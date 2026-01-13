Земля уходит из-под ног — и это только начало: спутники раскрыли бедствие крупных городов

Спутники зафиксировали оседание более 65% территории мегаполисов США

Геологи зафиксировали тревожный процесс, который долгое время оставался в тени более громких климатических угроз. Спутниковые наблюдения показали, что крупнейшие города США буквально медленно уходят вниз. Речь идет не о единичных районах или прибрежных зонах, а о масштабном явлении, затрагивающем десятки миллионов горожан.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Город рушится

Города, которые теряют опору

Новое исследование охватило 28 самых населенных мегаполисов Соединенных Штатов. Анализ данных радарной спутниковой съемки выявил: все они в той или иной степени подвержены оседанию грунта, или субсиденции. Причем ключевую роль в этом процессе играет не тектоника, а деятельность человека.

Ученые пришли к выводу, что главная причина деформации поверхности — чрезмерная откачка подземных вод. Грунтовые воды десятилетиями используются для бытовых нужд, промышленности и сельского хозяйства. Однако скорость их изъятия во многих регионах давно превышает темпы естественного восполнения.

Когда давление в водоносных горизонтах падает, породы, прежде всего глинистые слои, начинают уплотняться. В результате поверхность земли опускается, иногда — незаметно глазу, но достаточно быстро, чтобы со временем повредить здания и инфраструктуру.

Что показали спутники

В основе исследования лежат данные спутников Sentinel-1 Европейского космического агентства. С помощью радиолокационной интерферометрии ученые смогли зафиксировать вертикальные смещения поверхности с точностью до миллиметров.

Результаты оказались более чем тревожными. В 25 из 28 городов более 65% городской территории демонстрирует устойчивое оседание. В Чикаго, Далласе, Детройте и Нью-Йорке этот показатель превышает 98%, то есть почти весь город испытывает медленное, но постоянное снижение уровня поверхности.

Особое внимание исследователи уделили Хьюстону. Этот мегаполис признан самым быстро "тонущим" крупным городом страны. Около 42% его территории опускается со скоростью свыше 5 мм в год, а в отдельных районах ежегодная потеря высоты превышает 1 сантиметр.

Роль геологии: почему города реагируют по-разному

Хотя истощение подземных вод является универсальным фактором, скорость и характер оседания сильно зависят от геологического строения региона. В городах с рыхлыми, хорошо проницаемыми отложениями последствия проявляются быстрее.

Так, в Сан-Диего даже незначительное снижение уровня грунтовых вод приводит к заметной просадке поверхности. В Вашингтоне, округ Колумбия, более плотные и жесткие породы замедляют процесс, но не способны полностью его остановить.

Исследователи обнаружили прямую статистическую связь между падением уровня подземных вод и вертикальными смещениями поверхности в 13 крупных городах. В Нью-Йорке и Сан-Диего до 76% зафиксированного движения грунта напрямую объясняется изменениями давления в водоносных горизонтах.

Скрытая угроза для зданий и инфраструктуры

Наибольшую опасность представляет не само оседание, а его неравномерный характер. Дифференциальное движение грунта означает, что разные части одной и той же территории опускаются с разной скоростью.

Для зданий это особенно критично. Если одна часть фундамента проседает быстрее другой, в конструкциях накапливаются внутренние напряжения. Со временем они проявляются в виде трещин, перекосов, деформации перекрытий и инженерных сетей.

Под угрозой оказываются не только жилые дома, но и объекты критической инфраструктуры: автомагистрали, мосты, аэропорты, линии метро и водопроводы. По оценкам авторов исследования, потенциальный риск разрушений затрагивает более 29 тысяч зданий, в которых проживает около 34 миллионов человек.

Оседание и другие климатические факторы

Проблема усугубляется тем, что субсиденция часто накладывается на другие процессы, связанные с изменением климата. В прибрежных городах оседание почвы усиливает эффект повышения уровня моря, увеличивая риск наводнений даже без экстремальных штормов.

Внутри материка сочетание просадки грунта с засухами и дефицитом воды создает дополнительное давление на городские системы жизнеобеспечения. Это делает проблему комплексной и требует междисциплинарного подхода.

Популярные вопросы о катастрофе

Можно ли полностью остановить оседание почвы?

Полностью остановить процесс сложно, особенно там, где грунт уже уплотнился. Однако его можно значительно замедлить за счет сокращения откачки подземных вод и внедрения систем их восполнения.

Опасно ли жить в зоне субсиденции прямо сейчас?

Не всегда. Многие процессы развиваются медленно. Однако риск возрастает, если оседание неравномерное и затрагивает фундамент зданий или инженерные коммуникации.

Что дешевле: профилактика или ремонт последствий?

Исследования показывают, что профилактические меры и адаптация инфраструктуры обходятся значительно дешевле, чем устранение последствий разрушений и аварий.