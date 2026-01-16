Так планеты ещё не сходились: январский парад нарушает привычную геометрию космоса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В конце января жители Земли смогут наблюдать конфигурацию, которая даже для профессиональных астрономов считается редкостью. Несколько планет Солнечной системы одновременно сблизятся со светилом и выстроятся в необычную геометрическую фигуру.

парад планет
Фото: freepik
парад планет

Речь идёт о параде планет, который, по расчётам специалистов, придётся на 21-22 января. Уже сейчас на космических снимках заметно, как Меркурий, Венера и Марс постепенно сближаются с Солнцем, формируя симметричную структуру, практически не встречающуюся в наблюдательной практике.

Как сформируется "космический крест"

По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, кульминация явления ожидается в конце недели. Именно в этот период к уже наблюдаемой группе небесных тел присоединится Меркурий, что завершит формирование полной конфигурации.

В результате четыре объекта — Солнце, Меркурий, Венера и Марс — окажутся расположены таким образом, что будут напоминать крест. Вертикальную ось образуют Солнце и Меркурий, а горизонтальную — Венера и Марс. Подобное пространственное выравнивание считается крайне редким из-за различий в орбитах и скоростях движения планет.

Почему это событие считают уникальным

Астрономы подчёркивают, что предстоящий парад планет выделяется не только визуальной симметрией, но и масштабом. По оценкам специалистов, подобная конфигурация является уникальной для XXI века и в обозримом будущем может больше не повториться в таком виде.

Наблюдения ведутся преимущественно с помощью космических аппаратов, поскольку близость планет к Солнцу существенно осложняет визуальный обзор с поверхности Земли. Тем не менее полученные данные уже позволяют говорить о научной ценности явления и его значимости для изучения динамики Солнечной системы.

Контекст последних астрономических исследований

Интерес к космическим исследованиям в последнее время заметно вырос. Учёные определили перспективный район для возможной высадки людей на Марс — плато Амазонис Планития. Эти открытия подчёркивают, что изучение ближайших планет остаётся одним из ключевых направлений современной науки.

Парад планет в январе вписывается в этот общий контекст и служит напоминанием о том, насколько сложными и выверенными являются процессы, происходящие в Солнечной системе, даже спустя миллиарды лет после её формирования — rosbalt.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
