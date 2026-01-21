Динозавры сбросили камуфляж: кожа диплодоков намекнула на неожиданную окраску

Образ диплодока как серого и незаметного гиганта, возможно, навсегда уйдёт в прошлое. Новые данные показывают, что кожа этих древних травоядных могла быть гораздо сложнее и ярче, чем принято считать. В окаменелостях учёные нашли микроструктуры, напрямую связанные с пигментацией.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Динозавр

Почему цвет динозавров долго оставался тайной

На протяжении многих лет палеонтология опиралась в основном на кости и редкие отпечатки кожи. Эти находки позволяли восстанавливать размеры, форму тела и текстуру поверхности, но не давали ответа на вопрос об окраске. Пигменты плохо сохраняются, а потому динозавров чаще всего изображали однотонными — серыми, бурыми или зеленоватыми.

Ситуация начала меняться с развитием методов микроскопии. Ученые научились изучать ископаемые ткани на клеточном уровне, что открыло доступ к структурам, которые раньше оставались незаметными. Это стало отправной точкой для пересмотра внешнего облика многих доисторических животных.

Меланосомы и новая палитра прошлого

Настоящий прорыв произошёл после обнаружения меланосом в окаменелых перьях тероподов — группы динозавров, от которой произошли птицы. Эти микроскопические органеллы содержат меланин, а их форма и распределение определяют цвет: от тёмных оттенков до рыжих и даже переливчатых.

Благодаря таким находкам стало ясно, что оперённые динозавры могли быть весьма яркими. Эти данные также усилили представления о тесной связи динозавров и птиц, на что указывают и эксперименты, в которых обсуждается, как вырастить из цыплёнка динозавра. Однако гигантские завроподы долго оставались вне этой "цветной революции".

Неожиданная кожа завроподов

Международная команда палеонтологов под руководством Тесс Галлахер из Бристольского университета изучила фрагменты окаменелой кожи, найденные в 2019 и 2022 годах в штате Монтана. Возраст образцов — около 145 миллионов лет, что соответствует поздней юре.

Хотя точно определить вид пока не удалось, морфологические особенности чешуек больше всего соответствуют коже диплодока. Ученые взяли микроскопические образцы с нескольких чешуек и исследовали их с помощью сканирующего электронного микроскопа, что позволило рассмотреть структуру клеток.

Что именно обнаружили исследователи

Главная ценность находки — исключительная сохранность кожи. Она сохранила объемную структуру, а не просто отпечаток на породе. Внутри клеток ученые обнаружили два типа меланосом: продолговатые и дискообразные.

Такое разнообразие форм говорит о потенциально сложной окраске. Пока невозможно с уверенностью утверждать, какие именно цвета они формировали — черные, коричневые, серые или рыжие. Однако сама их структура указывает на то, что кожа диплодоков могла быть неоднородной и многоцветной. Об этом сообщает научное издание Naked Science.

Параллели с современными птицами

Особое внимание ученых привлекли дискообразные меланосомы. У современных птиц аналогичные структуры отвечают за структурную окраску — металлический блеск и переливы. Это не означает, что диплодоки выглядели как экзотические птицы, но допускает наличие контрастных участков или узоров на коже.

Понимание таких деталей помогает глубже разобраться в поведении динозавров. Цвет мог использоваться для коммуникации между сородичами, в брачных ритуалах или для отпугивания хищников. Эти аспекты дополняют общую картину жизни древних экосистем, где динозавры сталкивались не только с климатическими изменениями, но и с болезнями, о чём свидетельствуют данные о том, что динозавры вымирали от ОРВИ.

Сравнение: старый и новый образ диплодока

Ранее диплодоков представляли массивными и однотонными, что казалось логичным для крупных травоядных. Новый взгляд предполагает более сложную окраску с возможными узорами и контрастами. Это сближает их облик с современными животными, у которых цвет выполняет сразу несколько функций.

Плюсы и минусы микроскопических методов

Современные методы анализа позволяют заглянуть в клеточную структуру ископаемых тканей и получать данные, ранее недоступные науке. Это значительно расширяет возможности реконструкции внешнего вида динозавров. Однако интерпретация меланосом требует осторожности, так как по ним не всегда можно однозначно восстановить конкретный оттенок.

Популярные вопросы об окраске диплодоков

Как ученые узнают цвет по окаменелостям?

По форме, размеру и распределению меланосом в клетках кожи или перьев.

Могли ли диплодоки быть яркими?

Прямых доказательств переливчатой окраски нет, но сложные и контрастные цвета вполне возможны.

Зачем крупным динозаврам была окраска?

Для коммуникации, маскировки, терморегуляции и социальных сигналов.