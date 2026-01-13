Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Климатолог Клименко прогнозирует аномально раннюю весну и лето в 2026 году
Oceania Cruises вводит возрастное ограничение 18+ для новых бронирований
В Удмуртии планируют расширить круг получателей регионального маткапитала в 300 тыс.
Головные боли, судороги и нарушения памяти могут указывать на опухоль мозга
Суд запретил "дочке" Uniper продолжать судиться c "Газпром экспортом" за рубежом
В России ввели федеральные льготы по транспортному и имущественному налогу
В 2026 году обещают "точечные" прибавки к зарплатам — Сафонов
Протесты в Сербии пошли не по сценарию: кто и зачем влияет на толпу
12 января Украина должна заплатить МВФ 179,6 млн долларов

Не НЛО, но интрига есть: зачем астрономам так важны эти космические мигранты

Межзвёздные объекты настораживают учёных
Наука

На окраине Солнечной системы разворачивается тихая, но важная история. Астрономы замечают всё больше далёких тел, чьи орбиты выглядят "чужими" — будто они появились не здесь.

3I/ATLAS
Фото: ru.wikipedia.org by International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist is licensed under free for commercial use
3I/ATLAS

Некоторые из них напоминают межзвёздный объект 3I/ATLAS, и это заставляет учёных внимательнее присмотреться к границе нашего космического "дома". Об этом сообщает poznatsvet.

Почему вокруг 3I/ATLAS столько внимания

3I/ATLAS относят к редчайшему классу межзвёздных гостей — тел, которые прилетают из других звёздных систем и проходят через нашу. Их выдают скорость и траектория: такие орбиты обычно нельзя объяснить обычной "перестановкой" внутри Солнечной системы. Именно поэтому 3I/ATLAS сравнивают с двумя предыдущими известными визитёрами — 1I/"Оумуамуа и 2I/Борисов.

Похожесть новых наблюдаемых объектов на 3I/ATLAS важна не из-за сенсаций, а из-за статистики. Если таких тел оказывается больше, чем мы думали, значит обмен веществом между звёздными системами может быть более обычным явлением. А границы Солнечной системы — не спокойная окраина, а зона активной "пересменки" между нашим пространством и межзвёздной средой.

Откуда могут приходить "странные" траектории

Часть необычных орбит учёные связывают с регионами за Нептуном. Там находятся пояс Койпера и ещё дальше — гипотетически очень протяжённое облако Оорта, где могут скрываться миллиарды ледяных и каменных остатков ранней эпохи формирования планет.

Иногда гравитация вмешивается грубо: в далёком прошлом мимо могла пройти другая звезда, или массивные тела слегка "подтолкнули" объект. В результате он уходит на долгую траекторию, а затем возвращается так, что со стороны это выглядит как визит извне. Поэтому каждый кандидат приходится проверять отдельно: похожая орбита ещё не доказывает межзвёздное происхождение.

Что на самом деле означает "мезихвездный" объект

Фраза "внеземной объект" звучит эффектно, но в астрономии её смысл приземлённый. Речь не про технологию и не про разум. Межзвёздный объект — это просто тело, сформировавшееся вне нашей системы и попавшее сюда по естественным причинам.

Такие гости ценны тем, что несут "химию чужого двора": состав льда, пыли и летучих веществ может подсказать, в каких условиях формировались планетные системы вокруг других звёзд. По сути, это редкая возможность изучать материал извне без полёта к другой звезде.

Сравнение межзвёздных объектов и транснептуновых тел

Межзвёздные объекты обычно выдают себя гиперболической траекторией: они пролетают и не остаются на орбите вокруг Солнца. Транснептуновые тела, наоборот, гравитационно "привязаны" к Солнечной системе, даже если их орбиты вытянуты и уходят далеко за Нептун.

По поведению тоже есть различия. Далёкие местные тела часто активизируются слабо или вовсе выглядят как холодные астероиды, тогда как межзвёздные кометы могут проявлять заметную активность при сближении с Солнцем — всё зависит от того, сколько летучих веществ сохранилось на поверхности и внутри.

Плюсы и минусы изучения таких "гостей"

Поймать межзвёздный объект — научная удача, но у этой удачи есть ограничения. С одной стороны, наблюдения дают прямые данные о веществе из другой системы. С другой — времени мало, а дистанции огромные.

• Плюсы: редкий природный "образец" извне; шанс уточнить модели формирования планет; проверка того, как часто системы обмениваются веществом.

• Минусы: объекты часто обнаруживают поздно; наблюдательное "окно" короткое; часть параметров приходится выводить косвенно по слабым сигналам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Садоводство, цветоводство
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Домашние животные
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Учёные выявили признаки подводного общения в сигнале "Био-утка" — Sciencepost
Наука и техника
Учёные выявили признаки подводного общения в сигнале "Био-утка" — Sciencepost
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключным аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин
Ненависть друг к другу растёт: убийство в Миннеаполисе приведёт к гражданской войне в США
Золото на смену доллару: его доля в резервах центробанков выросла до 28%
Праздник к нам досмотрен: итоги новогоднего трафика на Крымском мосту
Праздник к нам досмотрен: итоги новогоднего трафика на Крымском мосту
Последние материалы
Межзвёздные объекты настораживают учёных
Сильный снегопад повышает риск застрять и попасть в ДТП в городе — Хайцеэр
Золото и серебро обогнали по капитализации техногигантов
Яичницу-болтунью готовят на воде без масла для снижения калорийности
Свекольный сок повышает мышечную силу при нагрузках — Университет Эксетера
Простыню на резинке утюжат после пошива для проверки посадки
Бирмингемский музей изучил мумию крокодила без вскрытия с помощью КТ — Earth
Климатолог Клименко прогнозирует аномально раннюю весну и лето в 2026 году
Фотосенсибилизаторы в духах усиливают действие УФ-лучей — терапевт Сафонова
Зимняя обрезка яблонь улучшает освещённость кроны и урожайность — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.