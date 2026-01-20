Под океаном что-то не сошлось: эти аномалии поставили под сомнение базовые теории

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Глубины Тихого океана преподнесли геологам загадку, к которой наука оказалась не готова. Под дном крупнейшего океана Земли обнаружены структуры, происхождение которых пока не удаётся объяснить. Эти находки заставляют пересмотреть устоявшиеся представления о внутреннем устройстве планеты, сообщает Sciencepost.

Солнечные лучи в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солнечные лучи в океане

Мантия Земли оказалась сложнее, чем считалось

Мантия — это гигантский слой горных пород между земной корой и ядром, находящийся в постоянном движении. Именно здесь формируются процессы, определяющие тектонику плит, вулканизм и долгосрочную эволюцию поверхности планеты. Для изучения этих глубин учёные традиционно используют сейсмические волны, возникающие при землетрясениях.

Такие волны распространяются с разной скоростью в зависимости от плотности, температуры и химического состава пород. Благодаря этому исследователи могут "просвечивать" недра Земли, создавая карты её внутреннего строения — подход, который уже позволял реконструировать древнюю атмосферу Земли по косвенным геологическим следам.

Неожиданные сигналы под Тихим океаном

Именно такие наблюдения привели к неожиданному открытию. Под Тихим океаном были выявлены обширные зоны, где сейсмические волны замедляются сильнее, чем ожидалось. Это указывает на наличие более холодного материала или пород с необычным составом, отличающимся от окружающей горячей мантии.

Аномалии распределены в нижней части мантии и не вписываются в привычные модели. Их происхождение пока остаётся неизвестным, что делает находку одной из самых интригующих в современной геологии.

Почему стандартные объяснения не работают

Обычно подобные структуры связывают с процессом субдукции, когда тектонические плиты погружаются вглубь планеты и постепенно опускаются в мантию. Однако Тихоокеанский регион в основном покрыт одной огромной плитой, что делает такое объяснение маловероятным.

Это противоречие ставит под сомнение классические представления о динамике мантии и указывает на наличие альтернативных механизмов формирования подобных образований.

Возможные версии происхождения аномалий

Исследователи рассматривают несколько гипотез. Согласно одной из них, структуры могут быть чрезвычайно древними остатками вещества, сохранившимися со времён формирования Земли около 4 миллиардов лет назад. Если это так, они могли пережить колоссальные внутренние перестройки планеты.

Другая версия предполагает, что речь идёт о скоплениях пород, богатых железом. Более плотные материалы могли накапливаться в определённых зонах мантии на протяжении миллиардов лет, локально меняя скорость распространения сейсмических волн, подобно тому как крупные геологические события запускают цепные климатические реакции.

"Мы считали, что в целом понимаем, как устроена мантия Земли, но эти открытия показывают, сколько ещё остаётся неизвестного", — отметил докторант ETH Zurich Томас Шаутен, ведущий автор исследования.

Почему это важно для науки

Наличие необъяснимых структур в мантии указывает на то, что внутренняя динамика Земли может быть значительно сложнее, чем предполагалось ранее. Если аномалии действительно имеют древнее происхождение, они могут содержать уникальные сведения о ранних этапах эволюции планеты и перераспределении химических элементов в её недрах.

Однако текущие данные дают лишь косвенное представление о составе этих образований. Изменения скорости сейсмических волн позволяют судить о плотности, но не дают однозначного ответа о природе материала.

Сравнение: известные структуры мантии и новые аномалии

Хорошо изученные мантийные образования, связанные с субдукцией, обычно имеют чёткую геометрическую связь с границами плит. Новые аномалии под Тихим океаном такой связи не демонстрируют. Это делает их уникальными и потенциально более древними по происхождению, чем большинство известных структур.

Популярные вопросы о загадке под Тихим океаном

Что именно обнаружили учёные?

Зоны в мантии, где сейсмические волны замедляются необычным образом.

Опасны ли эти структуры для поверхности Земли?

Нет, они находятся на огромной глубине и не несут прямой угрозы.

Когда удастся понять их природу?

Это потребует новых методов и дополнительных данных.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
