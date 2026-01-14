Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Удобство с побочным эффектом: почему умные гаджеты становятся легкой добычей для взлома

Безопасность умных устройств зависит от действий владельца —киберэксперт Ульянов
Наука

Современные гаджеты действительно способны передавать часть пользовательской информации на удаленные серверы, но основная угроза исходит не от производителей, а от халатности самих владельцев. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Умный дом
Фото: Pixabay by geralt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умный дом

Он отметил, что большинство умных устройств подключаются к интернету и взаимодействуют с внешними сервисами. Часть собранных данных используется для работы самих функций — например, при дистанционном управлении техникой, системами безопасности или бытовыми приборами. Однако подобные устройства могут представлять угрозу, если злоумышленники получают к ним доступ из-за слабых паролей или уязвимостей в программном обеспечении.

"Теоретически умные устройства могут передавать информацию о пользователе, но на практике это происходит в ограниченном объеме. Часть данных используется для корректной работы функций и улучшения пользовательского опыта. Однако нельзя исключать и негативные сценарии: устройства подключены к сети, и при слабой защите злоумышленник может получить к ним доступ. Использование стандартных заводских паролей или небезопасных настроек делает такие атаки вполне реальными", — пояснил специалист.

Он добавил, что утечка информации возможна не только при взломе, но и по условиям пользовательских соглашений, которые многие подписывают, не читая. По его словам, такие документы нередко содержат пункты о передаче данных партнерам компаний. Тем не менее основная защита остается в руках пользователей — необходимо внимательно относиться к настройкам безопасности и способу эксплуатации устройств.

"Иногда данные уходят не из-за злого умысла, а по условиям соглашения, с которым пользователь автоматически соглашается. Прочитать его полезно, но, по большому счету, это мало что изменит — либо принимаешь условия, либо не используешь устройство. Гораздо важнее изменить стандартные пароли, установить надежную защиту и осознанно подходить к тому, как ты используешь технику. Именно пользователь определяет уровень риска и ту степень безопасности, которую он готов обеспечить", — подчеркнул Ульянов.

Специалист напомнил, что так же, как люди нередко скачивают фильмы или программы с сомнительных ресурсов, подвергая опасности свои компьютеры, аналогичная логика работает и с умными устройствами. По его словам, оставленные без изменений заводские пароли и стандартные настройки создают угрозу не меньшую, чем неосторожное поведение в сети. Именно поэтому важно сразу после покупки менять параметры доступа и не использовать устройства "как есть" — это базовая мера цифровой безопасности.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
