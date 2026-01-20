Солнце сорвалось с цепи: магнитная буря делает с Землёй то, чего давно не было

Землю накрыла магнитная буря исключительной силы, вызванная вспышкой максимального класса X на Солнце. В ночь на 20 января геомагнитная активность достигла значений, которые специалисты назвали выходящими за привычные рамки. Это событие уже называют самым мощным солнечным штормом начала XXI века.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Вспышки на Солнце

Пиковые значения магнитной бури

По данным учёных, в ночные часы геомагнитная буря усилилась до уровня G4.7, приблизившись к высшей категории G5. В 2:12 по московскому времени специалисты допускали, что выход на максимальный уровень может произойти в течение ближайших часов. Подобные показатели относятся к числу экстремальных и фиксируются крайне редко, особенно в рамках процессов, связанных с солнечной активностью и вспышками.

К утру 20 января первая импульсная фаза шторма начала ослабевать. Скорость солнечного ветра стабилизировалась около 900 километров в секунду, что примерно в два-три раза выше средних значений. Индукция магнитного поля в окрестностях Земли при этом оставалась примерно в десять раз выше нормы.

Вероятность повторного всплеска

Исследователи зафиксировали резкую смену направления магнитного поля, что считается тревожным признаком. При сохранении такой динамики возможен второй мощный всплеск геомагнитной активности. Минимальные прогнозируемые значения соответствуют уровню G4, однако специалисты не исключают повторного выхода на G5.

За последние два десятилетия максимальный уровень G5 наблюдался лишь однажды — в мае 2024 года. Подобные события тесно связаны с циклами Солнца и тем, как они отражаются на магнитном поле Земли.

Сколько продлится шторм

По оценкам Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитное возмущение продлится не менее суток. При этом общая обстановка будет оставаться на так называемом "красном" уровне. Кратковременные периоды ослабления возможны начиная с 21 января, однако полная стабилизация магнитного поля Земли ожидается лишь через два-три дня.

В утренние часы специалисты также отметили признаки формирования второго пика бури, что подтверждает сложный и многофазный характер текущего солнечного шторма.

Полярные сияния над Европой

Мощная магнитная буря привела к исключительно ярким полярным сияниям. Их могли наблюдать жители не только северных регионов, но и стран Европы. Нижняя граница распространения сияний опускалась примерно до 40-й параллели — на широту Мадрида и Рима, что соответствует сценариям, ранее описанным при аномально сильных полярных сияниях.

Ученые допускают повторение этого зрелищного явления в ночь на 21 января, хотя ожидается, что оно будет менее интенсивным.

Самый сильный радиационный шторм века

Одновременно с геомагнитной бурей в окрестностях Земли был зафиксирован экстремальный радиационный шторм. Пик потока солнечных протонов пришелся на вечер 19 января и достиг значения около 37 000 pfu. Это самый высокий показатель за весь XXI век.

Для сравнения, предыдущий рекорд был зарегистрирован 6 ноября 2001 года, а абсолютным максимумом за всю историю наблюдений с 1976 года остается событие марта 1991 года. Об этом сообщает РАН.

Влияние на космические миссии

Из-за высокой радиационной нагрузки экипаж Международной космической станции был вынужден перейти к протоколу радиационной безопасности Safe Haven. Космонавты временно переместились в российский служебный модуль "Звезда", который считается наиболее защищенным от радиации на МКС.

Такие меры являются стандартной частью реагирования на экстремальные проявления космической погоды и позволяют снизить риски для экипажа.

Текущий шторм и прошлые события

В отличие от большинства магнитных бурь последних лет нынешнее событие сочетает сразу несколько экстремальных факторов: высокую скорость солнечного ветра, резкие колебания магнитного поля и рекордный радиационный фон. Именно это делает его одним из самых значимых солнечных штормов начала века.

Популярные вопросы о сильных магнитных бурях

Насколько редки бури уровня G5?

Они происходят крайне редко и считаются исключительными событиями.

Опасны ли они для здоровья?

Для большинства людей — нет, но возможны временные ухудшения самочувствия.

Может ли буря повлиять на связь?

Да, при экстремальных уровнях возможны перебои спутниковых систем и радиосвязи.