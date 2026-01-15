Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В огромной зоне Тихого океана, известной как Pacific Garbage Patch, учёные обнаружили нечто неожиданное. Эта область, долгие годы рассматривавшаяся как почти пустое море пластикового мусора, всё чаще оказывается населена живыми организмами, которые пристраиваются и развиваются прямо на отходах. Такое открытие расширяет представления о том, как загрязнение трансформирует природные экосистемы.
Экспедиция изучила более сотни крупных фрагментов пластика, собранных из центральной части Северной тихоокеанской субтропической гирлы. Практически на каждом объекте были обнаружены живые существа: от маленьких рачков до актиний, а всего специалисты насчитали 46 разных видов.
Многие из этих животных обычно живут у берегов, прикрепляясь к камням или пирсам, а не в открытом океане. Однако пластиковые фрагменты выполняют роль новой "площадки" — они предоставляют поверхность, к которой морские организмы могут крепиться и даже размножаться.
Не всякий мусор одинаково привлекателен для жизни: сети и канаты с переплетёнными волокнами оказались лучшими "домами" для морских обитателей. Тонкие, хрупкие куски, подвергнутые действию солнца и солёной воды, также служат удобной платформой для заселения.
Некоторые виды не просто временно цепляются за пластиковые объекты, но и размножаются на них, что говорит о том, что эти участки становятся полноценной средой для жизни, а не просто временной остановкой в пути.
Традиционно считалось, что открытый океан слишком суров для прибрежных видов: там нет твёрдой поверхности, мало пищи, условия быстро меняются. Но появление пластика меняет эти правила — он создаёт искусственные структуры, на которых организмы могут выживать.
Экологи называют возникшее биоразнообразие "неопелагической экосистемой": она не заменяет природные рифы или побережья, но формирует новый тип морской среды, который ранее не учитывался. Как именно такие сообщества повлияют на пищевые цепочки и здоровье океана в будущем, пока остаётся предметом исследований. Сообщает The Times of India.
Пластиковый мусор не заменяет настоящие рифы, но показывает, как человек влияет на океанские процессы, порождая новые формы взаимодействия живых организмов с отходами.
Это обширная зона в центральной части Тихого океана, где течения собирают огромное количество плавающего пластика и мусора.
Пластиковые фрагменты дают твёрдую поверхность, к которой сами организмы могут прикрепляться и выживать даже в открытом океане.
Да — это явление вызвано загрязнением и может влиять на естественные экосистемы и пищевые цепочки.
Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.