Крошечный сосед вмешался в климат Земли: планета, о которой долго не хотели говорить всерьёз

Марс влияет на орбитальные циклы Земли и ледниковые периоды — расчёты Стивена Кейна

Марс кажется слишком маленьким и далеким, чтобы хоть как-то влиять на судьбу Земли. Однако новые расчеты показывают, что даже слабое притяжение Красной планеты способно вмешиваться в орбитальную "механику" нашей планеты. Эти тонкие изменения со временем могут отражаться на климате и запускать процессы, связанные с ледниковыми периодами.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Планета Марс

Марс долго недооценивали

Марс почти вдвое меньше Земли по диаметру и примерно в десять раз уступает ей по массе. На фоне гигантов вроде Юпитера или даже более близкой Венеры он выглядит астрономическим "карликом". Именно поэтому долгое время считалось, что его гравитационное влияние на Землю пренебрежимо мало и не может играть заметной роли в геологической истории.

Тем не менее астрономия давно знает: в масштабах Солнечной системы важны не только размеры тел, но и их регулярное взаимодействие на протяжении миллионов лет. Даже слабое, но постоянное воздействие способно накапливаться и приводить к заметным последствиям.

Скептицизм, который привел к открытию

Профессор планетарной астрофизики Калифорнийского университета в Риверсайде Стивен Кейн изначально относился к подобным идеям с осторожностью. Его настораживали работы, в которых утверждалось, что в океанических осадках Земли якобы зафиксированы климатические циклы, связанные с влиянием Марса.

"Я знал, что Марс оказывает какое-то влияние на Землю, но предполагал, что оно очень незначительно. Мне казалось, что его гравитационное воздействие слишком слабо, чтобы его можно было отследить в геологической летописи", — отмечал профессор планетарной астрофизики Стивен Кейн.

Именно это сомнение и подтолкнуло ученого к проверке гипотезы с помощью вычислительных моделей.

Компьютерные симуляции Солнечной системы

Кейн и его коллеги провели серию сложных компьютерных симуляций, в которых моделировалось поведение всей Солнечной системы на очень длинных временных интервалах. Особое внимание уделялось параметрам земной орбиты — ее форме, наклону оси и прецессии.

Эти характеристики напрямую определяют, как солнечный свет распределяется по поверхности планеты. Незначительные изменения сегодня могут через десятки и сотни тысяч лет привести к заметному похолоданию или, наоборот, потеплению.

Циклы Миланковича и ледниковые эпохи

Ключевым элементом в этих исследованиях стали циклы Миланковича — долговременные колебания орбиты и наклона земной оси. Именно они считаются одним из главных "переключателей" ледниковых периодов.

Ледниковый период — это не просто холодная зима, а эпоха, когда на полюсах и континентах формируются устойчивые ледяные щиты. За 4,5 миллиарда лет Земля пережила как минимум пять таких крупных эпох. Текущий ледниковый период начался около 2,6 миллиона лет назад и продолжается до сих пор, хотя мы живем в относительно теплом межледниковье.

Где в этой схеме появляется Марс

Один из важных орбитальных циклов Земли длится примерно 430 тысяч лет и связан с изменением эксцентриситета орбиты — от почти круговой к более вытянутой. Обычно его связывают с гравитационным влиянием Венеры и Юпитера.

Однако расчеты показали, что Марс тоже вносит вклад в этот процесс. Его притяжение слегка "раскачивает" орбиту Земли, усиливая или ослабляя влияние других планет. В результате меняется количество солнечной энергии, достигающей поверхности, а это напрямую отражается на росте или отступлении ледников.

Малое влияние становится значительным

Главный вывод исследования заключается не в силе воздействия Марса, а в его продолжительности. Миллионы лет даже слабые гравитационные толчки способны привести к заметным сдвигам. В этом смысле Солнечная система работает как тонко настроенный механизм, где каждая планета, даже сравнительно небольшая, играет свою роль.

По словам Кейна, полученные данные показывают, что влияние Марса на орбитальные характеристики Земли оказалось более выраженным, чем предполагалось ранее. Это заставляет по-новому взглянуть на взаимодействие планет и на причины долгосрочных климатических изменений.

Что это меняет в понимании климата

Результаты работы важны не только для астрономии, но и для климатологии. Они подтверждают, что климат Земли формируется не одним фактором, а сложной системой взаимосвязей — от внутренних процессов в атмосфере до гравитационного "диалога" с соседними планетами.

Такой подход помогает точнее интерпретировать геологические данные, включая осадочные породы и следы древних ледников, а также лучше понимать, какие процессы могут влиять на климат в далеком будущем.

Маленькая планета с большим эффектом

Марс по-прежнему остается холодным и безжизненным миром, но его роль в истории Земли оказывается куда интереснее, чем считалось раньше. Даже сравнительно крошечная планета способна влиять на глобальные климатические циклы, если действует достаточно долго.

Это открытие подчеркивает, насколько тесно связаны между собой все объекты Солнечной системы и как важно учитывать эти связи при изучении прошлого и будущего климата нашей планеты.