Космос оказался не пустым: от Солнца тянется межзвёздный канал длиной в сотни лет

Наука

Астрономы получили новые данные о том, что пространство вокруг Солнечной системы устроено куда сложнее, чем считалось раньше. Исследование показало наличие протяжённой структуры, напоминающей межзвёздный "туннель", ведущий к другим областям Галактики. Открытие помогает по-новому взглянуть на наше космическое окружение и его историю. Об этом сообщает Earth.

Космос
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Космос

Где мы находимся во Вселенной

Учёным давно известно, что Солнечная система расположена внутри так называемого Местного горячего пузыря — области разреженного и нагретого газа диаметром около 300 световых лет. Считается, что он сформировался миллионы лет назад в результате серии взрывов сверхновых, которые "выдули" окружающее межзвёздное вещество и оставили после себя горячую плазму.

Эта среда не является пустотой: она наполнена ионизированным газом, пылью и следами древних звёздных катастроф. Именно внутри этого пузыря сейчас движется наша Солнечная система.

Как учёные нашли межзвёздный туннель

Новый анализ был выполнен астрономами Института Макса Планка на основе данных рентгеновской обсерватории eROSITA, работающей в составе миссии Spectrum-Roentgen-Gamma. Учёные совместили эти наблюдения с архивными данными ROSAT и получили детальную трёхмерную карту горячего газа вокруг нас.

Чтобы выделить слабые сигналы плазмы, исследователи разделили небо на тысячи участков и проанализировали излучение каждого из них. Такой подход позволил обнаружить вытянутую область низкой плотности, которая выглядит как канал, уходящий от Солнечной системы вглубь Галактики.

"Мы обнаружили температурное различие между северной и южной частями области на высоких галактических широтах", — отметил ведущий автор исследования доктор Л. Л. Сала.

В сторону каких звёзд ведёт канал

По данным исследования, один из таких "туннелей" тянется в направлении созвездия Центавра. Ещё один возможный путь указывает в сторону Большого Пса. Учёные предполагают, что это не одиночные структуры, а фрагменты более обширной сети, связывающей между собой горячие полости, образованные древними сверхновыми и звёздными ветрами.

Подобные каналы можно представить как своеобразные межзвёздные коридоры, возникшие под действием мощных энергетических процессов в прошлом.

Старые гипотезы получили подтверждение

Идея о том, что межзвёздное пространство состоит из связанных между собой пузырей и каналов, выдвигалась ещё несколько десятилетий назад. Однако тогда астрономам не хватало точных инструментов, чтобы проверить эти предположения.

Современные рентгеновские обсерватории позволили увидеть структуру горячего газа более чётко. Обнаружение туннелей стало одним из первых убедительных подтверждений старых теоретических моделей, описывающих "мозаику" межзвёздной среды.

Почему космос не бывает пустым

Открытие подчёркивает, что даже области между звёздами наполнены сложными структурами. Взаимодействие плазмы, пыли, излучения и магнитных полей формирует динамичную среду, которая меняется на протяжении миллионов лет.

По оценкам исследователей, тепловое давление внутри Местного горячего пузыря оказалось ниже ожидаемого. Это может означать, что пузырь открыт в некоторых направлениях и действительно связан с соседними областями Галактики.

Сравнение: классическое представление и новые данные

Ранее Солнечную систему представляли изолированной внутри относительно замкнутого пузыря горячего газа. Новые данные указывают на более сложную картину, где этот пузырь соединён с другими структурами через протяжённые каналы. Такое устройство может влиять на распространение космических лучей, движение пыли и характер звёздных ветров.

Популярные вопросы 

Это настоящий проход между звёздами?

Нет, речь идёт о разреженной области горячей плазмы, а не о физическом тоннеле.

Опасно ли это для Земли?

Нет, структура существует на огромных расстояниях и не несёт прямой угрозы.

Почему это открытие важно?

Оно помогает лучше понять историю Галактики и процессы, формирующие межзвёздную среду.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
