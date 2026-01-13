С 16 января — без передышки: прогноз обещает затяжной шторм магнитосферы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В январе ожидаются сильные магнитные бури
Наука

Вторая половина января обещает быть напряжённой с точки зрения космической погоды. Учёные предупреждают о серии магнитных бурь, которые будут накрывать Землю волнами и продлятся почти до конца месяца.

Магнитная буря и Солнце
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Магнитная буря и Солнце

Периоды повышенной геомагнитной активности могут отразиться на самочувствии и повседневном ритме, особенно у метеочувствительных людей. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня"

Когда ожидаются самые сильные магнитные бури

Первая заметная буря начнётся вечером 16 января. Уже к 21:00 уровень геомагнитных возмущений достигнет пятого — это соответствует умеренной магнитной буре. В таком состоянии магнитосфера Земли будет находиться около двух суток.

Вечером 18 января активность снизится до четвёртого уровня, который классифицируется как малая буря. Она продержится ещё примерно два дня. Лишь к вечеру 20 января возмущения ослабнут до третьего уровня, то есть до слабой магнитной бури.

Конец месяца: новая волна активности

Относительное затишье продлится недолго. Уже вечером 27 января ожидается новый всплеск геомагнитной активности. Сначала он достигнет четвёртого уровня, а через сутки усилится до пятого. Умеренная буря, по прогнозам, сохранится до вечера 29 января, после чего активность снова снизится.

С 29 января и до конца месяца предполагается третий уровень геомагнитных возмущений. Это слабая буря, которая обычно переносится легче, но всё же может ощущаться чувствительными людьми.

Кто переносит магнитные бури тяжелее всего

Медики отмечают, что наиболее уязвимыми в периоды магнитных бурь остаются люди с хроническими заболеваниями. В зоне повышенного риска — пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями, гипертонией, мигренями, а также заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Во время геомагнитной активности у таких людей могут усиливаться головные боли, колебаться артериальное давление, появляться слабость, утомляемость и общее ухудшение самочувствия. Именно поэтому в такие дни рекомендуется внимательнее относиться к режиму сна и нагрузкам.

Как пережить магнитную бурю с минимальным дискомфортом

  1. Старайтесь соблюдать режим сна и ложиться спать вовремя, особенно в дни пятого уровня активности.

  2. Ограничьте физические и эмоциональные перегрузки, по возможности сократите стрессовые ситуации.

  3. Поддерживайте водный баланс и не злоупотребляйте кофеином.

  4. Людям с хроническими заболеваниями важно не пропускать приём назначенных препаратов.

  5. В дни пиковых бурь полезно планировать спокойный режим: прогулки, лёгкие домашние дела, отдых.

Популярные вопросы о магнитных бурях в январе

Насколько опасны магнитные бури пятого уровня?

Умеренные бури обычно не представляют угрозы для здоровых людей, но могут вызывать заметный дискомфорт у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или мигренями.

Сколько продлится период повышенной активности?

По прогнозам, с перерывами магнитные бури будут наблюдаться с 16 по 20 января и затем с 27 января до конца месяца.

Что делать, если самочувствие резко ухудшилось?

При выраженном недомогании важно снизить нагрузку, обеспечить покой и при необходимости обратиться к врачу, особенно если симптомы отличаются от привычных.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
