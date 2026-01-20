Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Имя, стёртое с камня: новая расшифровка показала, кто на самом деле управлял Кобой
Под океаном что-то не сошлось: эти аномалии поставили под сомнение базовые теории
Космос оказался не пустым: от Солнца тянется межзвёздный канал длиной в сотни лет
МПК допустил заявки россиян в лыжах и сноуборде - глава ПКР Рожков
Идеальное время для сна существует: в эти часы засыпать полезнее всего
Память как зеркало здоровья: первые сбои появляются раньше серьезных симптомов
Рестораны теряют до 50% выручки из-за холодного января
Казачье направление Рождественских чтений объединит богослужения, выставки и науку
Интерес в браке угасает незаметно: что превращает отношения в рутину

Листья стали фонарями: в растения внедрили технологию, которая работает даже после увядания

Суккуленты сохраняют свечение до двух часов после зарядки — биолог Шутинг Лю
Наука

Идея светящихся растений давно ассоциируется с фантастическими мирами, но теперь она всё ближе к реальности. Учёные научились заставлять суккуленты светиться в темноте разными цветами и при этом "подзаряжаться" от солнечного света. Новый подход позволяет обходиться без вмешательства в ДНК растений и открывает неожиданные возможности для экодизайна.

Светящиеся суккуленты
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Светящиеся суккуленты

Как растения научили светиться

Ранее исследователям уже удавалось создавать растения с мягким зелёным свечением, и некоторые из них даже поступили в продажу в США. Однако команда из Китая заявила о создании первых в мире многоцветных и наиболее ярких люминесцентных растений. Эксперимент проводился на суккулентах эхеверии сорта "Мебина", которые отличаются плотными листьями и высокой выносливостью.

"Представьте себе мир из "Аватара”, где светящиеся растения освещают всю экосистему", — сказала биолог, исследователь Южно-Китайского сельскохозяйственного университета Шутинг Лю.

В отличие от традиционного генного редактирования, учёные использовали физико-химический метод. В листья растений были введены наночастицы алюмината стронция — вещества, широко применяемого в светящихся игрушках и покрытиях. Подобные решения давно обсуждаются в контексте нанотехнологий, где ключевую роль играет управление свойствами материалов на микроскопическом уровне. Этот материал способен накапливать свет, а затем медленно отдавать его в темноте.

Почему удалось добиться разных цветов

Ограничение прежних методов заключалось в том, что естественный зелёный пигмент растений "перекрывал" другие оттенки. Использование наночастиц позволило обойти это препятствие и получить красное, синее и зелёное свечение. При этом процесс не зависит от фотосинтеза: растение фактически работает как живая лампа, заряжающаяся от внешнего источника света.

"Нас вдохновили неорганические материалы с послесвечением, которые можно зарядить светом, а затем медленно высвобождать его", — отметила Лю.

После нескольких минут под прямыми солнечными лучами обработанные суккуленты продолжали светиться до двух часов. Яркость постепенно снижалась, но растения можно было снова "зарядить", просто выставив их на свет.

Практический эксперимент и ограничения

Чтобы показать возможное применение технологии, исследователи собрали "зелёную стену" из 56 растений. По данным исследования, она излучала достаточно света, чтобы в темноте можно было различить текст, изображения и человека на расстоянии до 10 сантиметров.

Интерес к мягкому и рассеянному освещению уже возникал и в городских экспериментах, например при использовании синего света для изменения восприятия пространства и поведения людей. В случае с растениями акцент делается не на яркость, а на визуальный комфорт и экологичность.

Лю подчеркнула, что способность к послесвечению сохраняется до 25 дней после обработки. Более того, старые листья продолжают светиться под ультрафиолетом даже после увядания. При этом учёные учли потенциальный вред алюмината стронция для тканей растений и покрыли частицы защитной оболочкой, снижающей негативное воздействие. Об этом сообщает CNN.

