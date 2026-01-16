Жизнь там, где плавится земля: в самом жарком месте планеты нашли новые виды, выжившие вопреки всему

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пустыня Лут считается одним из самых экстремальных уголков планеты, где жизнь кажется почти невозможной. Однако даже здесь природа способна удивлять неожиданными открытиями. Учёные обнаружили новый вид пресноводных ракообразных в сезонном водоёме среди раскалённых песков.

Новый вид ракообразных
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Новый вид ракообразных

Неожиданная находка в сердце пустыни

Открытие было сделано во время комплексной научной экспедиции в пустыню Лут, также известную как Дашт-э-Лут. Исследователи изучали экологию, биоразнообразие, геоморфологию и палеонтологию региона, который долгое время считался почти безжизненным. В небольшом временном озере на юге пустыни удалось обнаружить неизвестных ранее ракообразных.

Недавний анализ показал, что находка относится к роду Phallocryptus, представители которого ранее были известны всего в четырёх видах и встречались преимущественно в засушливых и полузасушливых районах. Новый вид стал важным дополнением к этому небольшому семейству.

Кто стоял за открытием

Новый вид был обнаружен доктором Хоссейном Раджаи из Штутгартского государственного музея естественной истории и доктором Александром Рудовым из Тегеранского университета. Последующие исследования образцов провёл специалист по ракообразным доктор Мартин Швентнер из Музея естественной истории в Вене, подтвердивший, что речь идёт о ранее неизвестном виде.

"Во время экспедиции в столь экстремальное место ты всегда особенно внимателен, особенно если находишь воду. Обнаружить ракообразных в этом жарком и сухом окружении было по-настоящему сенсационно", — отметил энтомолог Штутгартского государственного музея естественной истории Хоссейн Раджаи.

Почему вид назвали Phallocryptus fahimii

Результаты исследования были опубликованы в журнале Zoology in the Middle East. Новый вид получил название Phallocryptus fahimii в честь иранского биолога-природоохранника Хади Фахими, участника экспедиции 2017 года, трагически погибшего в авиакатастрофе в 2018 году.

Учёные подробно описали отличия нового вида от других представителей рода — как во внешнем строении, так и на генетическом уровне. Это позволило окончательно подтвердить его уникальный статус.

Как ракообразные выживают в экстремальных условиях

Phallocryptus fahimii обладает удивительной способностью к выживанию. Эти ракообразные могут десятилетиями сохраняться в высохших донных отложениях и активизироваться с наступлением сезона дождей, когда временные водоёмы вновь наполняются водой.

"Они прекрасно приспособлены к жизни в пустыне. Их способность выживать даже в условиях Лут говорит об исключительной стойкости", — подчеркнул специалист по ракообразным Мартин Швентнер.

Особенности пустыни Лут

Пустыня Лут — вторая по величине в Иране, её площадь превышает 51 800 км², что больше территории Швейцарии. По данным спутниковых наблюдений NASA, именно здесь зафиксированы рекордные температуры поверхности, достигающие более 80 °C. Осадков в регионе выпадает менее 30 мм в год, а постоянные водоёмы отсутствуют.

После редких дождей в пустыне временно образуются астатические водоёмы и наполняются русла сезонных рек, таких как Руд-э-Шур. Именно такие кратковременные экосистемы и становятся убежищем для редких форм жизни. Об этом сообщает Taylor & Francis Group.

Сравнение Phallocryptus fahimii с другими пустынными ракообразными

В отличие от близких видов, обитающих в других засушливых регионах, Phallocryptus fahimii приспособился к рекордным температурам и почти полному отсутствию воды. Австралийские пустынные ракообразные выживают в схожих условиях, но климат Лут считается ещё более экстремальным. Это делает новый вид особенно ценным для изучения адаптаций к климатическим стрессам.

Популярные вопросы о находках в пустыне Лут

Как учёные находят воду в пустыне?

Используются спутниковые данные, геоморфологический анализ и информация о сезонных осадках.

Почему временные водоёмы так важны для науки?

Они служат убежищем для редких организмов и позволяют изучать экстремальные формы адаптации.

Можно ли ожидать новых открытий в Лут?

Да, несмотря на суровые условия, регион остаётся малоизученным и перспективным для будущих исследований.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
