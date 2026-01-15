Юг снова трясёт от холода: зима возвращается с сюрпризом, к которому жители не будут готовы

Морозы до −13 и штормовой ветер ожидаются в Краснодарском крае 15–17 января

На Краснодарский край вновь надвигается серьёзное похолодание. После недавних снегопадов и морозов региону предстоит пережить ещё один виток зимней непогоды. Синоптики предупреждают: температура окажется значительно ниже климатической нормы, а осадки и ветер усилят ощущение экстремальных условий.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Машины в снегу

Зима не сдаёт позиций на Кубани

Казалось бы, после недавней волны холода жители Краснодарского края могли рассчитывать на временное потепление. Однако январь продолжает испытывать регион на прочность. Практически вся территория края вновь окажется во власти морозного воздуха, который пришёл с севера и закрепился над югом страны.

По данным метеорологов, в Южном федеральном округе зафиксированы температуры на 5-10 градусов ниже средних многолетних значений. И в ближайшие дни значительного смягчения погоды не ожидается. Для Кубани это означает возврат ночных морозов и осложнение погодной обстановки как в городах, так и в сельских районах.

Где и насколько похолодает

Наиболее ощутимое снижение температуры прогнозируется в ночные часы. В Краснодарском крае столбики термометров будут опускаться до -9…-13 градусов. Для региона, где зимы обычно мягче, такие показатели считаются аномальными.

Аналогичная ситуация складывается и в соседних субъектах ЮФО. В Ростовской области ночью ожидается до -13…-20 градусов, что создаёт дополнительные риски для транспорта, коммунальной инфраструктуры и сельского хозяйства. Синоптики отмечают, что холодная погода в округе может сохраниться как минимум до 20 января.

Снег, гололёд и штормовой ветер

Морозы будут сопровождаться обильными осадками. По уточнённым прогнозам, 15 и 16 января в Краснодарском крае ожидаются интенсивные снегопады, местами с мокрым снегом. Это создаст условия для сильного налипания снега на провода и деревья, а также образования гололёда на дорогах и тротуарах.

Дополнительную опасность представляет ветер. В ряде районов его порывы могут достигать 20-25 м/с, что уже относится к штормовым значениям. Особенно сложная обстановка прогнозируется на Черноморском побережье.

Опасная погода на побережье

На участке от Анапы до Туапсе 16 января скорость ветра может достигать 25 м/с. Уже на следующий день, 17 января, в районе Анапы и Геленджика порывы усилятся до 29 м/с. В сочетании с осадками это повышает риск аварийных ситуаций, перебоев в электроснабжении и ограничений в работе портов и прибрежной инфраструктуры.

Метеорологи подчёркивают, что такие погодные условия классифицируются как опасное явление. В регионе объявлено штормовое предупреждение, которое действует как минимум 15 и 16 января.

Сильные осадки вернутся после паузы

Даже если в отдельных районах наступит кратковременная передышка, она будет недолгой. По прогнозам, после неё в Краснодарском крае вновь активизируются сильные осадки. Снегопады будут сопровождаться порывистым ветром, что усложнит ситуацию на дорогах и во дворах жилых кварталов.

Подобные погодные качели создают повышенную нагрузку на коммунальные службы и экстренные ведомства, которым приходится работать в усиленном режиме.

Как в крае борются с последствиями непогоды

Для очистки дорог и обработки их от гололёда в Краснодарском крае задействовано более 200 единиц специализированной техники. На трассах регионального значения работают автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, тракторы и погрузчики. За последние сутки, по официальным данным, на дороги было высыпано свыше 2,4 тысячи тонн противогололёдных реагентов.

Основной упор делается на обеспечение проезда по ключевым магистралям и подъездам к социально значимым объектам — больницам, школам, пунктам экстренных служб.

Жалобы жителей и вопросы к коммунальщикам

Несмотря на отчёты о проделанной работе, недовольство жителей не утихает. Особенно много жалоб поступает из Краснодара. Горожане отмечают, что состояние тротуаров и второстепенных улиц остаётся неудовлетворительным, а передвигаться по ним опасно из-за льда и снежной каши.

Отдельные вопросы вызывает и подготовка к зиме. Осенью сообщалось, что на перекрёстках и в общественных местах установлены ящики с песком. Однако после снегопадов выяснилось, что многие из них оказались закрыты на замки и недоступны для использования. Это усилило раздражение людей, которым приходится самостоятельно искать способы обезопасить себя от падений, сообщает kubanpress.ru.

Контроль и ответственность

Ситуация с уборкой снега и льда уже находится под контролем надзорных органов. В адрес ответственных чиновников и организаций выписываются штрафы за ненадлежащее содержание территорий. Однако для жителей это пока слабое утешение, поскольку последствия непогоды они ощущают ежедневно — по дороге на работу, в магазины и поликлиники.

Эксперты отмечают, что при сохранении морозов и осадков нагрузка на коммунальные службы будет только расти, а значит, эффективность их работы станет особенно заметной для населения.

Чего ждать в ближайшие дни

В целом прогноз остаётся неблагоприятным. Морозы, снег, ветер и гололёд сохранятся на большей части Краснодарского края как минимум до середины следующей недели. Жителям рекомендуется по возможности ограничить поездки, быть осторожными на улицах и следить за официальными предупреждениями экстренных служб.

Зима на Кубани в этом году явно решила напомнить о себе всерьёз, и расслабляться в ближайшее время не стоит.