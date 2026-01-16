Жизнь там, где плавится земля: в самом жарком месте планеты нашли новые виды, выжившие вопреки всему

В пустыне Лут нашли новый вид ракообразных — энтомолог Раджаи

Пустыня Лут считается одним из самых экстремальных уголков планеты, где жизнь кажется почти невозможной. Однако даже здесь природа способна удивлять неожиданными открытиями. Учёные обнаружили новый вид пресноводных ракообразных в сезонном водоёме среди раскалённых песков.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Новый вид ракообразных

Неожиданная находка в сердце пустыни

Открытие было сделано во время комплексной научной экспедиции в пустыню Лут, также известную как Дашт-э-Лут. Исследователи изучали экологию, биоразнообразие, геоморфологию и палеонтологию региона, который долгое время считался почти безжизненным. В небольшом временном озере на юге пустыни удалось обнаружить неизвестных ранее ракообразных.

Недавний анализ показал, что находка относится к роду Phallocryptus, представители которого ранее были известны всего в четырёх видах и встречались преимущественно в засушливых и полузасушливых районах. Новый вид стал важным дополнением к этому небольшому семейству.

Кто стоял за открытием

Новый вид был обнаружен доктором Хоссейном Раджаи из Штутгартского государственного музея естественной истории и доктором Александром Рудовым из Тегеранского университета. Последующие исследования образцов провёл специалист по ракообразным доктор Мартин Швентнер из Музея естественной истории в Вене, подтвердивший, что речь идёт о ранее неизвестном виде.

"Во время экспедиции в столь экстремальное место ты всегда особенно внимателен, особенно если находишь воду. Обнаружить ракообразных в этом жарком и сухом окружении было по-настоящему сенсационно", — отметил энтомолог Штутгартского государственного музея естественной истории Хоссейн Раджаи.

Почему вид назвали Phallocryptus fahimii

Результаты исследования были опубликованы в журнале Zoology in the Middle East. Новый вид получил название Phallocryptus fahimii в честь иранского биолога-природоохранника Хади Фахими, участника экспедиции 2017 года, трагически погибшего в авиакатастрофе в 2018 году.

Учёные подробно описали отличия нового вида от других представителей рода — как во внешнем строении, так и на генетическом уровне. Это позволило окончательно подтвердить его уникальный статус.

Как ракообразные выживают в экстремальных условиях

Phallocryptus fahimii обладает удивительной способностью к выживанию. Эти ракообразные могут десятилетиями сохраняться в высохших донных отложениях и активизироваться с наступлением сезона дождей, когда временные водоёмы вновь наполняются водой.

"Они прекрасно приспособлены к жизни в пустыне. Их способность выживать даже в условиях Лут говорит об исключительной стойкости", — подчеркнул специалист по ракообразным Мартин Швентнер.

Особенности пустыни Лут

Пустыня Лут — вторая по величине в Иране, её площадь превышает 51 800 км², что больше территории Швейцарии. По данным спутниковых наблюдений NASA, именно здесь зафиксированы рекордные температуры поверхности, достигающие более 80 °C. Осадков в регионе выпадает менее 30 мм в год, а постоянные водоёмы отсутствуют.

После редких дождей в пустыне временно образуются астатические водоёмы и наполняются русла сезонных рек, таких как Руд-э-Шур. Именно такие кратковременные экосистемы и становятся убежищем для редких форм жизни. Об этом сообщает Taylor & Francis Group.

Сравнение Phallocryptus fahimii с другими пустынными ракообразными

В отличие от близких видов, обитающих в других засушливых регионах, Phallocryptus fahimii приспособился к рекордным температурам и почти полному отсутствию воды. Австралийские пустынные ракообразные выживают в схожих условиях, но климат Лут считается ещё более экстремальным. Это делает новый вид особенно ценным для изучения адаптаций к климатическим стрессам.

Популярные вопросы о находках в пустыне Лут

Как учёные находят воду в пустыне?

Используются спутниковые данные, геоморфологический анализ и информация о сезонных осадках.

Почему временные водоёмы так важны для науки?

Они служат убежищем для редких организмов и позволяют изучать экстремальные формы адаптации.

Можно ли ожидать новых открытий в Лут?

Да, несмотря на суровые условия, регион остаётся малоизученным и перспективным для будущих исследований.