

В конце января жителей России ожидает заметное геомагнитное событие, которое может отразиться на самочувствии и работе техники. Учёные заранее предупредили о двухдневной магнитной буре средней силы. В ближайшие дни обстановка останется стабильной, но затем фон изменится.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, с 22 по 25 января геомагнитная обстановка будет спокойной. В этот период не прогнозируется опасных возмущений, которые могли бы повлиять на здоровье людей или работу электронных систем.
Однако уже 26 января ситуация изменится. В понедельник ожидается магнитная буря уровня G1, которая сохранится и во вторник, 27 января. Такой уровень считается слабым, но чувствительным для метеозависимых людей.
Магнитные бури классифицируются по шкале от G1 до G5. Уровень G1 относится к слабым бурям, однако даже они могут вызывать дискомфорт. Чаще всего в такие дни люди жалуются на головные боли, скачки давления, усталость и снижение концентрации внимания.
Кроме того, при бурях этого уровня возможны незначительные сбои в радиосвязи, навигации и работе спутниковых систем, которые используются, в том числе, в смартфонах и автомобилях с навигацией.
Предстоящая буря произойдёт вскоре после завершения самого мощного геомагнитного шторма с начала 2026 года. Он продолжался почти двое суток и стал заметным событием для специалистов по космической погоде. Ранее также сообщалось о второй по мощности магнитной буре XXI века, что подчёркивает повышенную солнечную активность в последнее время.
Медики и специалисты по космической погоде напоминают, что сильнее всего магнитные бури ощущают пожилые люди и дети. В группе риска также находятся те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или имеет повышенную метеочувствительность.
В такие дни рекомендуется снизить физические нагрузки, больше отдыхать, следить за режимом сна и питьевой баланс. Эти простые меры помогают легче перенести периоды геомагнитных возмущений.
В спокойные геомагнитные периоды организм работает в привычном ритме, а техника функционирует без помех. Во время магнитной бури даже слабого уровня возможны кратковременные ухудшения самочувствия и нестабильность сигналов связи. Именно поэтому учёные заранее публикуют прогнозы, чтобы люди могли подготовиться. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
