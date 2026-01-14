Земля переворачивается для каждого по-своему: истина, после которой пространство теряет смысл

Во Вселенной не существует абсолютного верха и низа — Моэрш

Вопрос о том, что находится "под Землёй", звучит просто, но на самом деле затрагивает основы устройства Вселенной. Мы привыкли считать, что "вниз" — это одно конкретное направление, хотя в космосе таких ориентиров не существует. Астрономия показывает: понятия "верх" и "низ" зависят лишь от точки отсчёта.

Вниз на Земле — понятие относительное

Для человека направление "вниз" определяется силой тяжести. Предметы падают к поверхности планеты, поэтому кажется, что именно туда и указывает абсолютный ориентир. Но если мысленно провести прямую линию от ваших ног через центр Земли, то с противоположной стороны планеты она будет указывать "вверх" для другого человека.

Гравитация всегда тянет объекты к центру масс. Именно поэтому для жителей разных частей планеты "низ" направлен в разные стороны, хотя для каждого из них он кажется очевидным и единственным.

Плоскость Солнечной системы и её условный низ

Если смотреть шире и выйти за пределы Земли, можно использовать другое определение. Большинство планет Солнечной системы обращаются вокруг Солнца почти в одной плоскости — её называют плоскостью эклиптики. Это связано с тем, как формировалась система.

По астрономической договорённости, если наблюдать Солнечную систему "сверху", планеты движутся вокруг Солнца против часовой стрелки. Со стороны "снизу" их движение будет казаться обратным — по часовой стрелке. Однако никакого физического "низа" здесь нет, это лишь удобный способ описания.

Галактический масштаб: ещё один уровень координат

Солнце — лишь одна из примерно 100 миллиардов звёзд Млечного Пути. Почти все они вращаются вокруг центра галактики, тоже располагаясь вблизи общей плоскости — галактического диска. Но эта плоскость наклонена относительно эклиптики примерно на 60 градусов.

Таким образом, направление "вниз" для Солнечной системы никак не совпадает с "вниз" для всей галактики. Это ещё раз подчёркивает, что такие понятия не универсальны и зависят от выбранного масштаба.

Сверхгалактическая плоскость и ещё больший масштаб

Млечный Путь входит в Местную группу галактик. И даже на этом уровне обнаруживается своя структура: большинство галактик также распределены вдоль так называемой сверхгалактической плоскости. Она почти перпендикулярна плоскости Млечного Пути, образуя угол около 84 градусов.

Каждый новый уровень увеличения показывает: Вселенная не имеет единого "верха" и "низа". Есть лишь локальные системы координат, удобные для описания движения объектов.

Как формируются плоские структуры в космосе

Причина появления таких плоскостей связана с процессом формирования небесных тел. Солнечная система возникла из огромного газопылевого облака — солнечной туманности. Частицы этого облака обладали массой и притягивали друг друга, пусть и очень слабо.

Со временем облако начало сжиматься под действием гравитации. Даже небольшое начальное вращение усиливалось по мере сжатия — так же, как фигурист ускоряет вращение, прижимая руки к телу. Столкновения частиц постепенно "гасили" движения, отклонённые от общего направления вращения, и вещество выстраивалось в диск.

В итоге из этого диска сформировались Солнце и планеты. Аналогичные процессы, вероятно, происходили при образовании галактик и их скоплений.

Что находится под Землёй на самом деле

Если выбрать направление, которое условно называют "ниже" плоскости эклиптики, там не окажется ничего особенного. Просто в этой стороне меньше тел, вращающихся вокруг Солнца. Но если двигаться достаточно далеко, обязательно встретятся другие звёзды с собственными планетными системами, а затем и галактики со своими ориентирами.

Популярные вопросы

Есть ли в космосе абсолютный верх и низ?

Нет, во Вселенной не существует универсального направления "вверх" или "вниз".

Почему планеты вращаются почти в одной плоскости?

Это результат формирования из вращающегося газопылевого диска, где столкновения частиц выровняли орбиты.

Можно ли сказать, что под Землёй находится космос?

Да, в любом направлении от Земли, если двигаться достаточно далеко, будет космическое пространство.

