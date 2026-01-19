Эволюция без притяжения: космос запустил цепь мутаций с тревожным продолжением для Земли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В условиях, где не действует привычная земная гравитация, даже микроскопическая жизнь развивается по другим законам. Эксперимент на Международной космической станции показал, что вирусы, заражающие бактерии, в космосе проходят уникальный путь эволюции. Эти изменения оказались не просто научным курьёзом, а потенциальным ключом к лечению инфекций, устойчивых к антибиотикам.

Два спутника в космосе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License
Два спутника в космосе

Микрогравитация меняет правила эволюции

Бактерии и вирусы-фаги находятся в постоянной "гонке вооружений": первые вырабатывают защиту, вторые — способы её обхода. На Земле этот процесс идёт в привычных условиях, где жидкости постоянно перемешиваются за счёт гравитации. В космосе всё иначе: в микрогравитации среды почти не перемешиваются, а микроорганизмы буквально дрейфуют рядом друг с другом.

Именно поэтому учёные решили проверить, как такие условия повлияют на эволюцию бактерий и фагов. На борт МКС доставили кишечную палочку E. coli и вирус T7, который её заражает. Идентичные контрольные образцы параллельно выращивали на Земле, чтобы сравнить результаты.

Как меняется процесс заражения в космосе

Анализ показал, что в условиях микрогравитации заражение бактерий вирусами происходило заметно медленнее. Однако это не сделало фаги менее эффективными. Напротив, им пришлось адаптироваться к редким "встречам" с бактериями и научиться захватывать цель с большей точностью.

"Это исследование подтвердило наши ожидания: в микрогравитации цикл заражения действительно замедляется", — отметил ведущий автор работы Сриватсан Раман, доцент кафедры биохимии Университета Висконсина в Мэдисоне.

На Земле движение жидкостей создаёт постоянные столкновения между вирусами и бактериями. В космосе такого механизма нет, поэтому эволюционное давление смещается в сторону эффективности, а не скорости.

Генетические мутации с практической пользой

Полногеномное секвенирование показало: и бактерии, и вирусы на МКС приобрели уникальные мутации, которые не встречались в земных образцах. У фагов изменились белки, отвечающие за связывание с бактериальными рецепторами, что повысило их способность заражать клетки. Бактерии, в свою очередь, модифицировали собственные рецепторы, снижая уязвимость и повышая выживаемость в космической среде.

Чтобы глубже разобраться в этих изменениях, учёные применили метод глубокого мутационного сканирования. Он позволил детально изучить, какие именно мутации дают фагам преимущество и как они влияют на взаимодействие с бактериями.

Неожиданный эффект после возвращения на Землю

Самым неожиданным результатом стало то, что "космические" фаги оказались более агрессивными против некоторых штаммов на Земле. В частности, они эффективно уничтожали варианты бактерий, вызывающие инфекции мочевыводящих путей и обычно устойчивые к вирусу T7.

"Это была настоящая удача. Мы не ожидали, что фаги, эволюционировавшие на МКС, окажутся настолько эффективными против земных патогенов", — признался Раман.

Этот эффект открывает новые перспективы для фаговой терапии — направления медицины, которое рассматривается как альтернатива антибиотикам в эпоху растущей лекарственной устойчивости.

Почему это важно для медицины будущего

Эксперты считают, что понимание того, как фаги адаптируются к экстремальным условиям, может помочь создавать более точные и мощные инструменты борьбы с инфекциями.

"Если мы разберёмся, какие генетические механизмы помогают фагам адаптироваться в микрогравитации, эти знания можно применить и против устойчивых бактерий на Земле", — отметила Николь Кэплин, бывший астробиолог Европейского космического агентства.

Речь идёт не только о лечении пациентов на Земле, но и о защите здоровья астронавтов во время длительных миссий — например, полётов к Луне или Марсу.

Популярные вопросы о фаговой терапии в космосе

Можно ли использовать фаги вместо антибиотиков?

Фаги уже применяются экспериментально, особенно против устойчивых инфекций, но массовое внедрение требует дополнительных исследований.

Обязательно ли отправлять вирусы в космос?

Нет, космос лишь помогает понять механизмы. В перспективе их можно воспроизводить на Земле.

Безопасны ли такие методы для человека?

Фаговая терапия считается перспективной и относительно безопасной, но каждый штамм требует отдельной проверки.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
