Айсберг стал синим, как чернила: спутники зафиксировали признаки скорого распада

Айсберг A-23A, десятилетиями считавшийся устойчивым ледяным гигантом Антарктиды, неожиданно изменил внешний вид. На спутниковых снимках он выглядит почти чернильно-синим, что сразу насторожило исследователей. Необычная окраска указывает на процессы, способные ускорить разрушение льда.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Айсберг

Ледяной гигант с уникальной судьбой

Айсберг A-23A откололся от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в 1986 году и на тот момент занимал около 4000 квадратных километров. В течение более чем тридцати лет он оставался почти неподвижным в море Уэдделла, превратившись в своеобразную "точку отсчета" на спутниковых картах Антарктиды.

Только в 2020 году массив начал медленно смещаться на север, теряя фрагменты и постепенно уменьшаясь в размерах. Несмотря на это, он по-прежнему остается больше многих крупных городов и служит наглядным примером того, как ведут себя ледяные структуры в условиях меняющегося климата, подобно другим процессам, которые ученые фиксируют при изучении антарктических ледяных массивов.

Что показали спутниковые наблюдения

Снимки, сделанные в конце декабря с помощью приборов MODIS на спутнике Terra и с борта Международной космической станции, выявили на поверхности A-23A обширные темно-синие и почти черные участки. На первый взгляд может показаться, что лед изменил структуру, однако причина оказалась иной.

Эти зоны представляют собой озера талой воды, скопившейся в трещинах и углублениях. Вода поглощает красный спектр света и отражает синий, поэтому чем глубже такие водоемы, тем темнее они выглядят. Подобные явления давно известны гляциологам и играют ключевую роль в понимании того, как происходит разрушение ледяных тел, включая процессы, которые изучаются при анализе таяния древнего льда.

Почему синий цвет — тревожный признак

Опасность заключается не в самом оттенке, а в физике происходящего. Талая вода значительно тяжелее льда. Когда она накапливается в трещинах, давление возрастает и разломы начинают расширяться. Этот процесс называется гидроразрывом и считается одним из главных механизмов быстрого разрушения айсбергов и шельфовых ледников.

Заполненные водой трещины могут доходить до основания ледяного массива, ослабляя его изнутри. В результате айсберг становится нестабильным и подверженным внезапным обрушениям, даже если внешне он все еще выглядит цельным.

Насколько сократился айсберг

По данным Национального ледового центра США, на начало января 2026 года площадь A-23A уменьшилась примерно до 1035 квадратных километров. Это более чем в три раза меньше его первоначальных размеров, но даже в таком состоянии он остается одним из крупнейших айсбергов в мире.

Ученые отмечают, что подобное сокращение — естественный этап жизненного цикла ледяных гигантов. Однако наличие большого количества талой воды указывает на то, что процесс может пойти быстрее, чем ожидалось.

Сравнение: устойчивый лед и айсберг на стадии распада

Холодный, плотный лед без поверхностных водоемов может сохранять стабильность десятилетиями. Айсберги же, на поверхности которых формируются озера талой воды, разрушаются значительно быстрее. Наличие воды ускоряет трещинообразование и делает процесс распада практически необратимым. Об этом сообщает NASA.

Плюсы и минусы спутникового мониторинга

Спутниковые наблюдения позволяют отслеживать изменения айсбергов на огромных расстояниях и фиксировать даже незначительные трансформации. Это дает ученым ценную информацию о динамике льда. В то же время такие данные не всегда позволяют оценить внутреннее состояние массива без дополнительных измерений и моделирования.

Популярные вопросы о айсберге A-23A

Почему айсберг стал темно-синим?

Из-за глубоких озер талой воды, которые образовались на его поверхности.

Что такое гидроразрыв?

Это процесс, при котором вода, заполняя трещины, усиливает давление и ускоряет разрушение льда.

Что ждет A-23A дальше?

Вероятны дальнейшие расколы и обрушения, которые завершат его существование как единого массива.