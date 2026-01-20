Листья стали фонарями: в растения внедрили технологию, которая работает даже после увядания

Суккуленты сохраняют свечение до двух часов после зарядки — биолог Шутинг Лю

Идея светящихся растений давно ассоциируется с фантастическими мирами, но теперь она всё ближе к реальности. Учёные научились заставлять суккуленты светиться в темноте разными цветами и при этом "подзаряжаться" от солнечного света. Новый подход позволяет обходиться без вмешательства в ДНК растений и открывает неожиданные возможности для экодизайна.

Светящиеся суккуленты

Как растения научили светиться

Ранее исследователям уже удавалось создавать растения с мягким зелёным свечением, и некоторые из них даже поступили в продажу в США. Однако команда из Китая заявила о создании первых в мире многоцветных и наиболее ярких люминесцентных растений. Эксперимент проводился на суккулентах эхеверии сорта "Мебина", которые отличаются плотными листьями и высокой выносливостью.

"Представьте себе мир из "Аватара”, где светящиеся растения освещают всю экосистему", — сказала биолог, исследователь Южно-Китайского сельскохозяйственного университета Шутинг Лю.

В отличие от традиционного генного редактирования, учёные использовали физико-химический метод. В листья растений были введены наночастицы алюмината стронция — вещества, широко применяемого в светящихся игрушках и покрытиях. Подобные решения давно обсуждаются в контексте нанотехнологий, где ключевую роль играет управление свойствами материалов на микроскопическом уровне. Этот материал способен накапливать свет, а затем медленно отдавать его в темноте.

Почему удалось добиться разных цветов

Ограничение прежних методов заключалось в том, что естественный зелёный пигмент растений "перекрывал" другие оттенки. Использование наночастиц позволило обойти это препятствие и получить красное, синее и зелёное свечение. При этом процесс не зависит от фотосинтеза: растение фактически работает как живая лампа, заряжающаяся от внешнего источника света.

"Нас вдохновили неорганические материалы с послесвечением, которые можно зарядить светом, а затем медленно высвобождать его", — отметила Лю.

После нескольких минут под прямыми солнечными лучами обработанные суккуленты продолжали светиться до двух часов. Яркость постепенно снижалась, но растения можно было снова "зарядить", просто выставив их на свет.

Практический эксперимент и ограничения

Чтобы показать возможное применение технологии, исследователи собрали "зелёную стену" из 56 растений. По данным исследования, она излучала достаточно света, чтобы в темноте можно было различить текст, изображения и человека на расстоянии до 10 сантиметров.

Интерес к мягкому и рассеянному освещению уже возникал и в городских экспериментах, например при использовании синего света для изменения восприятия пространства и поведения людей. В случае с растениями акцент делается не на яркость, а на визуальный комфорт и экологичность.

Лю подчеркнула, что способность к послесвечению сохраняется до 25 дней после обработки. Более того, старые листья продолжают светиться под ультрафиолетом даже после увядания. При этом учёные учли потенциальный вред алюмината стронция для тканей растений и покрыли частицы защитной оболочкой, снижающей негативное воздействие. Об этом сообщает CNN.

Сравнение подходов: наночастицы и генная инженерия

Генное редактирование позволяет встраивать в растения механизмы биолюминесценции, заимствованные у грибов или бактерий. Такой метод тесно связан с метаболизмом растения и фотосинтезом. Подход с наночастицами работает иначе: свет накапливается физически и затем высвобождается, не затрагивая ДНК. Это упрощает процесс, но ограничивает яркость и длительность свечения.

Плюсы и минусы люминесцентных суккулентов

Технология выглядит перспективно, но имеет как сильные, так и слабые стороны.

Преимущества включают возможность многоразовой подзарядки от солнца, отсутствие генного вмешательства и декоративный эффект.

К недостаткам относятся слабая яркость, ограниченное время свечения и необходимость дальнейших исследований безопасности.

В совокупности это делает растения интересными для экодекора, но не для полноценного освещения.

Советы по использованию светящихся растений

Размещайте суккуленты на хорошо освещённых подоконниках или в саду для эффективной "подзарядки". Используйте их как элементы интерьерного и ландшафтного дизайна, а не основной источник света. Сочетайте с обычными светильниками, чтобы подчеркнуть декоративный эффект в вечернее время.

Популярные вопросы о светящихся растениях

Что лучше: генно-модифицированные растения или варианты с наночастицами?

Ответ зависит от цели: первые светятся стабильнее, вторые проще в создании и не затрагивают ДНК.

Сколько времени они могут светиться после зарядки?

В эксперименте — до двух часов после нескольких минут на солнце.

Можно ли использовать такие растения на улице?

Пока они подходят в основном для защищённых пространств, садов и террас, а не для уличного освещения.