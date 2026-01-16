Шесть сантиметров сенсации: горы Китая скрывали неизвестную науке ящерицу с золотым языком

Ящерицу с пшеничным цветом языка выявили в Китае

В труднодоступных горах на юго-западе Китая исследователи обнаружили ранее неизвестный науке вид горной ящерицы с необычным пшенично-золотистым языком. Новая рептилия отличается компактными размерами, характерной окраской и строго ограниченной средой обитания. Находка дополняет представления о биоразнообразии региона, который до сих пор изучен фрагментарно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ящерица на камне

Где и как был найден новый вид

Исследование проводилось в верховьях долины реки Даду, расположенной в горах Хэндуань на западе провинции Сычуань. Этот район известен глубокими ущельями, резкими перепадами высот и сложной логистикой, что делает полевые работы особенно трудоёмкими. Подобные регионы нередко становятся источником неожиданных находок, поскольку изоляция способствует формированию уникальных экосистем и эндемичных видов.

С 2018 года китайские биологи регулярно организовывали экспедиции, изучая местную фауну земноводных и пресмыкающихся. Во время полевых работ учёные заметили небольшую ящерицу, внешние признаки которой не совпадали с описаниями известных представителей рода Diploderma, что сразу вызвало научный интерес.

Научное подтверждение и название

Для проверки гипотезы исследователи применили методы молекулярной биологии, включая анализ ДНК, а также провели детальное морфологическое сравнение. Такой подход сегодня считается стандартом при описании новых таксонов и позволяет избежать ошибок, связанных с внешним сходством видов.

Новый вид получил название Diploderma bifluviale. Оно отсылает к месту обнаружения — области слияния рек Чуоцзицзя и Цзяомуцзу. После официального описания эта ящерица стала 47-м зарегистрированным видом рода Diploderma на территории Китая, где разнообразие рептилий продолжает пополняться, как и в случаях, когда учёные из России случайно открыли новый вид бабочек.

Особенности внешнего вида и экологии

Длина тела Diploderma bifluviale составляет всего 6-7 см, однако даже при таких скромных размерах у него есть ряд отличительных признаков. Главный из них — язык пшеничного оттенка, который заметно выделяется на фоне типичных для рода окрашенных тканей. Также у вида зафиксирован уникальный рисунок тела, помогающий маскироваться среди камней и сухой растительности.

В отличие от большинства родственных ящериц, предпочитающих более влажные условия, этот вид обитает в полузасушливых кустарниковых долинах. Его среда — тёплые и сухие участки на высоте от 2100 до 2500 метров над уровнем моря, где растения имеют мелкие листья, а почвы бедны влагой.

Значение открытия для науки

Обнаружение Diploderma bifluviale подчёркивает, что даже в XXI веке в относительно хорошо изученных странах продолжают находить новые виды позвоночных. Особенно это касается горных и труднодоступных территорий, где природные условия долгое время оставались вне системных исследований.

Подобные открытия помогают точнее оценивать состояние экосистем и планировать меры по их сохранению, как это происходит и при изучении малоизученных групп насекомых, когда выясняется, что некоторые бабочки способны перелетать через океан.

Сравнение Diploderma bifluviale с близкими видами

В пределах рода Diploderma новый вид выделяется сразу по нескольким параметрам. Большинство его сородичей обитает во влажных или умеренно влажных зонах, тогда как D. bifluviale приспособился к сухим долинам. По размеру он сопоставим с другими мелкими видами, но отличается цветом языка и комбинацией чешуек, что упрощает его идентификацию в полевых условиях. Об этом сообщает издание Pensoft.

Популярные вопросы о новом виде горных ящериц

Как отличить Diploderma bifluviale от других ящериц?

По сочетанию небольших размеров, пшеничного цвета языка и специфической окраски тела.

Где именно обитает этот вид?

Он встречается только в верховьях долины реки Даду в горах Хэндуань.

Почему такие открытия важны для науки?

Они помогают точнее оценивать биоразнообразие и уязвимость природных экосистем.