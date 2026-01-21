Генетический паспорт с пелёнок: как один анализ способен сопровождать здоровье десятилетиями

Генетический анализ всего генома новорождённых позволит выявлять риски болезней

Идея тотального генетического анализа с момента рождения всё чаще звучит в научной среде и вызывает активные дискуссии. Развитие технологий секвенирования сделало возможным глубокое изучение наследственных факторов, влияющих на здоровье человека на протяжении всей жизни. По мнению специалистов, такой подход способен изменить саму логику медицины — от лечения к предупреждению заболеваний.

Почему ученые говорят о необходимости полного анализа генома

Современная система обследования новорождённых в России основана на неонатальном скрининге — биохимическом анализе крови, который позволяет выявить около трёх десятков редких наследственных заболеваний. Эти патологии относятся к орфанным и без ранней диагностики могут привести к тяжёлым последствиям. Однако возможности такого скрининга ограничены: он не анализирует ДНК напрямую и охватывает лишь небольшой перечень состояний.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что более логичным шагом было бы сразу после рождения проводить полное секвенирование генома человека. Такой анализ позволяет "прочитать" всю наследственную информацию и получить данные о предрасположенности к широкому спектру заболеваний, особенностях обмена веществ и реакции организма на лекарства.

"Правильным решением было бы сразу же делать полный генетический анализ всего генома родившегося человека, секвенирование (чтение) которого бы дало ответы на все вопросы. Кроме того, такой анализ генома необходимо делать только один раз в жизни", — отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Чем генетический анализ отличается от биохимического скрининга

Биохимический анализ выявляет последствия генетических нарушений — изменения в составе крови, которые уже отражают сбой в работе организма. Генетическое секвенирование работает иначе: оно позволяет увидеть саму причину, то есть мутацию в ДНК, ещё до появления симптомов.

Полный геном человека остаётся неизменным на протяжении жизни, за исключением отдельных клеточных мутаций. Это означает, что один анализ, выполненный в детстве, может использоваться десятилетиями — при постановке диагнозов, подборе терапии, планировании операций и даже при выборе образа жизни.

По словам Волчкова, вместо множества отдельных тестов, которые человек проходит в разные периоды жизни, логичнее иметь один универсальный "генетический паспорт", к которому можно обращаться при необходимости.

Потенциальные области применения геномных данных

Генетическая информация может быть полезна не только в педиатрии. Учёный подчёркивает, что один из самых очевидных сценариев применения — проверка совместимости донора и реципиента при трансплантации органов и тканей. Наличие полного генома позволяет точнее оценивать риски отторжения и осложнений.

Не менее важным направлением является репродуктивная медицина. Если будущие родители заранее знают свои генетические особенности, они могут оценить вероятность рождения ребёнка с наследственными заболеваниями и принять взвешенные решения.

"Крайне важно, чтобы у будущих родителей, которые планируют завести ребенка, был на руках полный геном, и они прошли анализ на вероятность рождения ребенка с генетическими заболеваниями", — подчеркнул Павел Волчков.

Кроме того, массив обезличенных генетических данных мог бы стать ценным ресурсом для научных исследований, разработки новых лекарств и совершенствования методов профилактики заболеваний

Реалистичен ли такой подход на государственном уровне

Несмотря на научную привлекательность идеи, эксперт скептически оценивает вероятность её быстрой реализации в формате государственной программы. По его мнению, в ближайшие годы в России скорее будут внедряться отдельные генетические панели — тесты, направленные на выявление ограниченного набора заболеваний или рисков.

Такие панели дешевле и проще в применении, но они не дают целостной картины и со временем требуют повторных анализов. Полное секвенирование генома пока остаётся более затратной процедурой, хотя стоимость технологии постепенно снижается.

Популярные вопросы о полном генетическом анализе

Зачем делать анализ генома при рождении, если ребёнок здоров?

Потому что многие генетические риски проявляются спустя годы. Раннее знание позволяет заранее скорректировать образ жизни и медицинское наблюдение.

Нужно ли повторять генетический анализ в течение жизни?

Нет, полный геном остаётся неизменным, поэтому повторное секвенирование обычно не требуется.

Может ли генетический анализ заменить обычные обследования?

Он не отменяет базовые анализы и осмотры, но дополняет их, делая медицину более точной и персонализированной.