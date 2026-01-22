Жизнь нашла лазейку в аду: как экосистема Турфан-Хами выдержала конец света

Пермское вымирание считается самым разрушительным кризисом в истории жизни на Земле. Долгое время ученые полагали, что тогда экосистемы рухнули почти полностью и восстановление заняло миллионы лет. Однако новые данные показывают: жизнь нашла способ выстоять даже в этих условиях. Об этом сообщает Science & Vie.

Самое масштабное вымирание и неожиданный очаг выживания

Около 252 миллионов лет назад Земля пережила пермско-триасовое вымирание, уничтожившее более 80% морских видов и радикально изменившее наземные экосистемы. Причиной стали масштабные вулканические извержения в Сибири, которые вызвали резкое потепление, кислотные дожди и дефицит кислорода.

На этом фоне особенно выделяется бассейн Турфан-Хами на территории современного Синьцзяна. Вопреки ожиданиям, здесь не произошло полного коллапса экосистем. Геологические и палеоботанические данные показывают, что регион стал своего рода убежищем, где растительность сохранялась практически без перерыва.

Что обнаружили учёные в Китае

Исследования ископаемой пыльцы, спор и хорошо сохранившихся растительных остатков показали, что флора в бассейне Турфан-Хами была местной и устойчивой. Эти растения не были принесены потоками осадков из других регионов, а продолжали расти на месте даже в разгар глобального кризиса.

Благодаря этому экосистема сохранила основу пищевых цепей. Уже спустя менее 75 тысяч лет после вымирания здесь обитали разнообразные тетраподы, включая растительноядных и хищников. Это говорит о том, что восстановление сложных экосистем может происходить значительно быстрее, чем предполагалось ранее.

Почему этот регион оказался устойчивым

Ключевым фактором выживания стала климатическая стабильность. В период, когда многие районы страдали от экстремальной засухи или кислотных осадков, бассейн Турфан-Хами сохранял полувлажный климат с регулярными осадками.

Географические особенности смягчали воздействие токсичных выбросов и пепла. В результате растения получили условия для выживания, а животные — надежное укрытие. Этот пример показывает, что даже во время планетарных катастроф локальные факторы могут сыграть решающую роль.

Почему открытие меняет взгляд на вымирания

Долгое время массовые вымирания рассматривались как периоды почти полного обнуления жизни. Новые данные демонстрируют более сложную картину. Вместо тотального разрушения существовали "островки устойчивости", где жизнь не только сохранялась, но и продолжала эволюционировать.

Это означает, что биоразнообразие не исчезает равномерно. Некоторые экосистемы способны пережить глобальные потрясения и стать отправной точкой для восстановления природы.

Популярные вопросы о пермском вымирании и выживших экосистемах

Все ли экосистемы были уничтожены в пермский период?

Нет, отдельные регионы сохранили растительность и животный мир.

Почему именно Турфан-Хами смог выжить?

Благодаря стабильному полувлажному климату и географической защите.

Может ли этот опыт быть полезен сегодня?

Да, он помогает определить зоны, которые стоит защищать в условиях современного кризиса.