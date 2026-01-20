Под океаном что-то не сошлось: эти аномалии поставили под сомнение базовые теории

Глубины Тихого океана преподнесли геологам загадку, к которой наука оказалась не готова. Под дном крупнейшего океана Земли обнаружены структуры, происхождение которых пока не удаётся объяснить. Эти находки заставляют пересмотреть устоявшиеся представления о внутреннем устройстве планеты, сообщает Sciencepost.
Мантия — это гигантский слой горных пород между земной корой и ядром, находящийся в постоянном движении. Именно здесь формируются процессы, определяющие тектонику плит, вулканизм и долгосрочную эволюцию поверхности планеты. Для изучения этих глубин учёные традиционно используют сейсмические волны, возникающие при землетрясениях.
Такие волны распространяются с разной скоростью в зависимости от плотности, температуры и химического состава пород. Благодаря этому исследователи могут "просвечивать" недра Земли, создавая карты её внутреннего строения — подход, который уже позволял реконструировать древнюю атмосферу Земли по косвенным геологическим следам.
Именно такие наблюдения привели к неожиданному открытию. Под Тихим океаном были выявлены обширные зоны, где сейсмические волны замедляются сильнее, чем ожидалось. Это указывает на наличие более холодного материала или пород с необычным составом, отличающимся от окружающей горячей мантии.
Аномалии распределены в нижней части мантии и не вписываются в привычные модели. Их происхождение пока остаётся неизвестным, что делает находку одной из самых интригующих в современной геологии.
Обычно подобные структуры связывают с процессом субдукции, когда тектонические плиты погружаются вглубь планеты и постепенно опускаются в мантию. Однако Тихоокеанский регион в основном покрыт одной огромной плитой, что делает такое объяснение маловероятным.
Это противоречие ставит под сомнение классические представления о динамике мантии и указывает на наличие альтернативных механизмов формирования подобных образований.
Исследователи рассматривают несколько гипотез. Согласно одной из них, структуры могут быть чрезвычайно древними остатками вещества, сохранившимися со времён формирования Земли около 4 миллиардов лет назад. Если это так, они могли пережить колоссальные внутренние перестройки планеты.
Другая версия предполагает, что речь идёт о скоплениях пород, богатых железом. Более плотные материалы могли накапливаться в определённых зонах мантии на протяжении миллиардов лет, локально меняя скорость распространения сейсмических волн, подобно тому как крупные геологические события запускают цепные климатические реакции.
"Мы считали, что в целом понимаем, как устроена мантия Земли, но эти открытия показывают, сколько ещё остаётся неизвестного", — отметил докторант ETH Zurich Томас Шаутен, ведущий автор исследования.
Наличие необъяснимых структур в мантии указывает на то, что внутренняя динамика Земли может быть значительно сложнее, чем предполагалось ранее. Если аномалии действительно имеют древнее происхождение, они могут содержать уникальные сведения о ранних этапах эволюции планеты и перераспределении химических элементов в её недрах.
Однако текущие данные дают лишь косвенное представление о составе этих образований. Изменения скорости сейсмических волн позволяют судить о плотности, но не дают однозначного ответа о природе материала.
Хорошо изученные мантийные образования, связанные с субдукцией, обычно имеют чёткую геометрическую связь с границами плит. Новые аномалии под Тихим океаном такой связи не демонстрируют. Это делает их уникальными и потенциально более древними по происхождению, чем большинство известных структур.
Что именно обнаружили учёные?
Зоны в мантии, где сейсмические волны замедляются необычным образом.
Опасны ли эти структуры для поверхности Земли?
Нет, они находятся на огромной глубине и не несут прямой угрозы.
Когда удастся понять их природу?
Это потребует новых методов и дополнительных данных.
