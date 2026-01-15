В Турции нашли ошибку древнего мира: курган разрушил все правила царских захоронений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

На северо-западе Турции археологи исследуют монументальный курган, который может быть связан с семьёй легендарного царя Мидаса. Находка уже меняет представления о политическом устройстве Фригийского царства и роли его регионов. Учёные отмечают редкое сочетание архитектуры и погребального инвентаря.

Курган
Фото: Own work by Юрий Д.К., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Курган

Гробница вдали от столицы

Курган Караагач расположен в районе Бозююк и возвышается более чем на 30 метров над окружающей равниной. Он находится более чем в 160 километрах от Гордиона — древней столицы Фригии. Такое расстояние для элитного захоронения выглядит необычно и заставляет по-новому взглянуть на структуру власти в государстве железного века. Подобные находки в разных регионах Средиземноморья уже не раз указывали на сложную систему региональных центров, как это происходило, например, когда в Египте нашли гробницу фараона.

"Исторически Фригия часто рассматривалась как централизованное царство, подобное Ассирийской или Урартской империям", — сообщил археолог Университета Биледжик Хусейн Эрпехливан.

Архитектура и находки

Курган был замечен ещё в 2010 году по спутниковым снимкам из-за следов разграбления, а систематические раскопки начались в 2013 году. Внутри обнаружена деревянная гробница монументального типа, сопоставимая с элитными захоронениями Гордиона. По словам исследователей, подобная архитектура редко использовалась для обычных членов общества.

Погребальный инвентарь включает керамические сосуды, бронзовые изделия и ситулы — богато украшенные металлические ёмкости со сценами охоты и шествий. Аналогичные примеры повторного использования и переосмысления погребальных пространств археологи ранее фиксировали, когда к римскому гладиатору присоединилась дюжина мужчин и женщин.

Связь с Мидасом под вопросом

Особый интерес вызвало присутствие ситул: ранее они были задокументированы только в так называемом "Кургане Мидаса" в Гордионе, который связывают с его отцом Гордием. Это позволило датировать гробницу периодом между 740 и 690 годами до н. э., то есть временем правления Мидаса. Однако не все специалисты считают это прямым доказательством родственных связей.

Археолог Майя Василева подчёркивает, что подобные предметы могли быть частью системы обмена элитными дарами между царём и региональными правителями, а не признаком царского происхождения. Об этом сообщает Live Science.

Караагач и курганы Гордиона

Захоронения у Гордиона традиционно считаются эталоном фригийской элиты. Они расположены компактно и тесно связаны со столицей. Караагач, напротив, демонстрирует удалённую модель, но при этом не уступает по богатству находок. Это различие подчёркивает возможную децентрализацию власти и самостоятельность региональных элит.

Популярные вопросы о гробнице Караагач

Кому могла принадлежать гробница?

Большинство исследователей считают, что здесь был похоронен представитель фригийской элиты, возможно, связанный с царской семьёй.

Найдены ли останки самого Мидаса?

Нет, обнаруженные кости относятся к разным эпохам и, по мнению учёных, не принадлежат первоначальному владельцу гробницы.

Почему находка важна для археологии?

Она расширяет понимание политической и социальной организации Фригийского царства и показывает, что элитные центры существовали за пределами столицы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
