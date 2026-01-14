Удобство с побочным эффектом: почему умные гаджеты становятся легкой добычей для взлома

Современные гаджеты действительно способны передавать часть пользовательской информации на удаленные серверы, но основная угроза исходит не от производителей, а от халатности самих владельцев. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Он отметил, что большинство умных устройств подключаются к интернету и взаимодействуют с внешними сервисами. Часть собранных данных используется для работы самих функций — например, при дистанционном управлении техникой, системами безопасности или бытовыми приборами. Однако подобные устройства могут представлять угрозу, если злоумышленники получают к ним доступ из-за слабых паролей или уязвимостей в программном обеспечении.
"Теоретически умные устройства могут передавать информацию о пользователе, но на практике это происходит в ограниченном объеме. Часть данных используется для корректной работы функций и улучшения пользовательского опыта. Однако нельзя исключать и негативные сценарии: устройства подключены к сети, и при слабой защите злоумышленник может получить к ним доступ. Использование стандартных заводских паролей или небезопасных настроек делает такие атаки вполне реальными", — пояснил специалист.
Он добавил, что утечка информации возможна не только при взломе, но и по условиям пользовательских соглашений, которые многие подписывают, не читая. По его словам, такие документы нередко содержат пункты о передаче данных партнерам компаний. Тем не менее основная защита остается в руках пользователей — необходимо внимательно относиться к настройкам безопасности и способу эксплуатации устройств.
"Иногда данные уходят не из-за злого умысла, а по условиям соглашения, с которым пользователь автоматически соглашается. Прочитать его полезно, но, по большому счету, это мало что изменит — либо принимаешь условия, либо не используешь устройство. Гораздо важнее изменить стандартные пароли, установить надежную защиту и осознанно подходить к тому, как ты используешь технику. Именно пользователь определяет уровень риска и ту степень безопасности, которую он готов обеспечить", — подчеркнул Ульянов.
Специалист напомнил, что так же, как люди нередко скачивают фильмы или программы с сомнительных ресурсов, подвергая опасности свои компьютеры, аналогичная логика работает и с умными устройствами. По его словам, оставленные без изменений заводские пароли и стандартные настройки создают угрозу не меньшую, чем неосторожное поведение в сети. Именно поэтому важно сразу после покупки менять параметры доступа и не использовать устройства "как есть" — это базовая мера цифровой безопасности.
Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.