ДГТУ стал единственным вузом, представленным на выставке беспилотных технологий, которую посетил Владимир Путин

Донской государственный технический университет оказался единственным российским университетом, разработки которого были представлены на выставке, посвящённой развитию беспилотных технологий, которую в пятницу, 16 января, осмотрел президент России Владимир Путин.
Экспозиция открылась в депо московского метро "Аминьевское" и объединила ключевые отечественные проекты в сфере автономного транспорта и робототехники. Здесь были собраны разработки, которые уже внедряются или находятся на финальной стадии подготовки к эксплуатации в различных отраслях экономики — от городского транспорта до промышленности и сельского хозяйства.
Именно на этой площадке глава государства ознакомился с перспективными образцами беспилотной техники. Центральным объектом осмотра стал первый в России беспилотный поезд "Москва-2026", который в будущем выйдет на линии столичного метро.
Кроме того, президенту продемонстрировали уже действующий беспилотный трамвай "Львенок", беспилотный катер "Катамаран", а также роботов различного назначения — уборщика "Пиксель", робота-консультанта "Промобот", курьера "Марс" и грузового робота "Феликс". Отдельный блок экспозиции был посвящён авиационным беспилотникам и автоматизированной сельскохозяйственной технике.
Особое место в экспозиции заняла разработка Донского государственного технического университета — универсальный беспилотный трактор "Донтех". ДГТУ стал единственным университетом страны, представившим собственную инженерную разработку на выставке такого уровня.
Выставку вместе с президентом посетили мэр Москвы Сергей Собянин, министры транспорта, сельского хозяйства, промышленности и торговли, природных ресурсов и экологии, а также руководители Роскосмоса и ГЛОНАСС, что подчеркнуло федеральный масштаб представленных решений и высокий статус экспозиции.
Беспилотный трактор "Донтех", разработанный учёными ДГТУ совместно с компанией Ростсельмаш и Московским политехническим университетом, уже прошёл успешные полевые испытания на учебно-опытном полигоне в Ростовской области. Машина управляется с планшета, оснащена гибридной силовой установкой, системой аварийного торможения и собственной системой управления. По предварительным расчётам, она способна обрабатывать в полтора-два раза больше площади за смену по сравнению с традиционной техникой.
Одной из ключевых задач проекта разработчики называют обеспечение автономной работы без зависимости от интернета и внешних каналов связи. Трактор проектируется с учётом помехозащищённости и возможности полностью автономного функционирования, что особенно важно для работы в сложных условиях.
Машина рассчитана на широкий спектр применения — от сельского хозяйства и строительства до коммунальных и дорожных работ. В перспективе планируется переход на полностью электрическую тягу, внедрение аккумуляторной батареи, пульта управления и "роевого" взаимодействия с другой техникой. Сейчас "Донтех" существует в единственном экземпляре, однако проект рассматривается как потенциальная основа для серийного производства и одного из ключевых отечественных решений в сфере роботизированной сельхозтехники.
Универсальный беспилотный роботизированный трактор 1,4-2 тягового класса "Донтех" разрабатывается Донским государственным техническим университетом совместно с компанией Ростсельмаш и Московским политехническим университетом. Машина оснащается системой автономного управления с точностью позиционирования не менее 1,5 см, гибридной силовой установкой с возможностью перехода на полностью электрическую тягу и универсальной платформой для различного навесного оборудования.
Проект направлен на повышение производительности труда в агропромышленном комплексе и снижение зависимости от импортных технологий. Ожидается, что внедрение трактора позволит увеличить эффективность работы агрокомпаний более чем на 20% при снижении стоимости владения техникой.