Сравнение подходов: наночастицы и генная инженерия

Генное редактирование позволяет встраивать в растения механизмы биолюминесценции, заимствованные у грибов или бактерий. Такой метод тесно связан с метаболизмом растения и фотосинтезом. Подход с наночастицами работает иначе: свет накапливается физически и затем высвобождается, не затрагивая ДНК. Это упрощает процесс, но ограничивает яркость и длительность свечения.

Плюсы и минусы люминесцентных суккулентов

Технология выглядит перспективно, но имеет как сильные, так и слабые стороны.
Преимущества включают возможность многоразовой подзарядки от солнца, отсутствие генного вмешательства и декоративный эффект.
К недостаткам относятся слабая яркость, ограниченное время свечения и необходимость дальнейших исследований безопасности.
В совокупности это делает растения интересными для экодекора, но не для полноценного освещения.

Советы по использованию светящихся растений

  1. Размещайте суккуленты на хорошо освещённых подоконниках или в саду для эффективной "подзарядки".
  2. Используйте их как элементы интерьерного и ландшафтного дизайна, а не основной источник света.
  3. Сочетайте с обычными светильниками, чтобы подчеркнуть декоративный эффект в вечернее время.

Популярные вопросы о светящихся растениях

Что лучше: генно-модифицированные растения или варианты с наночастицами?

Ответ зависит от цели: первые светятся стабильнее, вторые проще в создании и не затрагивают ДНК.

Сколько времени они могут светиться после зарядки?

В эксперименте — до двух часов после нескольких минут на солнце.

Можно ли использовать такие растения на улице?

Пока они подходят в основном для защищённых пространств, садов и террас, а не для уличного освещения.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Посев перцев, баклажанов и сельдерея начинают в январе из-за медленного роста — SB
Садоводство, цветоводство
Посев перцев, баклажанов и сельдерея начинают в январе из-за медленного роста — SB
Томаты сортов Санька и Белый налив дают урожай без пасынкования
Садоводство, цветоводство
Томаты сортов Санька и Белый налив дают урожай без пасынкования
Буддлея переносит жару и засуху и привлекает бабочек без полива — Track Graphy
Садоводство, цветоводство
Буддлея переносит жару и засуху и привлекает бабочек без полива — Track Graphy
Популярное
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду

Необычные однолетние лианы помогают быстро создать зелёные ширмы и яркие акценты в саду. Рассказываем, какие растения выбрать и как их вырастить.

Однолетние лианы за сезон вырастают до 4–5 метров
Бойня в Каракасе: выживший кубинский боец раскрывает неизвестные детали ночной атаки
Мы нанесли им потери: охранник Мадуро раскрыл детали ночной атаки американского спецназа
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения Сергей Ивaнов Пружина под Стамбулом: физики нашли зону, где готовится следующее мегаземлетрясение Александр Рощин Рейтинг самых мощных электровозов мира возглавил китайский Shen 24 Сергей Милешкин
Мороз высосал АКБ до нуля: неожиданный способ оживить машину, даже если вокруг ни одной розетки
Клумба, от которой не отводят взгляд: рядом с этими однолетниками меркнут даже розы
Забудете, что сажали ради красоты: эти игрушечные арбузы пойдут прямиком в маринад
Забудете, что сажали ради красоты: эти игрушечные арбузы пойдут прямиком в маринад
Последние материалы
Европа отобрала уже две три газа из хранилищ
Суккуленты сохраняют свечение до двух часов после зарядки — биолог Шутинг Лю
Лисий хвостик, который делает клумбу хитрой: это растение переживает лето без жалоб
Асфальт с резиновой крошкой повышает стойкость к растрескиванию
В современной моде популярны миди-юбки с объемом
Взрослые морские львы продолжают пить молоко матерей — эколог Оливер Крюгер
Посев эустомы в январе обеспечивает цветение летом
Имя, стёртое с камня: новая расшифровка показала, кто на самом деле управлял Кобой
Рожава утонула в Евфрате за три дня: что вырвется из тюрем и рванёт через границы
Массаж и дыхательная гимнастика помогают снять напряжение — терапевт Пивоварова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.