СНТ под прицелом: как утечка данных превратила вашу дачу в поле для кибератаки

Мошенники могут рассылать поддельные письма от имени председателей СНТ или госуслуг, призывая садоводов переводить деньги или передавать личные данные для "голосования" и "регистрации". Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телефонный мошенник

Ранее эксперты сервиса Smart Business Alert (SBA) сообщили о подготовке к масштабным фишинговым кампаниям, нацеленным на членов садовых некоммерческих товариществ (СНТ) по всей России. По их данным, злоумышленники собрали обширные базы контактов, что может привести к массовым финансовым потерям среди садоводов.

По словам Курочкина, киберпреступники оперативно подстраиваются под новые цифровые форматы и ищут слабые места в коммуникациях между членами СНТ. Обладая персональными данными, они могут действовать от имени председателя товарищества, создавая убедительные поводы для перевода денег или участия в фиктивных онлайн-голосованиях.

"Мошенники могут действовать от имени председателя, использовать привычные для садоводов темы — например, сбор денег на ремонт дороги, благоустройство или общее имущество — и таким образом добиваться перевода средств. Могут утверждать, что нужно зайти на госуслуги, авторизоваться, чтобы проголосовать за бюджет или подтвердить участие в реестре СНТ. Если напрямую получить деньги не удастся, злоумышленники попытаются воспользоваться темой цифрового голосования и под этим предлогом запросить пароли от госуслуг", — пояснил эксперт по кибербезопасности.

Он подчеркнул, что главная цель подобных атак — получение финансовой выгоды, а основная защита — внимательность и проверка источников. Курочкин отметил, что пользователям следует тщательно проверять электронные письма и ссылки, даже если они внешне выглядят официально.

"Важно всегда проверять, что ссылка ведет именно на официальный сайт госуслуг, а не на поддельный ресурс с похожим адресом, например gosuslugi-az или gosuslugi.ea. В случае получения писем или сообщений якобы от председателя СНТ необходимо перепроверить информацию — связаться с ним лично или уточнить детали в общем чате товарищества. Кроме того, все финансовые операции должны проводиться исключительно через расчетный счет СНТ, куда садоводы обычно вносят членские взносы. Переводы на личные счета председателя или других лиц недопустимы", — заключил Курочкин.