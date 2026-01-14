Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холодовая аллергия обостряется при морозах ниже −20 °C
Уход Дмитрия Баринова из Локомотива в ЦСКА требует поиска нового лидера
Арапаиму весом около 160 кг обнаружили в реке Маринейру в Сан-Паулу
В январе ожидаются сильные магнитные бури
Возврат к тренировкам после перерыва начните с лёгкого кардио — эксперт Мосалев
Хроническую боль в пояснице связали с образом жизни — Университет Сиднея
Вирус герпеса HSV-1 может быть связан с развитием болезни Альцгеймера
Бассейн и растяжку включают в восстановление после каникул — тренер Брабечан
Житель Алматы перенес трансплантацию сердца после энергетиков — TengriNews

Жизнь, которую нельзя было спасти: после 46 000 лет в Сибири ожило существо старше всей цивилизации

Нематода из сибирского пермафроста выжила 46 тысяч лет в заморозке
Наука

Организм, проведший в состоянии полной заморозки десятки тысяч лет, смог не просто выжить, но и вернуться к активной жизни без видимых последствий. В сибирском пермафросте ученые обнаружили существо, чья биологическая "пауза" длилась дольше, чем вся история человеческой цивилизации. Этот случай уже называют одним из самых впечатляющих примеров экстремальной выживаемости в природе. Об этом сообщает Jeuxvideo. com со ссылкой на публикацию в научном журнале PLOS Genetics.

Учёная за микроскопом в лаборатории
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Учёная за микроскопом в лаборатории

Находка из глубин вечной мерзлоты

Открытие было сделано в районе реки Колыма — одном из самых суровых и труднодоступных мест северо-востока Сибири. На глубине около 40 метров исследователи изучали древний слой вечной мерзлоты, где когда-то находились норы мелких млекопитающих. Именно в таком ископаемом убежище и был найден микроскопический нематодный червь, полностью законсервированный льдом.

Возраст находки удалось установить благодаря анализу растительных остатков, сохранившихся рядом. Мас-спектрометрия показала, что этим образцам около 46 тысяч лет — период, когда на территории Евразии еще обитали шерстистые мамонты. Таким образом, организм находился в замороженном состоянии с глубокой доисторической эпохи.

Возвращение к жизни в лабораторных условиях

После извлечения из мерзлоты нематоду поместили в благоприятную лабораторную среду. Результат оказался поразительным: существо постепенно восстановило обмен веществ, начало активно двигаться, питаться и спустя время даже размножаться. Речь идет не о кратковременной реакции, а о полном возвращении всех жизненных функций.

Ученые подчеркивают, что это исключает версию частичной или "пограничной" выживаемости. Организм действительно находился в состоянии почти полного биологического покоя, а затем вернулся к нормальному существованию без заметных повреждений тканей или ДНК.

Новый вид с уникальными особенностями

В ходе исследования выяснилось, что найденный червь относится к ранее неизвестному виду, получившему название Panagrolaimus kolymaensis. Он входит в род нематод, представители которого уже известны своей способностью переносить экстремальные условия — сильное обезвоживание, замораживание и дефицит кислорода.

Как сообщается в научном журнале PLOS Geneticsе, генетический анализ выявил важную особенность: организм является триплоидным, то есть содержит три копии генома вместо стандартных двух. Кроме того, он размножается бесполым путем. Такая биологическая стратегия снижает зависимость от внешней среды и партнера для размножения, что существенно повышает шансы на выживание в экстремальных условиях.

Что такое криптобиоз и почему он работает

Ключевым фактором выживания стала криптобиоз — состояние, при котором метаболизм практически полностью останавливается. В этом режиме клетки не требуют энергии, не стареют и не подвергаются разрушительным химическим реакциям. Подобные механизмы ранее наблюдались у других микроскопических организмов, включая тихоходок и коловраток.

Ученые обнаружили молекулярные процессы, схожие с теми, что изучены у модельного организма Caenorhabditis elegans. В частности, речь идет о выработке трегалозы — сахара, который защищает клеточные структуры, заменяя воду и предотвращая повреждения при замерзании. Дополнительную роль играет активация глиоксилатного цикла, позволяющего поддерживать жизнеспособность клеток в экстремальных условиях.

Эволюционная древность механизмов выживания

Подобные защитные стратегии считаются крайне древними. Исследователи предполагают, что они сформировались задолго до появления современных экосистем и сохранились у отдельных групп организмов практически без изменений. Это объясняет, почему схожие реакции на стресс встречаются у представителей разных биологических линий.

Аналогичные свойства демонстрируют и тихоходки — организмы, способные выдерживать вакуум, экстремальные дозы радиации и резкие перепады температур. Их устойчивость оказалась настолько высокой, что они стали объектом экспериментов за пределами Земли, включая миссии на околоземную орбиту.

Потенциал для науки и технологий

Открытие имеет не только фундаментальное, но и прикладное значение. Понимание механизмов криптобиоза может изменить подходы к криоконсервации в медицине. Сегодня хранение донорских органов ограничено часами или днями, и это остается серьезной проблемой трансплантологии.

Если удастся воспроизвести или адаптировать подобные биохимические процессы, это может привести к созданию новых методов долгосрочного хранения клеток, тканей и органов. Кроме того, такие исследования интересны и для космической отрасли, где вопрос сохранности биологического материала критически важен для длительных миссий, включая потенциальные полеты к Марсу и за его пределы.

Популярные вопросы о криптобиозе и древних организмах

Может ли человек пережить криптобиоз?

На сегодняшний день это невозможно, так как человеческий организм не обладает необходимыми биохимическими механизмами.

Опасны ли такие находки для современной природы?

Риск считается минимальным, но ученые работают с ними в условиях строгой биобезопасности.

Где могут применяться эти открытия?

В медицине, биотехнологиях и космических исследованиях, особенно в сфере длительного хранения биологических материалов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Недвижимость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Популярное
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из-подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
Электростартер заменил пусковую рукоятку в начале XX века Сергей Милешкин Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
Последние материалы
Туфли на танкетке вернулись в моду и станут трендом 2026 года — Marianne
Нематода из сибирского пермафроста выжила 46 тысяч лет в заморозке
Cloud Nails с пастельными оттенками вошли в список ключевых нейл-трендов 2026 года
Электростартер заменил пусковую рукоятку в начале XX века
В российских квартирах растёт интерес к зонированию вместо открытых гостиных
Холодовая аллергия обостряется при морозах ниже −20 °C
В Колорадо сократилось число молодых американских пищух — учёный Крис Рэй
Гранулы с аминокислотами улучшают питание корней зимой
Водительские туфли в стиле 1960-х вернулись в моду в 2026 году — ND Mais
Кроссовки карамельного цвета станут базовой обувью сезона 2026 — ND Mais
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.