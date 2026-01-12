Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето

Климатолог Клименко прогнозирует аномально раннюю весну и лето в 2026 году

Календарь сезонов в Москве всё чаще перестаёт быть "по учебнику", и это уже заметно не только синоптикам, но и горожанам. Тёплые периоды приходят раньше, а привычные границы весны и лета начинают размываться.

Летняя поездка

В 2026 году этот сдвиг может проявиться особенно наглядно. Об этом сообщает климатолог, академик РАН Владимир Клименко.

Весна в феврале, лето в мае: что прогнозирует климатолог

По оценке Владимира Клименко, в 2026 году климатическая весна в столичном регионе может начать проявляться уже в феврале, а лето — стартовать не в июне, как привыкли многие, а в мае. Эксперт связывает это не с разовой "аномалией", а с тенденцией: тепло приходит всё раньше, и тёплый сезон в целом становится длиннее, пишет "Царьград" со ссылкой на aif.ru.

При этом, по его словам, предстоящее лето не выглядит как рекордно жаркое. Однако специалист напоминает, что на длинной дистанции риски сильной жары сохраняются, и в ближайшие 10-15 лет возможен повтор экстремально жарких эпизодов, похожих на лето 2010 года.

Как раннее тепло меняет повседневность

Сдвиг сезонов влияет на бытовые решения, которые раньше принимались почти автоматически. В городском ритме это заметно по тому, когда открываются летние веранды, начинают массово ездить на природу, а коммунальные службы перестраивают графики уборки и обслуживания.

Для владельцев дач и огородов вопрос становится ещё практичнее. Если весна действительно приходит раньше, сроки посева семян и высадки рассады логично двигать вперёд на две-три недели. Но Клименко обращает внимание: даже на фоне раннего тепла возможны возвратные заморозки в апреле, поэтому укрывной материал, парник или небольшая теплица по-прежнему остаются важной "страховкой" для посадок.

Автомобилистам тоже стоит держать в голове, что зимний сезон может заканчиваться раньше — значит, момент, когда многие задумываются о смене шин, может сдвигаться ближе к концу февраля. При этом ориентироваться лучше не на дату в календаре, а на фактическую погоду и состояние дорог.

Что будет с зимой и почему это не "просто каприз погоды"

Клименко подчёркивает, что мы живём в очень тёплый климатический период, и это проявляется в смене привычных ориентиров. Он допускает, что в перспективе "эталонной" для региона может стать почти бесснежная зима — как это уже случалось в 2020 году.

"Мы живём в необыкновенно тёплую эпоху… Мы сместились климатически примерно на две тысячи километров к юго-западу и продолжаем плавно скользить в ту сторону," — отметил климатолог, академик РАН Владимир Клименко.

Эксперт также считает, что тренд на повышение температур сохранится и дальше, даже если отдельные периоды будут сопровождаться снегопадами и резкими перепадами.

Отдельный пласт — экономический: адаптация инфраструктуры, защита от экстремальных погодных явлений, модернизация энергетики и транспорта требуют больших вложений.