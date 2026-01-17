Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Программа долгосрочных сбережений с господдержкой остаётся ключевым инструментом
Инфляция в России ускорилась до 1,26% в начале января 2026 года
Отсутствие ответственности сотрудников связано с формальной системой мотивации
Экс-футболист Дмитрий Акимов умер 14 января в возрасте 45 лет
Повышение экспортных цен остановило поставки энергии в Китай — Вести Подмосковья
Рубль приблизился к 76 за доллар на фоне интервенций — аналитик Пырьева
Разработку беспилотного трактора ДГТУ показали президенту России
Алкоголь повышает риск переохлаждения при купании в проруби — нарколог Холдин

Под океаном появился лишний этаж: Атлантика выдала секрет, спрятанный на 50 км вглубь Земли

Учёные нашли дополнительный геологический слой под океанической корой Бермуд
Наука

Под толщей Атлантического океана учёные обнаружили геологическую структуру, не имеющую аналогов на Земле. Речь идёт о массивном каменистом слое, который меняет представления о строении океанической коры и происхождении древних островов. Находка помогает объяснить загадочное поднятие дна в районе Бермуд без признаков активного вулканизма.

Неожиданный слой под океанической корой

Группа геофизиков выявила под Бермудским архипелагом уникальную каменистую структуру толщиной около 20 километров. Она располагается ниже океанической коры, но выше мантии, что противоречит классическим моделям строения земной коры. В большинстве регионов планеты после коры сразу следует мантия, однако в этом случае между ними присутствует дополнительный массив.

По словам ведущего автора исследования, сейсмолога Уильяма Фрейзера из Carnegie Science, подобное строение ранее нигде не фиксировалось. Учёные ожидали увидеть стандартную границу "кора-мантия", но данные показали наличие отдельного плотного слоя внутри тектонической плиты.

"Мы не предполагали, что под Бермудами может существовать настолько мощная и самостоятельная структура. Это полностью меняет наше понимание эволюции океанических островов", — отметил научный сотрудник Carnegie Science Уильям Фрейзер.

Почему дно океана здесь приподнято

Бермуды расположены на участке океанического дна, который примерно на 500 метров выше окружающих территорий. Долгое время этот факт оставался загадкой, поскольку в регионе отсутствуют следы активного вулканизма. Последнее извержение здесь произошло около 31 миллиона лет назад, и с тех пор геологическая активность считалась минимальной.

Обычно острова, сформированные над горячими точками мантии, со временем "проседают", когда тектоническая плита смещается. Однако в случае Бермуд этого не произошло. Новая находка предлагает логичное объяснение: обнаруженный слой имеет меньшую плотность, чем окружающие породы, и действует как своеобразная опора, поддерживающая кору.

Каменистая платформа внутри плиты

Исследователи предполагают, что в финальной фазе древнего вулканизма часть мантийного материала была внедрена в океаническую кору и затем застыла внутри плиты. В результате образовалась структура, напоминающая каменистую "платформу" или "плот", способную удерживать участок коры в приподнятом состоянии.

Такой механизм позволяет сохранять рельеф дна даже спустя десятки миллионов лет после прекращения извержений. Это объясняет, почему океаническое поднятие в районе Бермуд сохраняется до сих пор, несмотря на отсутствие современных вулканических процессов.

Как учёные заглянули на глубину 50 километров

Для исследования внутреннего строения Земли под архипелагом учёные использовали данные сейсмостанций, установленных на Бермудских островах. Анализировались сейсмические волны от мощных землетрясений, происходивших в других частях планеты.

Резкие изменения в поведении волн позволяют определить границы между слоями пород. Таким образом исследователям удалось реконструировать структуру земных недр на глубине до 50 километров и выявить аномально толстый слой.

Данные указывают на то, что эта порода менее плотная, чем окружающие материалы, что дополнительно подтверждает её роль в поддержании поднятого океанического дна.

Геохимические следы древней истории

Геолог Сара Мазза из Smith College, не участвовавшая в исследовании, считает, что под Бермудами сохранились остатки древних геологических процессов. По её словам, лавы архипелага отличаются низким содержанием кремнезёма и повышенной долей углерода, происходящего из глубин мантии.

Исследования изотопов цинка в бермудских породах показывают, что часть этого углерода могла попасть в мантию ещё во времена распада суперконтинента Пангея — от 900 до 300 миллионов лет назад. Это делает Бермуды геологически уникальными по сравнению с островами горячих точек Тихого и Индийского океанов.

Особый регион молодого Атлантического океана

Атлантический океан считается сравнительно молодым с точки зрения геологии. Район Бермуд мог находиться в центральной части Пангея, а затем сохранить "память" о древних процессах в структуре коры. Именно это, по мнению исследователей, может объяснять нетипичное строение плит под архипелагом.

Такой контекст подчёркивает, что океаническая кора способна хранить следы событий, произошедших сотни миллионов лет назад, и влиять на рельеф даже спустя огромные промежутки времени.

Уникальное открытие или новая модель

В настоящее время команда Фрейзера изучает данные по другим океаническим островам, чтобы понять, является ли структура под Бермудскими островами исключением или подобные слои существуют и в других регионах. Если аналогичные образования будут обнаружены, это может привести к пересмотру общепринятых моделей формирования океанической коры.

Понимание таких "крайних" случаев, как Бермуды, помогает учёным точнее интерпретировать процессы, которые формируют менее заметные, но более распространённые геологические структуры планеты.

Популярные вопросы о геологической аномалии Бермуд

Почему открытие считается уникальным?

Потому что подобный слой толщиной 20 км ранее не фиксировался под океанической корой.

Может ли это быть связано с Бермудским треугольником?

Учёные подчёркивают, что геологическая структура не имеет отношения к мифам о загадочных исчезновениях.

Изменит ли находка учебники по геологии?

Если аналогичные слои будут найдены в других регионах, существующие модели действительно могут быть пересмотрены.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
Садоводство, цветоводство
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
В 2026 году минимализм стал основным трендом в дизайне штор
Недвижимость
В 2026 году минимализм стал основным трендом в дизайне штор
Популярное
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются

Обриета зацветает одной из первых и легко растет даже на камнях. Как вырастить этот эффектный почвопокровный многолетник и где он смотрится лучше всего.

Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Сальпиглоссис выращивают из семян как однолетник — эксперт Людмила Улейская
Цветок, который принимают за искусственный: как вырастить редкий и роскошный сальпиглоссис из семян
Сеют весной — любуются до осени: как кохия превращает сад в живую картину, меняющуюся каждую осень
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
ВАЗ создал интересную микролитражку "Чебурашка" в 1971 Сергей Милешкин Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин
Брови, над которым смеялись в 90-х, будут носить все: то, что считали ошибкой, теперь тренд сезона
Ошибётесь с днём — потеряете половину урожая: единственные даты, когда томаты взлетают в росте
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Последние материалы
Программа долгосрочных сбережений с господдержкой остаётся ключевым инструментом
Инфляция в России ускорилась до 1,26% в начале января 2026 года
Отсутствие ответственности сотрудников связано с формальной системой мотивации
Объёмная укладка волос в домашних условиях делается круглой щёткой — Instyle
Посев овощей и однолетних цветов в январе повышает сроки урожая — Dum&Zahrada
Мыло в шкафу помогает сохранить аромат белья
Экс-футболист Дмитрий Акимов умер 14 января в возрасте 45 лет
Запад обманывает налогоплательщика, чтобы Украина продолжала погружаться в хаос
Неправильный полив и стабильная температура мешают цветению орхидей
Контроль веса после 50 лет зависит от пауз между приёмами пищи — Vlasta
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.