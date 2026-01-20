Имя, стёртое с камня: новая расшифровка показала, кто на самом деле управлял Кобой

Имя женщины-правительницы, почти стёртое временем, вновь появилось в истории цивилизации майя. Новая расшифровка древних надписей в городе Коба меняет представления о власти и роли женщин в классический период. Археологи установили, что именно она стояла за превращением города в региональный центр силы.
Ключом к открытию стала известняковая плита с иероглифами, найденная в Кобе — древнем городе майя на территории современного штата Кинтана-Роо. Надпись связывает политическую власть в VI веке с женщиной по имени Ix Ch'ak Ch'en. Анализ показал, что речь идёт не о собирательном образе, а о конкретной правительнице, чьё имя повторяется на нескольких памятниках, сообщает Earth.
Исследователи сопоставили даты и формы глифов на разных объектах, включая стелы и панели, что позволило подтвердить единую династическую линию — подход, сходный с тем, который применяется при анализе необычных захоронений эпохи викингов.
Ix Ch'ak Ch'en правила в период, когда Коба активно расширяла своё влияние на север Юкатана. Это было время территориального роста и административной перестройки, а не основания династии с нуля.
"Она не была основателем династии, но она определенно помогла создать Коба в качестве региональной державы", — сказал исследователь классической письменности майя Дэвид Стюарт из Техасского университета в Остине.
Плита находилась под лестницей рядом с комплексом Nohoch Mul и естественным водоёмом. Со временем её поверхность покрылась минеральными отложениями, которые почти стерли тонкие линии резьбы. После очистки и цифровой визуализации стали различимы глифы, ранее незаметные невооружённым глазом.
Однако повреждённые края и утраты фрагментов означают, что интерпретация текста остаётся открытой для уточнений.
Одна из строк надписи указывает дату, соответствующую 12 мая 569 года, связанную с учреждением высшего управленческого поста в районе Nohoch Mul. Другая дата — 8 декабря 573 года — совпадает с завершением крупного церемониального бального корта.
Такие события фиксировались публично, а значит, власть правительницы демонстрировалась широкой аудитории через архитектуру и ритуалы, как это известно и по другим древним культурам, включая случаи, когда археологические находки радикально меняли исторические хронологии.
Коба известна своей сетью сакбе — поднятых каменных дорог, покрытых белой штукатуркой. Самая известная из них, Sacbe 1, протянулась примерно на 100 километров, связывая Кобу с Яшуном. Поддержание такой инфраструктуры требовало централизованного управления и мобилизации рабочей силы.
Расположение надписи рядом с водоёмом Nohoch Mul связывает правительницу с божествами-покровителями династии. Упоминание богов усиливало легитимность власти, делая её санкционированной не только политически, но и сакрально.
В тексте упоминается титул калумте — высшее военное и политическое звание. Это может указывать на связи с могущественным государством Каанул, хотя прямых доказательств пока нет. Исследователи подчёркивают, что эта гипотеза требует дальнейших подтверждений.
Кто такая Ix Ch'ak Ch'en?
Женщина-правительница Кобы VI века, укрепившая власть города.
Были ли женщины у майя правителями?
Да, надписи подтверждают такие случаи.
Почему открытие важно?
Оно меняет представления о политике и гендерных ролях в цивилизации майя.
