Сюрприз из глубины веков: в древних останках нашли опасность, которая до сих пор угрожает людям

У мумии Эци и человека из Усть-Ишима выявили штамм вируса HPV16 — Sciencepost

Знаменитая мумия Эци и древняя кость человека из Сибири преподнесли учёным неожиданный сюрприз. Генетический анализ показал, что оба доисторических человека были носителями опасного вируса, который и сегодня влияет на здоровье людей. Это открытие меняет взгляды на происхождение некоторых заболеваний и их связь с эволюцией Homo sapiens.

Фото: commons.wikimedia.org by Joadl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мумия в часовне римского кладбища возле собора Сант-Андреа

Два древних человека и одна общая тайна

Первым участником исследования стал Эци — природная мумия возрастом около 5 300 лет, найденная в 1991 году в Альпах на границе Италии и Австрии. Он давно считается уникальным источником знаний о жизни людей медного века в Европе и часто упоминается в контексте археологических открытий.

Второй герой исследования — человек из Усть-Ишима, живший примерно 45 000 лет назад на территории современной Западной Сибири. До наших дней дошла лишь его бедренная кость, но именно она позволила учёным получить один из самых древних геномов современного человека, сообщает Sciencepost.

Вирус, который оказался древнее цивилизаций

Несмотря на огромную временную и географическую дистанцию, оба мужчины оказались носителями одного и того же штамма вируса папилломы человека — HPV16A. Этот вариант ВПЧ сегодня известен своей связью с развитием некоторых онкологических заболеваний.

"Мы получили самые древние молекулярные доказательства присутствия HPV16 у современных людей", — отметил профессор Центра медицинской биоинформатики Федерального университета Сан-Паулу Марсело Брионес, соавтор исследования.

Учёные анализировали уже существующие базы генетических данных, тщательно выискивая фрагменты ДНК, совпадающие с известными геномами папилломавирусов. В обоих случаях были обнаружены совпадения, указывающие именно на линию HPV16A.

Пересмотр прежних научных моделей

До сих пор происхождение HPV16 оценивалось в основном с помощью компьютерного моделирования. Эти расчёты предполагали древнее происхождение вируса, но прямых биологических доказательств не существовало.

Новые данные показывают, что HPV16 сопровождает Homo sapiens как минимум 45 000 лет. Вероятно, вирус существовал ещё до масштабных миграций людей за пределы Африки, которые произошли 50-60 тысяч лет назад. Это делает его не "современным" заболеванием, а давним спутником нашего вида.

Спор о роли неандертальцев

Открытие ставит под сомнение популярную гипотезу о том, что HPV16A был передан людям от неандертальцев в период скрещивания двух видов в Евразии. Однако дискуссия далека от завершения и вписывается в более широкий контекст исследований, посвящённых эволюции человека.

"Вывод о полном опровержении этой гипотезы может быть преждевременным", — считает временный сопредседатель кафедры иммунобиологии Университета Аризоны Кенраад Ван Дорслаер.

Он обращает внимание на то, что у человека из Усть-Ишима уже присутствовала ДНК неандертальцев, а значит, исключить передачу вируса при более ранних контактах пока невозможно.

Ограничения и значение открытия

Авторы исследования подчёркивают, что выводы основаны всего на двух образцах, а сама работа ещё не прошла рецензирование. Тем не менее результаты открывают новое направление в изучении истории патогенов и их эволюции вместе с человеком.

Сравнение: древние вирусы и современные болезни

Современные исследования часто рассматривают вирусы как результат недавних мутаций. В случае HPV16 данные показывают обратное: некоторые патогены сопровождают человека десятки тысяч лет, адаптируясь вместе с ним.

Популярные вопросы о находке в мумии Эци

Означает ли это, что Эци болел раком?

Нет, наличие вируса не указывает на конкретное заболевание.

Опасен ли HPV16 сегодня?

Да, некоторые его штаммы связаны с онкологическими рисками.

Почему открытие важно для науки?

Оно показывает, что многие болезни имеют гораздо более древнее происхождение.