Айсберг стал синим, как чернила: спутники зафиксировали признаки скорого распада

Айсберг A-23A, десятилетиями считавшийся устойчивым ледяным гигантом Антарктиды, неожиданно изменил внешний вид. На спутниковых снимках он выглядит почти чернильно-синим, что сразу насторожило исследователей. Необычная окраска указывает на процессы, способные ускорить разрушение льда.
Айсберг A-23A откололся от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в 1986 году и на тот момент занимал около 4000 квадратных километров. В течение более чем тридцати лет он оставался почти неподвижным в море Уэдделла, превратившись в своеобразную "точку отсчета" на спутниковых картах Антарктиды.
Только в 2020 году массив начал медленно смещаться на север, теряя фрагменты и постепенно уменьшаясь в размерах. Несмотря на это, он по-прежнему остается больше многих крупных городов и служит наглядным примером того, как ведут себя ледяные структуры в условиях меняющегося климата, подобно другим процессам, которые ученые фиксируют при изучении антарктических ледяных массивов.
Снимки, сделанные в конце декабря с помощью приборов MODIS на спутнике Terra и с борта Международной космической станции, выявили на поверхности A-23A обширные темно-синие и почти черные участки. На первый взгляд может показаться, что лед изменил структуру, однако причина оказалась иной.
Эти зоны представляют собой озера талой воды, скопившейся в трещинах и углублениях. Вода поглощает красный спектр света и отражает синий, поэтому чем глубже такие водоемы, тем темнее они выглядят. Подобные явления давно известны гляциологам и играют ключевую роль в понимании того, как происходит разрушение ледяных тел, включая процессы, которые изучаются при анализе таяния древнего льда.
Опасность заключается не в самом оттенке, а в физике происходящего. Талая вода значительно тяжелее льда. Когда она накапливается в трещинах, давление возрастает и разломы начинают расширяться. Этот процесс называется гидроразрывом и считается одним из главных механизмов быстрого разрушения айсбергов и шельфовых ледников.
Заполненные водой трещины могут доходить до основания ледяного массива, ослабляя его изнутри. В результате айсберг становится нестабильным и подверженным внезапным обрушениям, даже если внешне он все еще выглядит цельным.
По данным Национального ледового центра США, на начало января 2026 года площадь A-23A уменьшилась примерно до 1035 квадратных километров. Это более чем в три раза меньше его первоначальных размеров, но даже в таком состоянии он остается одним из крупнейших айсбергов в мире.
Ученые отмечают, что подобное сокращение — естественный этап жизненного цикла ледяных гигантов. Однако наличие большого количества талой воды указывает на то, что процесс может пойти быстрее, чем ожидалось.
Холодный, плотный лед без поверхностных водоемов может сохранять стабильность десятилетиями. Айсберги же, на поверхности которых формируются озера талой воды, разрушаются значительно быстрее. Наличие воды ускоряет трещинообразование и делает процесс распада практически необратимым. Об этом сообщает NASA.
Спутниковые наблюдения позволяют отслеживать изменения айсбергов на огромных расстояниях и фиксировать даже незначительные трансформации. Это дает ученым ценную информацию о динамике льда. В то же время такие данные не всегда позволяют оценить внутреннее состояние массива без дополнительных измерений и моделирования.
Из-за глубоких озер талой воды, которые образовались на его поверхности.
Это процесс, при котором вода, заполняя трещины, усиливает давление и ускоряет разрушение льда.
Вероятны дальнейшие расколы и обрушения, которые завершат его существование как единого массива.
