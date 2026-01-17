Под океаном появился лишний этаж: Атлантика выдала секрет, спрятанный на 50 км вглубь Земли

Учёные нашли дополнительный геологический слой под океанической корой Бермуд

Под толщей Атлантического океана учёные обнаружили геологическую структуру, не имеющую аналогов на Земле. Речь идёт о массивном каменистом слое, который меняет представления о строении океанической коры и происхождении древних островов. Находка помогает объяснить загадочное поднятие дна в районе Бермуд без признаков активного вулканизма.

Неожиданный слой под океанической корой

Группа геофизиков выявила под Бермудским архипелагом уникальную каменистую структуру толщиной около 20 километров. Она располагается ниже океанической коры, но выше мантии, что противоречит классическим моделям строения земной коры. В большинстве регионов планеты после коры сразу следует мантия, однако в этом случае между ними присутствует дополнительный массив.

По словам ведущего автора исследования, сейсмолога Уильяма Фрейзера из Carnegie Science, подобное строение ранее нигде не фиксировалось. Учёные ожидали увидеть стандартную границу "кора-мантия", но данные показали наличие отдельного плотного слоя внутри тектонической плиты.

"Мы не предполагали, что под Бермудами может существовать настолько мощная и самостоятельная структура. Это полностью меняет наше понимание эволюции океанических островов", — отметил научный сотрудник Carnegie Science Уильям Фрейзер.

Почему дно океана здесь приподнято

Бермуды расположены на участке океанического дна, который примерно на 500 метров выше окружающих территорий. Долгое время этот факт оставался загадкой, поскольку в регионе отсутствуют следы активного вулканизма. Последнее извержение здесь произошло около 31 миллиона лет назад, и с тех пор геологическая активность считалась минимальной.

Обычно острова, сформированные над горячими точками мантии, со временем "проседают", когда тектоническая плита смещается. Однако в случае Бермуд этого не произошло. Новая находка предлагает логичное объяснение: обнаруженный слой имеет меньшую плотность, чем окружающие породы, и действует как своеобразная опора, поддерживающая кору.

Каменистая платформа внутри плиты

Исследователи предполагают, что в финальной фазе древнего вулканизма часть мантийного материала была внедрена в океаническую кору и затем застыла внутри плиты. В результате образовалась структура, напоминающая каменистую "платформу" или "плот", способную удерживать участок коры в приподнятом состоянии.

Такой механизм позволяет сохранять рельеф дна даже спустя десятки миллионов лет после прекращения извержений. Это объясняет, почему океаническое поднятие в районе Бермуд сохраняется до сих пор, несмотря на отсутствие современных вулканических процессов.

Как учёные заглянули на глубину 50 километров

Для исследования внутреннего строения Земли под архипелагом учёные использовали данные сейсмостанций, установленных на Бермудских островах. Анализировались сейсмические волны от мощных землетрясений, происходивших в других частях планеты.

Резкие изменения в поведении волн позволяют определить границы между слоями пород. Таким образом исследователям удалось реконструировать структуру земных недр на глубине до 50 километров и выявить аномально толстый слой.

Данные указывают на то, что эта порода менее плотная, чем окружающие материалы, что дополнительно подтверждает её роль в поддержании поднятого океанического дна.

Геохимические следы древней истории

Геолог Сара Мазза из Smith College, не участвовавшая в исследовании, считает, что под Бермудами сохранились остатки древних геологических процессов. По её словам, лавы архипелага отличаются низким содержанием кремнезёма и повышенной долей углерода, происходящего из глубин мантии.

Исследования изотопов цинка в бермудских породах показывают, что часть этого углерода могла попасть в мантию ещё во времена распада суперконтинента Пангея — от 900 до 300 миллионов лет назад. Это делает Бермуды геологически уникальными по сравнению с островами горячих точек Тихого и Индийского океанов.

Особый регион молодого Атлантического океана

Атлантический океан считается сравнительно молодым с точки зрения геологии. Район Бермуд мог находиться в центральной части Пангея, а затем сохранить "память" о древних процессах в структуре коры. Именно это, по мнению исследователей, может объяснять нетипичное строение плит под архипелагом.

Такой контекст подчёркивает, что океаническая кора способна хранить следы событий, произошедших сотни миллионов лет назад, и влиять на рельеф даже спустя огромные промежутки времени.

Уникальное открытие или новая модель

В настоящее время команда Фрейзера изучает данные по другим океаническим островам, чтобы понять, является ли структура под Бермудскими островами исключением или подобные слои существуют и в других регионах. Если аналогичные образования будут обнаружены, это может привести к пересмотру общепринятых моделей формирования океанической коры.

Понимание таких "крайних" случаев, как Бермуды, помогает учёным точнее интерпретировать процессы, которые формируют менее заметные, но более распространённые геологические структуры планеты.

Популярные вопросы о геологической аномалии Бермуд

Почему открытие считается уникальным?

Потому что подобный слой толщиной 20 км ранее не фиксировался под океанической корой.

Может ли это быть связано с Бермудским треугольником?

Учёные подчёркивают, что геологическая структура не имеет отношения к мифам о загадочных исчезновениях.

Изменит ли находка учебники по геологии?

Если аналогичные слои будут найдены в других регионах, существующие модели действительно могут быть пересмотрены.